LV｜12款精選必敗Logo老花手袋推介　2022最新價格、尺寸一文看清

沒有人能拒絕得了一只背了一輩子依舊很時髦的包包，LV老花包便是如此！



老花包身為 Louis Vuitton 經典熱門包款，保值度也比較穩定，像是Speedy、Neverfull、水桶包等都是相當熱門的款式，以下整理12款熱門的老花包，價錢尺寸一次看！

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1. NANO SPEEDY

近期超紅的Nano Speedy是經典款Speedy的迷你尺寸，隨然不大但相當能裝，是攜帶日常必需品的最佳配搭。包款綴有復古天然牛皮和金色金屬件，備有兩個手柄，以及可拆式和可調節長度的肩帶。

2.PETITE BOÎTE CHAPEAU

這款LV將經典帽盒經重新設計後誕生的圓餅包小巧實用，日常出門也相當百搭，且CHAPEAU圓餅老花包共出兩個款式，除了下面這款經典Monogram帆布外，還有另一款為Reverse Monogram綴黑色小牛皮。

3.DAUPHINE MM

由Nicolas Ghesquière在2019年複刻的DAUPHINE包也是這幾年炙手可熱的包款，綴有鏈帶肩帶核磁釦等全新元素。內部具有隔層拉鏈的設計，使用起來十分方便，且背帶設計也增加了許多背法，手提、肩背、斜挎或把背帶拆掉當手提包使用都可以。

4.MULTI POCHETTE ACCESSOIRES

這款Multi Pochette Accessoires是一款混合式斜背袋，設有多個口袋和隔層，結合隨身包、迷你隨身包和圓形零錢包於一身。袋款以Monogram帆布製作，兩個小型隨身包的側面飾有迷你Monogram圖案，設有可拆式金色鏈帶和可調節長度的LV標誌提花肩帶，方便以不同方式攜帶。

5.POCHETTE MÉTIS

這款郵差包是LV一款入門級包包，簡單的款式深受許多女性喜愛，經典Monogram配以磨光金色飾面的獨特S型扣鎖，不僅容量寬敞，也可搭配可拆式長肩帶作肩背或斜背攜帶。

6. PAPILLON TRUNK

將現代風格和傳統的LV設計風格完美結合的Papillon採用Epi壓花皮革，綴有金屬鉚釘和S型鎖扣，且配備可拆式肩帶，可作手提、肩背及斜背攜帶。

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7.PALM SPRINGS MINI 小書包

這款可愛實用的迷你小書包非常適合運動風的都市造型，容量也是小包界的王者級別，將手機、化妝品、小型保溫瓶和行動電源等日常用品裝全裝進去完全不是問題！

8.NÉONOÉ 水桶包

這款水桶包最早是為了攜帶香檳而設計的，不僅有相當充足的容量，重量也十分輕盈，是許多通勤族的熱愛的一款包。包包內裡綴以色彩鮮艷的皮革飾邊及同色黏合式襯裡，且可調節長度的肩帶可作肩背或斜背攜帶。

9.NEVERFULL MM 托特包

這款Neverfull特包將雋永經典的設計融合傳統的細節，收緊側綁帶打造時尚魅力的造型，鬆開則能展現更休閒的氣息。手袋綴以色彩鮮明的襯裡，可拆式收納包可獨立作為手提包使用，也可用作額外口袋。

10.MONTAIGNE BB

Montaigne BB手袋的名稱源自巴黎的優雅大道，內部備有多個隔層和口袋，小巧款式適合搭配上班或休閒造型，設有斜背長肩帶，攜帶更輕鬆自在。

11. ONTHEGO MM

這款Onthego顧名思義適合忙碌一族，無論辦公或購物皆宜，有充足空間容納繁忙女士的日常必需品，設計上一面採用經典Monogram帆布製成，另一面則採用Monogram Reverse帆布，集兩種款式於一身。

12.SPEEDY 30

這款包包原於1930年以「Express」之名推出，靈感源自於當時快速的交通，經過改造後推出全新的Speedy以引人注目的造型、皮革卷邊手柄及標誌刻紋掛鎖，傳承路易威登的雋永經典。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：路易威登LV熱門老花包合集！ 2022最新價格規格一次看】