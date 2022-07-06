盤點10款CELINE新手袋2022　CHANEL的小方盒平替　全新印花手袋

【CELINE手袋2022】多個奢侈品牌近期都推出了不少手袋新款，繼CHANEL後，另一OL人氣名牌CELINE亦推出了數款新手袋，當中包括全新印花手袋、草編包、化妝箱手袋、腋下包等，全部都是時下流行的手袋款式，而且部分更是萬元以下即可入手，CP值高。《01女生》以下就為大家精選了10款CELINE最新手袋款式推介。



不少女星都愛追捧名牌手袋，而CELINE品牌的手袋絕對是「手袋控」必購入的包包清單之一。熱愛名牌手袋的楊丞琳當然也收藏不少CELINE經典款，例如Triangle Bag、CELINE Folco肩背包等；歐陽娜娜擁有的CELINE C Bag亦是人氣款之一，以中性的棒球外套作配搭展現出年輕活力感；而時尚達人Blackpink女團成員Lisa不少造型成為時尚迷的注目，因與CELINE品牌簽約代言，因此常以CELINE的穿搭出席各品牌活動，當然會配搭CELINE手袋襯出不同的時尚風格。CELINE受到代言人Blackpink Lisa的加持下，手袋更是大受歡迎，相信以下這10款CELINE新手袋亦會備受時尚界觸目，將迎來新一波搶購潮？

CELINE手袋2022│CELINE全幅印花布料及小牛皮TEEN索繩手袋 $10,500

「水桶袋」的造型獨特可愛，不少女生都為之而著迷，近年不少名牌都推出多款不同材質及設計的「水桶袋」，簡單休閒的裝束已顯時尚感。除了TRIOMPHE印花帆布外，CELINE今季亦推出了CELINE全幅印花布料的手袋款式。這款TEEN索繩手袋以印有CELINE字樣的印花布料配以小牛皮飾邊製作，手提水桶型的設計不但時尚，而且手袋容量亦十分充足，可以放下女生們的日常用品。

CELINE手袋2022│CELINE全幅印花布料及小牛皮TEEN索繩手袋 $10,500（CELINE）

CELINE手袋2022│TRIOMPHE帆布及小牛皮迷你型化妝袋 $8,200

近年「小廢包」這種迷你手袋的熱潮不斷，雖然小小一個小廢包確是裝不下日常小物，但是作為小飾品揹出外，確是能為整體造型加分。CELINE最新的迷你型化妝袋就結合了迷你手袋及化妝箱手袋兩大近期的時尚流行元素，以TRIOMPHE帆布及小牛皮打造了這款迷你化妝箱手袋，價錢更只需$8,200即可入手，超高CP值，可說是CHANEL的小方盒平替！

CELINE手袋2022│TRIOMPHE帆布及小牛皮迷你型化妝袋 $8,200（CELINE）

CELINE手袋2022│天然小牛皮TRIOMPHE BOX手袋 $28,000

喜歡復古風格的女生絕對不能錯過這款最新的TRIOMPHE BOX！手袋外型參考信差包，並以長方形的長盒造型呈現，同以配以啡色小牛皮及白線縫邊、手提，以及金色TRIOMPHE開關，既優雅又知性，復古味十足。手袋外型四四方方，帶點正式感，超適合OL女生上班用，輕巧方便，上班揹它也沒有任何負擔，還能為妳增添時尚魅力。

CELINE手袋2022│天然小牛皮TRIOMPHE BOX手袋 $28,000（CELINE）

CELINE手袋2022│拉菲草及小牛皮CUIR TRIOMPHE CUBE手袋 $15,500

說到夏天必備的手袋，草編包絕對是榜上有名。TRIOMPHE CUBE手袋採用了方型手提包設計，配拉菲草手工編織而成，正面更飾有凱旋門標誌及草編手提，不但造型特別，更可以為打扮增添夏日感。帶它到沙灘打卡，配上花花的連身吊帶裙，增添甜美感，絕對會為妳增加回頭率。

CELINE手袋2022│拉菲草及小牛皮CUIR TRIOMPHE CUBE手袋 $15,500（CELINE）

除了上述4款手袋外，CELINE還有其他新款手袋推出，包括有CELINE全幅印花腋下包、OL必備Tote Bag、相機包等，不少都百搭易襯，設計時尚，同樣值得入手。

▼▼▼【按圖看】CELINE手袋2022│精選新手袋推介▼▼▼