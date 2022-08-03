倪晨曦示範6大遮孕肚穿搭　靠腰帶、帽子穿出顯瘦夏日時尚

【倪晨曦｜孕媽穿搭】女星倪晨曦早前宣布懷第二胎，昨晚(2/8)分享最新孕照，展示隆起的巨肚。雖然倪晨曦懷胎半年，但從其平日衣著可見，幾乎看不到出任何孕味，並散發時尚迷人的魅力。到底她有甚麼遮肚顯瘦的穿搭技巧？以下的6個方法大家不妨學起來。



【倪晨曦｜孕媽穿搭】倪晨曦昨晚分享最新孕照。(IG@misselvani)

【倪晨曦｜孕媽穿搭】倪晨曦懷有第一胎時，都愛穿鮮明顏色的衣服。(IG@misselvani)

【倪晨曦｜孕媽穿搭】遮肚顯瘦技巧一：色彩掩眼法

無論是第一或第二胎，倪晨曦都愛穿鮮明顏色的衣服，展現出精神和活力的氣息。由於孕婦易顯疲累，因此使用黃色、橙色及草綠色的單品，可以減輕沉悶和無神的感覺，使倪晨曦看來更容光煥髮，散發著夏日的陽光氣息。

【倪晨曦｜孕媽穿搭】倪晨曦近日都會穿寬鬆款式，遮住逐漸增大的孕肚。(IG@misselvani)

【倪晨曦｜孕媽穿搭】遮肚顯瘦技巧二：寬鬆的悠閒時尚

提到遮肚的穿搭法寶，怎少得寬身連身裙？倪晨曦近日都會穿寬鬆款式，如Oversize Tee、傘裙和南瓜裙等，遮住逐漸增大的孕肚。再搭上鮮色和幾何線條的運用，分散注意力，讓孕肚更不顯眼。

【倪晨曦｜孕媽穿搭】倪晨曦利用粗腰帶強調腰線。(IG@misselvani)

【倪晨曦｜孕媽穿搭】倪晨曦會將腰帶扣子稍移側一點，遮住孕肚。(IG@misselvani)

【倪晨曦｜孕媽穿搭】遮肚顯瘦技巧三：腰帶顯錯覺

誰說孕婦只可穿鬆身衣服？在懷孕初期、肚子稍微隆起時，倪晨曦依然會攝衫，並穿收腰的褲子和裙。如果怕突出肚腩，可以像倪晨曦般，加上一條粗腰帶，不用繫得太緊已有效強調腰線，而將腰帶扣子稍移側一點，更能遮住孕肚，看來更顯瘦。

【倪晨曦｜孕媽穿搭】倪晨曦都會巧妙地利用帽子，拉高自己的身形比例。(IG@misselvani)

【倪晨曦｜孕媽穿搭】遮肚顯瘦技巧四：帽子增高術

若將身高增長，立體感便會減少，因此倪晨曦都會巧妙地利用帽子，拉高自己的身形比例，以減輕孕肚的顯著度。由於正值夏天，倪晨曦都會選擇籐編款式和漁夫帽，提升悠閒的感覺，讓整體造型更顯高級和優雅感覺。

【倪晨曦｜孕媽穿搭】倪晨曦偶爾也會紮半馬尾和丸子頸。(IG@misselvani)

【倪晨曦｜孕媽穿搭】遮肚顯瘦技巧五：及肩中長髮

夏天易感焗促，相信中長髮是不少孕媽的最愛，既有清爽感覺，同時可以編髮，展現出甜美或型格的時尚。一直都是中長髮的倪晨曦，偶爾也會紮半馬尾和丸子頭，而在穿露肩上衣時，其中長髮更可讓人把目光放在鎖骨和頸部上，露出健康性感同時，減少下半身和孕肚的明顯度。

【倪晨曦｜孕媽穿搭】倪晨曦近期的日常照，幾乎都是偏中型的手袋。(IG@misselvani)

【倪晨曦｜孕媽穿搭】遮肚顯瘦技巧六：戒除小廢包

不少女生都愛輕便易搭的小廢包，但看倪晨曦近期的日常照，幾乎都是偏中型的手袋。由於手袋位置一般落在腰部，若然太細易與肚腩形成對比，令孕肚更為明顯，因此倪晨曦都用較大的袋子，並減少斜孭、轉以手提方式，使整體更顯瘦。

【倪晨曦Q&A】