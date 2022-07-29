The Korner盛夏優惠低至6折　OL鞋、牛津鞋、樂福鞋$3xx可入手！

The Korner優惠2022｜本地人氣女裝鞋履品牌 The Korner，款式多而且價錢親民，一向深受不少女生喜愛，作為小資女上班鞋之選就最適合不過！The Korner 由即日起至8月7日進行「盛夏優惠」，全店超過8成鞋款都有折扣優惠，部分更低至6折！盛夏優惠與組合優惠更要同步進行，買滿2對可享額外95折；買滿3對可享額外9折！各位女生們趕快把握機會掃貨吧！



The Korner優惠2022｜The Korner 由即日起至8月7日進行「盛夏優惠」，全店超過8成鞋款都有折扣優惠，部分更低至6折！（The Korner 官網）

The Korner今次盛夏優惠的鞋款十分多，大受女生歡迎的牛津鞋、樂福鞋及夏日必收拖鞋款式通通都有折扣優惠，《01女生》為大家精選14款抵買必收鞋款，讓大家一同入手多對新鞋，迎合不同場合所需吧！

The Korner優惠2022｜Knit Kross Slippers $441（原價：$490）

夏日必備一對充滿特色的時尚拖鞋，透氣度高而且方便易穿之餘，又不失時尚感，適合各種場合穿著。這款 Knit Kross Slippers 針織拖鞋採用了獨有的直紋設計，令鞋身充滿質感，更略帶一種高雅氣質！配合立體斜條搭帶，有助令女生的足形顯得更修長，展露優美線條！

The Korner優惠2022｜Kiff Oxford II $441（原價：$490）

牛津鞋是近生深受女生喜愛的鞋款，鞋款帶復古感，有助輕鬆打造時尚感造型！這款 Kiff Oxford II 採用了植物皮革製成，皮革舒適透氣，而且製造過程更環保、人道！鞋款更配上了軟身咕臣鞋墊，為女生帶來無備舒適感，穿上一整天也沒問題！

The Korner優惠2022｜The New Kari $354（原價：$590）

The New Kari 採用了平切式方頭設計，配以粗身縫紉線，突顯成熟知性美！鞋款斯文，上身輕鬆配襯連身長裙，已能打造氣質滿滿的上班穿搭。The New Kari 設 2.5cm 鞋跟，可為小個子女生塑造微微增高效果，鞋款設有4種顏色，每款顏色各有特色，有助打造不同時尚風格！

The Korner優惠2022｜Krisse Tweed Slippers $392（原價：$490）

要穿上一身高端典雅穿搭，千萬不要忽略鞋履部分！這對 Krisse Tweed Slippers 採用獨有的拼料組合，令拖鞋更具質感及更大體！The Korner 不少鞋款都採用了方頭設計，幫助女生好好承托腳趾，帶來舒適度更高的穿著體驗，Krisse Tweed Slippers 也是其中一款，配合 3cm 高跟設計，穿上後有助增高及顯瘦！

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