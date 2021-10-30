Lyst第3季度榜單｜GUCCI失首位　2021年哪品牌最具升值潛力？

名牌保值｜名牌手袋動輒過萬，不少女生入手前也會做足資料搜集，而CHANEL、Hermès、DIOR和LV向來都是大家眼中較具人氣又保值的品牌。但日前知名時尚數據平台Lyst公布第三季的「10大熱搜品牌」中，Hermès卻10大不入？這個品牌更擊敗上年冠軍GUCCI奪得第一位？



全球時尚數據平台Lyst每個季度均會透過統計各個社交媒體、網站和網店的搜尋和瀏覽次數後，得出「10大熱搜品牌」排名。

Hermès、DIOR和LV向來都是大家眼中較具人氣又保值的品牌。(kayan.c@IG)

Balenciaga撃敗GUCCI、DIOR與成全球最熱門的品牌？

Lyst最新的2021 年第三季度報告顯示品牌Balenciaga竟擊敗去年獲第3位的DIOR和奪得冠軍的GUCCI，成為全球最熱門的品牌。相隔53年後，早前Balenciaga重返高級奢侈品訂製系列，與Kanye West合作推出《DONDA》周邊和《Fortnite》聯乘系列。Balenciaga早期更攜手《The Simpsons 辛普森家庭》打造 2022 春夏系列，邀請時尚名人Kim Kardashian 、Justin Bieber和Anna Wintour一同參與，難怪品牌在前幾個季度的排行有所下降，後來卻在本季度正式超越 Gucci 成為全球最熱門品牌。

台灣女星楊丞琳私底下亦有多過30個名牌手袋的珍藏，當中亦有品牌Balenciaga手袋的身影。(rainie77@IG)

品牌Balenciaga所推的手袋也深受台灣女星楊丞琳的愛戴，而她私底下亦有多過30個名牌手袋的珍藏，當中亦有Balenciaga手袋的身影，如曾經紅極一時的「Shopping Tote Bag」不但像紙袋一樣嬌小可愛又時尚感十十足，尺吋大小是上班、約會也適用；另外，Balenciaga的沙漏包（Hourglass）也經常成為時尚網紅街拍手袋款式，拱形底部線條也是打破手袋常見的方正的觀感，配品牌標誌性的「B型」圖案，難怪成為時尚的IT BAG。以下「10個Balenciaga手袋推薦名單」或會成為具升值或保值潛力的手袋。相信也值得大家在入手名牌手袋前，作為參考之一。

【按圖看】10個Balenciaga人氣又經典手袋推薦，哪一款最值得入手，又時尚？▼▼▼

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同場加映：【按圖看】申敏兒在劇中《海岸村恰恰恰》，換過5個Hermès名牌手袋，當中最貴約港幣25萬，戴妃愛包「Gucci Diana」亦有出埸。▼▼▼

▼▼▼【按圖看】掌握以下6種手袋皮質保養秘訣，讓名牌手袋壽命延長，甚至如新的一樣？▼▼▼