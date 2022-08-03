消費券第二期｜10款2千以下手袋推介　LONGCHAMP、Agnès b必收！

【消費券第二期2022／手袋推介2022】政府即將派發第二階段消費券，市民最快可於8月7日分期收到，首次可領取第一期$2,000，各位女生打算怎樣使用今期消費券呢？其實買手袋送給自己也是個不錯的選擇，《01女生》為大家精選10款$2,000以下手袋推介，當中包括近年深受女生喜愛的品牌CHARLES & KEITH、JW PEI等等，立即看看多款手袋款式！



CHARLES & KEITH Koi 撞色鍊條腋下包 HK$569

CHARLES & KEITH 手袋款式多而且價錢親民，可說是小資女入手新手袋的大熱之選！近年流行腋下包，CHARLES & KEITH 這款 Koi 撞色鍊條腋下包正好響應熱潮！手袋採用白色系襯托出女生們的優雅氣質，配合撞色鍊條設計不乏玩味感，正正適合追求時髦韻味的現代女性！

【消費券第二期2022／手袋推介2022】CHARLES & KEITH Koi 撞色鍊條腋下包 HK$569（CHARLES & KEITH 官網）

【消費券第二期2022／手袋推介2022】手袋採用白色系襯托出女生們的優雅氣質，配合撞色鍊條設計不乏玩味感。（CHARLES & KEITH 官網）

【消費券第二期2022／手袋推介2022】JW PEI Gabbi 手提包 HK$619

主打環保純素皮革的小眾手袋品牌 JW PEI 也是近年大受女生喜愛的品牌，Gabbi 手提包的雲朵造型精緻可愛，輕鬆配搭上班、約會或晚宴等穿搭造型，適合用於各種場合，加上價錢適宜可說是必入手的手袋款式之一。Gabbi 手提包有多款顏色可供選擇，大家趕快入手一個吧！

【消費券第二期2022／手袋推介2022】JW PEI Gabbi 手提包 HK$619（jwpei_official＠IG）

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【消費券第二期2022／手袋推介2022】LONGCHAMP LE PLIAGE CITY HK$1,850

女生們每次外出都要帶備很多隨身物品，所以衣櫥必備一個容量夠大的托特包，LONGCHAMP 的 LE PLIAGE CITY 採用了極簡輪廓設計，參考摺紙藝術，設計出這款輕盈手袋，手袋亦採用了防水塗層帆布材質，適用於多個場合，打造也時尚優雅的造型。

【消費券第二期2022／手袋推介2022】LONGCHAMP LE PLIAGE CITY HK$1,850（LONGCHAMP 官網）

【消費券第二期2022／手袋推介2022】Kate Spade sam 小號尼龍單肩包 HK$1,800

Kate Spade 手袋一向價錢親民，適合年輕女生入手！這款 sam 小號尼龍單肩包採用繽紛色調充滿夏日感，設計簡約適合配襯各種穿搭造型，袋內設內格實用性高，相當適合一眾小資女入手！

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【消費券第二期Q&A】