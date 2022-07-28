金妍兒秘戀男團成員3年宣布結婚！花滑以外更是時尚達人

【金妍兒｜高祐琳】韓國滑冰女神金妍兒日前被拍到秘戀聲樂組合Forestella成員高祐琳，其所屬經紀公司隨後宣布兩人即將10月結婚。據悉，金妍兒與高祐琳年齡相差5年，並於2018年的冰演活動相識。由於兩人希望婚禮以非公開形式進行，因此「場地將不會公開，而且僅會邀請親朋好友出席。」



韓國滑冰女神金妍兒與男團成員高祐琳將於10月結婚。(IG@yunakim)

金妍兒較高祐琳年長5年，兩人於2018年的冰演活動相識。(IG@woorim_ko)

金妍兒於花式滑冰賽事取下不少驕人成績，曾摘下冬奧會金牌，打破原先大會紀錄，加上個性親民友善，曾任聯合國的親善大使，因此深得國民喜愛。除了花式滑冰，金妍兒在時尚方面亦感興趣，現時為Dior的品牌大使，在2018年擔任平昌冬奧火炬手時，更穿自己親自設計的純白連身裙出場，散發仙氣。金妍兒平日穿搭時尚優雅，同時散發親民氣息，就讓我們看看她如何演繹自己的街頭時尚吧！

金妍兒在2018年擔任平昌冬奧火炬手時，穿自己親自設計的純白連身裙登場。(IG@yunakim)

金妍兒穿衣都會配搭黑白色，搭以簡單的線條，營造出簡約時尚的感覺。（IG@yunakim）

金妍兒｜優雅穿搭一：黑白增鮮明個性

黑色和白色都非常易襯衫，正所謂「黑白分明」，若然巧妙地運用兩色作穿搭主調，則可以凸顯出個人特質，看起來更有神和自信。金妍兒穿衣都會配搭黑白色，搭以簡單的線條，營造出簡約時尚的感覺。為減輕對比感，金妍兒會挑選其中一色作主色，另一色則以飾品或手袋作點綴，這樣整體比例看來才能更為平衡。

從金妍兒的社交媒體可見，她偏好小企領的服飾。(IG@yunakim)

金妍兒｜優雅穿搭二：小企領添溫柔小姐姐氣質

從金妍兒的社交媒體可見，她偏好小企領的服飾。由於衣領在15世紀時期，被王室貴族視為地位和生活品味象徵，因此金妍兒穿着小企領恤衫或連身裙，可以提升高貴時尚質感，同時增添溫柔舒適的小姐姐氣質，更吸引弟弟的喜愛，大家不妨學起來。

金妍兒偏好法國女生的慵懶優雅打扮。(IG@yunakim)

金妍兒以西裝外套襯波鞋，增加親切和悠閒感覺。(IG@yunakim)

金妍兒｜優雅穿搭三：法國女生的慵懶優雅風格

論氣質，法國女生絕對是無人能及，那種不帶壓力的鬆容穿搭，令人不禁著迷起來。金妍兒亦會糅合法國女生的穿搭方式，平日出街時會以較正式的服裝，配搭牛仔褲和波鞋，如西裝外套襯波鞋，以增加親切和悠閒感覺，同時帶出個人的穿衣品味。這種風格亦適合辦公室穿搭，為沉悶的環境氣氛，帶來清新和魅力的感覺。

金妍兒予人女性的感覺，常以偏玫瑰調的妝容示人。(IG@yunakim)

金妍兒｜優雅穿搭四：玫瑰調妝容散發魅力

金妍兒一直予人非常女性的感覺，原因在於她的妝容，幾乎都以偏玫瑰調的打扮示人。金妍兒會將重點放在雙眼皮鳳眼和性感嘴唇上，特別以玫瑰色調加強眼尾和下唇的位置，讓人看來更為溫柔和優雅，散發迷人的女人味。由於亞洲人的膚色和輪廓，較合適玫瑰和珊瑚色，因此輕輕一掃已帶出氣質。