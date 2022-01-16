Gucci停產款爆紅　除CHANEL、LV、Hermès誰是第5個最受歡手袋？

名牌手袋｜Chanel、LV、Hermès手袋不但經典又保值，在上千萬款的手袋款式中，哪一個最受歡迎？美國轉售網站Fashionphile透過分析本年度100萬個手袋和配飾轉售交易，最近釋出了「2021 ULTRA-LUXURY Resale Report（2021年度奢侈品轉售報告）」，2021年最受歡迎手袋會是哪5個呢？



Louis Vuitton Pochette Metis（Fashionphile）

2021年最受歡迎手袋：Louis Vuitton Pochette Metis

Louis Vuitton Monogram向來都是既長青百搭，相當受歡迎，而Fashionphile的數據指，2021年更多人喜愛郵差袋Pochette Metis，銷量增長了32%。

Pochette Metis靈感來自 1986 年的 Monceau 袋款，當年已是長賣袋款，Pochette Metis則在2014年重新登場，同樣容量大，功能多，可肩背、手拿或手提都沒有問題；復古外型更是令它雋永的原因，輪廓簡約，則令它在時裝穿搭上能更好搭配。

Chanel Quilted Medium Double Flap（Fashionphile）

2021年最受歡迎手袋：Chanel Quilted Medium Double Flap

一如既往，Chanel Flap Bag向來都是女生的「Dream Bag」，今年內多次加價，Medium size由HK $61,000，加至 HK $68,200，加價HK$72,000，有「袋王」之稱，保值程度破表。

Chanel Flap Bag由Karl Lagerfeld在1980年代初期以2.55袋為藍本，將原本車縫在內帶的雙C logo鑲嵌在袋扣上再加上以皮革與金屬交錯的皮穿鍊，最經典的皮革一定是小牛皮與小羊皮，但每季，Chanel都會為它換上斜紋軟呢、絲緞、天鵝絨、牛仔等面料。

Gucci Small Soho Disco Bag（Fashionphile）

2021年最受歡迎手袋：Gucci Small Soho Disco Bag

電影《Gucci：豪門謀殺案》上映後，令Gucci在二手市場的需求上升，而Fashionphile發現已停產的Soho Disco Bag最受歡迎。

Gucci Soho Disco Bag在2012年首次面世，簡單的Camera Bag外型，配上既具標誌性又低調的雙G logo，流蘇拉鏈更是神來一筆，加上容量大、價錢相宜，當年已成為當時的熱賣款。

Saint Laurent Monogram Chain Wallet（Fashionphile）

2021年最受歡迎手袋：Saint Laurent Monogram Chain Wallet

有着V形車縫暗線，在翻蓋上飾上Saint Laurent經典Logo「YSL」的「Envelope」Monogram Chain Wallet是品牌的經典手袋之一，內設多個卡槽和插袋，可收納隨身出行小物，也可卸下包鏈，還可用作Clutch Bag使用，而且價值算是入門，是許多女生擁有的第一個名牌小手袋。

Hermès Evelyne TPM（Fashionphile）

2021年最受歡迎手袋：Hermès Evelyne TPM

Hermès Evelyne雖然保值度不比「BCK」，但人氣一定不比它們弱，皆因它價錢最親民，2、3萬便可入手，是Hermès最小資、最入門的。

Hermès Evelyne在1978年面世，比Birkin更早，設計靈感馬術騎士，袋中央以馬蹄形橢圓的穿孔中間鑲着H標誌，是一款實用的斜孭袋，並用當時品牌總監Évelyne Bertrand命名，現在的Evelyne分3代：I、II、III，2008年推出，可調整長度、增添袋口的Evelyne III最常見。

（資料來源：Fashionphile）