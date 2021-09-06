瑜伽褲｜避免走光私處現形　5大準則挑選瑜伽褲　顯瘦展現好身材

瑜伽褲現在已成為潮流，不只在運動時穿著，而是成為時裝的一部分。早前有網民發起「點解港女咁鍾意著瑜伽褲出街？」的話題，旋即引起激烈討論。有人表示衣著是個人喜好與自由，無需介意吭人目光，但有不少人批評指穿著瑜伽褲看來甚為不雅，「走光」的畫面更是令人尷尬不已？



《3日2夜》主持陳詩欣（Eunice）就曾因瑜伽褲太貼身而被指疑下體現形。(eunicechanszeyan@ig)

瑜伽褲不再限於運動，成為女生日常出街裝扮，展現身材線條及腿型，更是行山、做運動必備的「打卡」造型。不過，瑜伽褲較緊身，若選錯款式容易令下體現形，十分尷尬。過往亦曾有不少女星失手，憑《3日2夜》主持陳詩欣（Eunice）就曾因穿著粉紅色瑜伽褲行山，卻因瑜伽褲太淺色又貼身而被指疑下體現形；而馬來西亞女神林明禎，也同樣曾因穿上瑜伽褲的運動照而被指下體現形而急急刪文，可惜仍難逃被網民Cap圖命運，令「走光」照流出。

如何避免下體現形 挑選瑜伽褲5大準則



瑜伽褲穿搭成為時下流行的穿搭風格，展現女生緊身線條。(coffee89921@IG)

瑜伽褲從健身室走到街頭，不再局限於運動，有些女生誤選尺碼小的瑜伽褲為了炫耀身材適得其反；有人選錯質地導致運動大量出汗時造成黏膩不適感；又或者選錯瑜伽褲款式導致敏感部位現形的尷尬問題。

各種瑜伽褲款式琳瑯滿目，該如何挑選一條外形美觀又適合自己的瑜伽褲呢？在挑選瑜伽褲時，除了顏色款式以外，更重要的是要留意面料、鬆緊度、三角位置等方面入手，根據5大準則挑選瑜伽褲就能避免私處現形，展露身材同時又兼顧舒適度，大方展現運動風穿搭潮流。

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編輯推介10款時尚顯瘦瑜伽褲



近年瑜伽服品牌多不勝數，不僅穿起來舒服，而且設計時尚又獨特，風格多變大受女生歡迎，不少品牌人氣高企包括「lululemon 」、「alo」、 「TITIKA Active」等，突顯身材線條美感之餘，又不容易與他人「撞衫」，《01女生》編輯精選10款時尚又顯瘦瑜伽褲，讓運動不再單調同時充滿時尚感！

瑜伽女神倪晨曦經常以瑜伽服裝扮外出，成為運動風潮流指標。（Instagram：misselvani）

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