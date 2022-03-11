俄烏戰爭｜時尚品牌Uniqlo/LV暫停俄羅斯業務 烏克蘭生命是必需品

烏俄戰爭爆發兩週以來，不少品牌企業都紛紛表態，宣布加入制裁俄羅斯的行列，超過30個品牌將暫停在俄羅斯逾百、逾千間分店業務。當中亦包括不少女生們都愛的時尚品牌，從親民價品牌Zara、H&M、IKEA，到奢侈品牌Hermès、Channel、Louis Vuitton都紛紛暫停營業，消息一出隨即引來一陣搶購潮，有網民笑指：「香港因疫情搶購蔬果糧食，而俄羅斯則因戰爭搶購奢侈品。」



各大時裝品牌宣布停止營業俄羅斯門市，引起一席搶購潮。（視覺中國）

Uniqlo行政總裁曾拒絕表態 稱「衣服是生活必需品」

廣為人知的休閒時尚品牌Uniqlo，相信是很多女生的休閒衣著選擇。近日因為很多時尚品牌紛紛在俄羅斯暫停開放門市，以表抵制俄羅斯對烏克蘭發動戰爭，而Uniqlo繼多間品牌發聲後一直保持中立，令它在俄烏戰爭中陷入爭議。

Uniqlo行政總裁柳井正表示，「衣服是生活必需品，但俄羅斯人民同樣有生活權利」。此言論一出，Twitter 不少人表明對 Uniqlo 感失望，「衣服是生活必需品？烏克蘭人的生命才是他們的必需品」，有些女生更指：「我衣櫃有一半都是 Uniqlo，但很可惜現在可能要杯葛我最愛的品牌了」。

柳井正一直對大眾迫使企業必須做出政治選擇的行為，抱持質疑態度，早在去年 4 月的新疆棉風波之中，他亦拒絕對新疆棉問題發表評論，但 Uniqlo 母公司日前因應聯合國要求，向烏克蘭及週邊地區提供了1,000 萬美元的緊急人道主義援助，包括捐贈保暖衣物與毛毯，以及協助設立避難所等。

而昨天（10/3）Uniqlo在俄羅斯社交平台公布，將於2022年3月21日起，俄羅斯全部50家商店以及在線商店將暫停營業。Uniqlo亦稱會繼續密切關注事態發展，希望盡快改善。

Uniqlo用俄羅斯社交平台帳戶，向俄羅斯市民發布停業消息。（IG@uniqlo_russia）

Hermès、Channel、LV等奢侈品 全部宣布停業

剛剛過去的巴黎時裝周，相信不少愛美愛時尚的女生們都有留意，當中很多奢侈品牌都展示了2022秋冬季的服飾款式，不少奢侈品店員們都忙於3月底新品上架，但是在俄羅斯最近卻有幾家奢侈品牌宣布在這時暫停營業，以對「俄烏戰爭」作出回應，截至3月11日已經有超過10間女生的愛牌，如Hermès、Channel、Louis Vuitton、Gucci等紛紛宣布暫停營業，為的就是對俄羅斯實施經濟制裁。

隨著各大奢侈品品牌和俄羅斯「割席」，亦引起了俄羅斯的衣物搶購潮。各奢侈品愛好者紛紛在店舖門外耐心等候；而一些時尚休閒品牌的店舖門外則大排長龍，相信民眾亦為服裝店重開無期，感到擔憂，紛紛前來搶購。

值得一提的是，LVMH集團發言人表示，旗下品牌共有124 家門市在俄羅斯，3,500 名俄羅斯員工將在關閉期間繼續領取工資和福利。Kering開雲集團的 Gucci、Balenciaga 和 Brioni，以及Richemont歷峰的Cartier、Van Cleef & Arpels和Jaeger-LeCoultre也跟從這個做法，實屬良心企業。

停止俄羅斯門市營業的時裝品牌包括有：Hermès、Chanel、Louis Vuitton、Prada、Fendi、Gucci、Dior、Saint Laurent、Bvlgari、Givenchy、Miu Miu、Cartier、Bottega Veneta、Piaget、Tiffany & Co，平價休閒運動時裝品牌有Zara、H&M、Levi’s、​​Adidas、Nike、Uniqlo等。

