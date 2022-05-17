SOGO Thankful Week2022｜$760昆凌Coach手袋　必買Furla百元銀包

SOGO Thankful Week 2022｜SOGO感謝祭2022（SOGO Thankful Week 2022）於5月18日至6月26日分三階段（Part 1-Part 3） 於門市進行，各大小資品牌Kate Spade、Michael Kors、agnes b、Swarovski的手袋首飾也進行限時折扣，想親手摸摸手袋質感、嘗試揹上身的女生，必定要把握5月18日開始的門市優惠，亦是掃貨的最後時機。



【SOGO Thankful Week 2022 | SOGO感謝祭2022】黃翠如擁有FURLA Metropolis Mini Crossbody，同款不同色於崇光感謝祭減價後只HK$1,316。(wongtsuiyu@Instagram)

SOGO Thankful Week 2022 | SOGO感謝祭2022手袋首飾低至4折發售

SOGO Thankful Week 2022期間，Furla、Coach、Tory Burch、Kate Spade、Michael Kors、Bao Bao、Pinko、Vivienne Westwood等品牌也推出優惠；

FURLA斜揹袋一向受小資女喜愛，人氣款式Metropolis Mini Crossbody印花與素色由HK$3,290減至HK$1,316，圓孤輪廓配合大金屬開合扣點綴手袋，增加吸睛度，就連黃翠如也擁有Metropolis。

SOGO感謝祭2022最新的美妝護膚品優惠：SOGO Thankful Week2022減價美妝！SKII 69折 CLARINS美胸套裝｜優惠持續更新

SOGO感謝祭2022優惠購買攻略：SOGO Thankful Week 2022掃貨攻略 15款$500以下美妝套裝推介

【SOGO Thankful Week 2022 | SOGO感謝祭2022】昆凌在最新的活動上也用了Coach Swinger Bag 。（hannah_quinlivan＠instagram）

另外，早年Coach推出2千多元的入門價復古腋下袋「Swinger Bag」大受歡迎，靈感是來自90年代的 Coach 標誌性設計，流線長形設計，頂部拉鍊與經典轉扣閉合設計，並採用鵝卵石顆粒皮革，不易弄花，昆度也是Swinger Bag用家。

▼▼▼【按圖看】SOGO Thankful Week 2022 | SOGO感謝祭2022手袋減價優惠詳情▼▼▼

+ 14

除了手袋，銀包的減價同樣吸引，大部分都HK$1000，送禮一流，像是Michael Kors粉色MK Charm銀包由原價HK$1,500減至HK$750，而主打經典短銀包的Vivienne Westwood，也低至HK$890，值得入手。

手袋品牌外，一眾小資首飾品牌如Monica Vinader、apm monac與Swarovski也有進行折扣優惠；在SOGO Thankful Week 2022的5月18-22日期間，Monica Vinader正價貨品以75折發售；Swarovski的飾品套裝也低至42折發售，喜歡以上品牌的朋友變不能錯過。

▼▼▼【按圖看】SOGO Thankful Week 2022 | SOGO感謝祭2022 首飾減價優惠詳情▼▼▼

+ 8