岑麗香手袋以32個膠樽製　 10大熱賣環保手袋仙人掌有機Totebag？

【名牌手袋／環保手袋】可持續發展成趨勢，時尚界於近年來亦將環保意念納入設計之中，利用廢棄或可回收物料製作手袋，讓消費者不僅能購入時尚的款式，亦可兼顧環保，為地球出一分力。



【名牌手袋／環保物料手袋】Mulberry的Portobello Tote款式袋形大能擺放一定數量的物件，且帶垂墜感。(choyuisfine@Instagram)

時尚界將環保意念納入手袋設計 10個環保物料手袋推介

PRADA在2019年推出「Re-Nylon」可持續發展系列，利用海洋廢物、漁網和紡織纖維廢料經淨化後再製成一系列的手袋款式，希望喚醒大家的環保意識，而該系列袋款亦深受歡迎。繼PRADA後，不論是BALENCIAGA、GUCCI等奢侈品牌，還是SENREVE、Cafuné等小眾品牌亦相繼推出以環保物料製成的手袋。

如GUCCI推出「Off The Grid」系列，當中迷你袋款以可循環再用及製造的ECONYL®物料製成黑色GG尼龍面料，中性設計男女亦適合；若追求實用度，則可選擇Mulberry的Portobello Tote款式，外形設計如日常生活中的膠袋，採用重度粒面皮革與可回收再造的物料聚酯纖維線縫製，袋形大能擺放一定數量的物件，且帶垂墜感。

岑麗香同款手袋示原來也是「廢物」利用製成？(heungheungeliza@ig)

▼▼▼【按圖看】10個環保物料手袋推介，岑麗香同款手袋以32個膠樽製成，小資女熱捧Longchamp僅$900。▼▼▼

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【名牌手袋】Longchamp推出LE PLIAGE GREEN系列，袋身的同色調Longchamp奔馬圖案尺寸比原有LE PLIAGE系列的更大。(Longchamp)

Longchamp為標誌LE PLIAGE系列加設環保理念

而一直受小資女追捧的Longchamp，最近亦為LE PLIAGE系列邁向可持續發展，加設LE PLIAGE GREEN系列，細尺寸肩揹袋售HK$900，除採用廢棄物料製成的再生尼龍帆布，袋身的同色調Longchamp奔馬圖案尺寸更大以外，與舊有尼龍袋款式與功能不變，可折疊及用水清洗，不減標誌度。

「平民CELINE」SENREVE推2款純素仙人掌皮手袋

若喜歡小眾品牌的女生，則可考慮有「平民CELINE」之稱的美國品牌SENREVE兩款以Desserto純素仙人掌皮革製成的手袋；餃子形狀的Cornetti Bag可將手挽帶拆下，當成Clutch使用，貫徹品牌一向提倡「一袋多用」的設計，而Gemelli Tote則以袋身皮帶作設計細節位，底部設3個凸起長方形皮革防止刮花，加上大容量以及簡約設計，絕對是返工袋之選。

【名牌手袋】SENREVE Gemelli Tote大容量以及簡約設計，絕對是返工袋之選。(SENREVE )

▼▼▼同場加映｜CHANEL已於7月1日進行本年度第二次季節價格調整，CHANEL經典手袋款如過往一樣難逃加價命運，按圖看CHANEL手袋加價新價錢出爐！CHANEL Classic Flap Bag突破6萬，BOY CHANEL加$4,500，哪些袋款成保值王值得盡快入手投資？▼▼▼

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▼▼▼同場加映｜BURBERRY近年嘗試將品牌年輕化，近日面世的新設計Olympia Bag呈經MIRROR成員姜濤在出席品牌活動時上身一揹，隨即成為城中大熱手袋。在「姜濤袋」以外10個名牌「半月袋」推介，LOEWE入門款僅$7XXX，A.P.C大熱款$3XXX起，小資女也負擔到？▼▼▼

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▼▼▼同場加映｜名牌手袋價值不菲，想要耐用襟興，除了入手各大品牌的經典款式、黑色以外，亦可考慮同樣百搭易襯的「焦糖杏色」10款「焦糖杏色」名牌手袋，LOEWE人氣款只需$4XXX？PRADA半月形腋下手袋實用度高▼▼▼