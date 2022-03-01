10款LV最保值經典老花手袋！大熱水桶包、麻將包都不及背囊仔殺食

以訂製行李箱起家的 Louis Vuitton 走過數百年至今，已經成為女人買包的首選！標誌性的 Monogram 老花，更成了時髦人士衣帽間一定要有的單品！



在 2022 年新的一年，如果想挑一款背一整年都時髦又保值的老花包，但卻不知道該如何下手的人，請妳現在往下滑！

儂編整理出 10 款賣翻的經典包！不只可以讓妳時尚一整年，想要用二手價脫手也能很保值！（內含價錢）（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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Palm Springs Mini

休閒風格走進時尚圈的這幾年，「後背包」已經成了許多精品品牌的重點包款，但該如何從中殺出一血路，Louis Vuitton 有答案！品牌巧妙的將包款縮小，並搭配上 Monogram 帆布面料，再加上可自由替換的背帶，讓這款「Palm Springs Mini」小包不只能後背，斜背、單肩背甚至手提都超時髦！

Multi Pochette Accessoires

Louis Vuitton 的設計師可能都學過讀心術，總能知道要怎麼設計包包才能爆擊女人的心！這款被戲稱為麻將包的「Multi Pochette Accessoires」，在 2019 年初次問世時便造成轟動！設計師以品牌 1992 年推出的 Pochette Accessoires 腋下包為靈感，換上街頭感十足的寬肩帶，在搭配上圓形零錢包及中型包的組合，一顆包可以撐成好幾種用法，完全滿足女孩追求多元搭配性的需求！難怪這顆包能征服楊丞琳、莫莉及李函...等時髦女孩的衣櫃。

Pochette Métis

如果買包包要兼具實用，同時還要看不膩的話，那這顆小書包「Pochette Métis」就很適合妳！該包款擁有豐富的隔間設計，並且以最簡練的輪廓為主軸，不管你是要去上班，還是要跟閨蜜約會，這款包都能融入在任何情境裡！可別看它外觀好像長的簡簡單單，百搭又耐裝的特性，這顆小書包可是 Louis Vuitton 櫃上缺貨俱樂部的成員之一！

經典老花腰包

風水輪流轉這件事，不僅可以套用在人生，連包款的趨勢也是如此！在過去被嫌土氣的腰包，在近幾年大翻身，成為每個女人都想擁有的包款！Louis Vuitton 這款腰包不僅擁有大容量，好搭配同時又夠吸睛的特性，讓它直接在短短幾年內擠進品牌經典款的行列。

NéoNoé

如過要說誰是水桶包的鼻祖，「NéoNoé」這絕對可以跟所有包說聲借過，因為他才是水桶包界的老大！Louis Vuitton 第三代傳人 Gaston-Louis Vuitton，在 1932 年時為了設計一款適合裝香檳的提袋，因此「NéoNoé」就此誕生！在半個世紀後該包型更掀起一陣潮流，成為眾家品牌搶推的款式，儂編想在 80 年前 Gaston-Louis Vuitton 沒有為這款包申請專利一定很後悔！

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Vanity PM

女人的化妝箱就像是美少女戰士的變身器，只要擁有它好像大喊「Make Up！」就能化身仙女！Louis Vuitton 的創意總監 Nicolas Ghesquière，在 2020 年春夏便將這個女人必備的配件巧妙的化身為包款「Vanity PM」，可愛方正的外型加上鎖頭及精緻的背帶設計，完全收服了所有女人的心。

Speedy Bandoulière 25

「Speedy」身為 Louis Vuitton 包款中的常青樹，從 1930 年為了方便日常交通誕生至今，已經成為女人夠入第一顆 Louis Vuitton 包款款的首選，近年品牌推出的 25 的尺寸，精巧又耐裝的特性，成為品牌最熱銷包袋之一！如果你是精品初學者，那「Speedy」請列入首選。

Onthego MM

這款為了方便都會女性日常所需而誕生的「Onthego MM」，設計師透過不同大小的 Monogram 拼接組合下，讓一款托特包不只變得更有層次，極具識別度的標示，還能讓妳滿足一下購入精品包的虛榮心。

Mini Dauphine

在 2019 年春夏初登場的「Dauphine」包款，方正的外型加上細緻的拼接組合，並搭配上品牌標誌性的金釦 Logo，整體極具摩登的氣息，加上吸睛的外型，想在穿搭上找一個亮點做搭配的話，迷你版的「Dauphine」絕對可以為妳的造型加分。

Alma BB

儂編一直在想，壓軸要放上哪一顆包包才好，後還決定獻給 Louis Vuitton 眾多包款中的大前輩「Alma BB」，相信很多買完「Speedy」的人，下一顆包就會是「Alma BB」，這款問世於 1934 年的包款，以流暢典雅的弧形設計深植心，加上好搭配的特性，講到經典款怎麼能忘記它？

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