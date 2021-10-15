運動內衣的5大挑選秘訣　完美支撐胸部、包覆副乳　美胸時尚舒適

防疫期間，有兩派人，一派是宅家不忌口、對美食無力抵抗；另一派則是趁機調整飲食、多運動，維持好體態和增強體力，你是哪一派？



居家運動漸漸成為近期討論話題，運動前，挑選一套適合自己的運動裝很重要，整型外科專科醫師賴雅薇表示，香港女性的胸型普遍上胸無肉，視覺上會顯得扁寬，且容易有下垂、外擴與副乳的困擾，因此，多數女性為了追求集中美型，反而會委屈自己忍受束縛帶來的不適，這些讓女性有苦難言的痛點，長期下來還可能造成胸部下垂、變形等傷害。

1. 胸部過度晃動易受傷，視乎運動強度去選擇：

運動中如胸部過度晃動可能造成表面皮膚跟韌帶組織受到傷害，若長期穿著不符合運動強度的內衣，更有下垂的可能。因此，需依照高、中、低等不同運動強度選擇對應的運動內衣，才能穩定並保護胸部。

2. 胸罩支撐不足恐下垂，支撐力越穩定越好：

穿著提托或支撐力不夠的內衣，容易因地心引力造成胸部下垂困擾，而一般內衣的支撐主要來自肩帶，但若運動內衣本身的材質或罩杯就具有良好支撐力，如一體成型的固定罩杯設計，不止可穩定胸型、強化支撐力，會比單靠肩帶支撐整體胸型更好。

穿著運動內衣時想同時擁有完美胸型與舒適度？哪以下5個要點不可不注意：（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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3. 副乳外擴現象好尷尬，應完整包覆胸部：

包覆性不佳的運動內衣，不僅容易造成副乳和外擴現象，也常會導致內衣移位、整天喬不停。因此，內衣側邊的包覆性非常重要，側邊高才能將腋下的脂肪完整收起來，鎖住胸型不走位。

4. 止不住的汗水與異味，材質需透氣舒適：

當運動後滿身大汗時，穿著不透氣、吸汗度低的內衣，不僅不舒服，可能還會產生異味或造成濕疹等皮膚問題。除了挑選材質較細緻、彈性不壓胸的款式，具備吸濕排汗功能的運動內衣將更加分！

5. 「美型」與「舒適」難平衡，胸型比例比尺寸更重要：

多數女性在選擇運動內衣時，除了基本保護、胸部支撐外，「美型」也會是一大訴求。但其實展現完美胸型，「黃金比例」是關鍵！從胸部乳頭兩端到鎖骨中間連成一個正三角形，只要符合身體比例，不用大罩杯，也能呈現最適合自己的完美胸型。因此，能夠幫助胸部集中托高、不壓胸，自然呈現完美胸部弧度是挑選重點。

以下為大家整理運動裝的8個品牌推薦，除了Nike、Lululemon以外，還有ALO、Easyoga等荷里活明星愛牌喔~：（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. MOLLIFIX

台灣女性運動品牌MOLLIFIX瑪莉菲絲推出HOLD ME BRA以一體成型的穩定罩杯，加上下厚上薄的設計，可以完整包覆副乳與身型。獨家的「3:2黃金三角比例脊心」設計，加上30度斜角罩杯，不僅可以讓女性擺脫罩杯移位的不自在感，同時達到集中托高的美胸效果。

親身經歷不同身型的變化，透過不斷運動與飲食調整而瘦身有成的小禎笑稱自己最懂每個尺碼女性的需求，並坦言過往因為運動服飾大多貼身又無修飾，所以很難穿出完美身型，也因此在這次的聯名設計中，更大膽翻玩線條與色彩，希望打造出讓女生穿上就自信的運動服飾。全新的經典小尻褲2.0版本「TRULY小尻長腿鑲邊訓練褲」，透過撞色鑲邊線條設計與色塊拼接，可修飾腿部曲線、延伸視覺腿長，此系列也結合全尺碼技術推出「TRULY高強度雙肩織帶運動內衣」，雙肩織帶設計加倍支撐，美背舒適且減壓，全尺碼設計更可滿足不同胸圍與罩杯的女性。

引領時下運動時裝的概念複合式精品品牌ASPORT，引進許多歐美運動服裝品牌，無論是極具機能性的運動裝束打造健身房戰袍或混搭街頭時尚風格，Active Fashion不應僅限於單一樣貌，以下為本季ASPORT推薦運動及時裝風格兼具單品：

2. MOONBITE

MOONBITE設計師對於完美體態的崇尚與追求，以馬甲塑身衣為概念，結合現代人的生活型態與美學，打造出雕塑體態的時尚運動品牌。品牌特別著重在腰線與臀型的塑形設計，襯托出女性優美的線條與自信，為亞洲女性身型量身打造專屬的裸感塑型運動系列。布料上與國際權威機能布廠研發出透氣親膚裸感的壓縮機能布料，兼具塑型機能與舒適特性。 MOONBITE致力於從各面向將女性的美推向極致。

內層選用涼感網紗材質，搭配可拆式美胸襯墊，兼具乾爽舒適與集中托高的效果。而U型美背設計可強化支撐並增加包覆美。

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3. NYLORA

畢業於紐約帕森斯設計學院的創辦人Carolyn Jang，曾在紐約、洛杉磯和首爾眾多當代時裝公司工作。在創立NYLORA之前曾在Vince工作，擔任針織服裝設計師。憑藉著她獨特風格和在針織服裝的專業知識，提供舒適、易穿的開襟羊毛衫和功能性紗線設計的毛衣。

不同於尋常運動內衣版型，馬甲式設計更顯修身時尚並美化胸型。而清爽的海洋色為炎炎夏日注入一抹清涼。

4. ALALA

ALALA以古希臘女戰神命名，設計師將其勇敢獨立與努力不懈的精神注入品牌，象徵摩登新女性所具備的自信與追求自我的勇氣。品牌靈感源自紐約downtown都會生活，充分滿足忙碌的現代女性各個面向的服飾需求。

設計上著重將時尚與實用完美結合，創造出具舒適，高機能性卻又不失時髦感的運動服飾。面料親膚舒適、多肩帶式美背設計。

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5. Easyoga

在Netfilx話題劇《今際之國的闖關者》裡，女主角土屋太鳳穿著的透膚深Ｖ長版背心正是來自台灣的運動品牌easyoga，被譽為瑜伽界的LV精品的運動服飾品牌easyoga，在今年初夏結合浪漫地中海建築風格和全新開發的凹凸紋緹花衣料，推出全新女性專屬系列，限量話題好感瑜伽服，系列單品於4月1日全球正式販售。

6. Lululemon

無論是有氧運動、高強度間歇訓練或是舉重，Lululemon推出的Everlux™運動裝備將成為訓練中強大的後盾。Wunder Train 系列沿用 Everlux™ 四面彈力的快乾布料，高度透氣且吸濕排汗，保持身體乾爽。獨特的製造技術賦予織物天然柔軟的質感，內部涼爽光滑。採用 Lycra®運動技術 – 以彈性纖維結合針織物結構，有效排汗，使濕氣能輕易蒸發，在刻苦訓練的同時確保清爽舒適。

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7. ALO

受到好萊塢名人喜愛的運動服品牌Alo，2007年於美國洛杉磯創立，Gigi Hadid、Ｈailey Biebier、Kendall Jenner、維密天使Angel Candices等都是愛用者，私下運動服幾乎都是來自Alo。

ALO 是以 Air 空氣、Land 大地、Ocean 海洋的字首為命名，代表著品牌對於大自然生態環境保護的重視，色系上也以大自然舒服色系為主，沙漠色、森林綠、礦石灰、粉膚色等，散發舒服平靜氣息，商品的設計與生產也都秉持著環保的概念。由於設計團隊為一群瑜珈愛好者，因此在設計上特別著重品質、貼身舒適與機能性，在布料研發上，特別對於排汗快乾、加壓布料等機能不斷創新。

8. Nike

除了上述介紹的，還有像大家都熟悉甚至擁有好幾套的Nike運動套裝，也時常推出新色和款式，VOGUE以下推薦五款新款運動內衣。

女款輕度支撐型襯墊美背運動內衣 -Nike Air Indy

女款輕度支撐型襯墊運動內衣 - Nike Yoga Indy Novelty

女款中度支撐型一片式襯墊運動內衣 - Nike Swoosh 粉色

女款中度支撐型單襯墊肩帶運動內衣 - Nike Dri-FIT Swoosh Icon Clash

女款高度支撐型運動內衣 - Nike Alpha UltraBreathe

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：宅家運動就從一套好看運動服開始！運動上衣怎麼挑？10款時髦運動衣推薦】