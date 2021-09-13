厚底鞋｜Converse鋸齒運動鞋6新色　型格「霧灰藍」成大熱賣斷碼

Converse家的這雙紅遍全球的「爆款鋸齒厚底鞋」，自從推出聯名平民版之後，解鎖新色的速度一路狂飆，夢幻配色、圖騰、拼接、牛仔、仿舊等，讓大家存錢的速度早已跟不上，連升級版「低筒胖胖版型」都加入搶錢行列….…



3高筒＋3低筒——韓國夢幻新色偷跑開賣

一雙爆款鋸齒厚底鞋早已是時尚人士、懂穿女孩的OOTD必收配備，鞋櫃裡沒有入手到經典款也沒關係，各種改良式設計也依舊熱度不退！像是近期韓國官網又偷偷釋出新色，以登山為靈感，把Run Star Hike升級成「Run Star Hike Seasonal Color」，不只配色煥然一新，還結合100％再生聚酯材質、Ortholite鞋墊以及招牌厚底，好穿、好看又舒適。

Converse繼續以厚底鞋俘虜一眾少女心，點圖看Run Star Hike的升級版有哪些夢幻新配色▼▼▼

+ 15

高筒新色

高筒鞋型除了有大自然野外感十足的「個性草墨綠」配色之外，霧面灰中帶點冷藍色的新色，有氣質又好搭！另外還有一雙絕對能滿足少女心的「草莓粉」高筒鋸齒厚底鞋，這一波3色算是各種風格都貼心具備了！

低筒新色

曾因為高筒版型怕顯短腿、小腿粗而卻步的你，可以挑戰看看不卡腳踝尷尬處的短筒，Run Star Hike Seasonal Color。不只有可以跟高筒搭一組的灰藍色，官方還公布了「森林綠」以及「海軍藍」2款飽和度高的可愛配色。消息一出韓妹紛紛暴動，瘋狂在社交媒體上大呼「超美」、「好想要」，而且灰藍色款陸續有買斷號現象了。

同場加映：厚底鞋｜6大品牌最新厚底波鞋 New Balance、Converse易襯顯高（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 46

同場加映：2021波鞋｜5款「蜂蜜燕麥色」運動鞋推薦 輕易打造溫柔韓妹氣質（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 15

延伸閱讀：

Converse鋸齒厚底鞋大缺貨「穿髒還拿出來賣」？新色引爆熱議！還有超萌短胖版

韓妞買斷號！Converse爆款鋸齒厚底鞋解鎖「蜜桃奶茶色」，編織版改成大理石底

【本文獲「Niusnews妞新聞」授權轉載。】