The Korner盛夏優惠低至6折　OL鞋、牛津鞋、樂福鞋$3xx可入手！

The Korner優惠2022|本地人氣女裝鞋履品牌 The Korner,款式多而且價錢親民,一向深受不少女生喜愛,作為小資女上班鞋之選就最適合不過!The Korner 由即日起至8月7日進行「盛夏優惠」,全店超過8成鞋款都有折扣優惠,部分更低至6折!盛夏優惠與組合優惠更要同步進行,買滿2對可享額外95折;買滿3對可享額外9折!各位女生們趕快把握機會掃貨吧!



The Korner優惠2022|The Korner 由即日起至8月7日進行「盛夏優惠」,全店超過8成鞋款都有折扣優惠,部分更低至6折!(The Korner 官網)

The Korner今次盛夏優惠的鞋款十分多,大受女生歡迎的牛津鞋、樂福鞋及夏日必收拖鞋款式通通都有折扣優惠,《01女生》為大家精選14款抵買必收鞋款,讓大家一同入手多對新鞋,迎合不同場合所需吧!

The Korner優惠2022|Knit Kross Slippers $441(原價:$490)

夏日必備一對充滿特色的時尚拖鞋,透氣度高而且方便易穿之餘,又不失時尚感,適合各種場合穿著。這款 Knit Kross Slippers 針織拖鞋採用了獨有的直紋設計,令鞋身充滿質感,更略帶一種高雅氣質!配合立體斜條搭帶,有助令女生的足形顯得更修長,展露優美線條!

The Korner優惠2022|Kiff Oxford II $441(原價:$490)

牛津鞋是近生深受女生喜愛的鞋款,鞋款帶復古感,有助輕鬆打造時尚感造型!這款 Kiff Oxford II 採用了植物皮革製成,皮革舒適透氣,而且製造過程更環保、人道!鞋款更配上了軟身咕臣鞋墊,為女生帶來無備舒適感,穿上一整天也沒問題!

The Korner優惠2022|The New Kari $354(原價:$590)

The New Kari 採用了平切式方頭設計,配以粗身縫紉線,突顯成熟知性美!鞋款斯文,上身輕鬆配襯連身長裙,已能打造氣質滿滿的上班穿搭。The New Kari 設 2.5cm 鞋跟,可為小個子女生塑造微微增高效果,鞋款設有4種顏色,每款顏色各有特色,有助打造不同時尚風格!

The Korner優惠2022|Krisse Tweed Slippers $392(原價:$490)

要穿上一身高端典雅穿搭,千萬不要忽略鞋履部分!這對 Krisse Tweed Slippers 採用獨有的拼料組合,令拖鞋更具質感及更大體!The Korner 不少鞋款都採用了方頭設計,幫助女生好好承托腳趾,帶來舒適度更高的穿著體驗,Krisse Tweed Slippers 也是其中一款,配合 3cm 高跟設計,穿上後有助增高及顯瘦!

