第二期消費券｜謝瑞麟、六福珠寶必購指南　精選10款2000以下金飾

【消費券第二期2022】政府將於本周日（7日）發放第二期消費券，今個階段將分為兩至三期發放，不知大家會如何善用呢？論保值的時尚單品，除鑽石還有黃金，現時不少珠寶品牌都拓展年輕市場，推出精緻和價錢親民的款式，以作時尚配襯。以下為大家整理出10款2,000元以下、充滿質感的金飾，大家不妨趁收到消費券的時候，拿來購買穿戴或收藏。



【消費券第二期2022】若是喜歡低調的女生，周生生的薄荷系列是個不二之選。(周生生)

【消費券第二期2022】周生生薄荷系列18K玫瑰金戒指 $1,600



若是喜歡低調的女生，周生生的薄荷系列是個不二之選，採用18K玫瑰金，配合精細的雕刻工藝，締造出優雅的感覺。這系列雖然價錢相較親民，但設計一點也不馬虎，特別推介它的戒指，利用大小不一、像珍珠般的小金球，上下分別串連成直線，看來盡顯優雅氣質，亦不顯單調。

【消費券第二期2022】三葉草手鍊的設計細節在於它的鍊帶。(周生生)

【消費券第二期2022】周生生薄荷系列18K玫瑰金手鍊 $1,600



此外，這系列的三葉草手鍊也是非常特別，雖然看似簡單，但細節在於它的鍊帶：以兩款不同大小和形狀的金扣相連，以添時尚活力氣息，看來充滿質感。若用以配襯較少女的荷葉邊恤衫或碎花裙，都是個不錯選擇。

【消費券第二期2022】黑色貝母戒指展現出最純粹和柔和的感覺。(EMPHASIS)

【消費券第二期2022】EMPHASIS Harmony「合」18K黃色黃金貝母戒指 $1,700



在優雅基調中，注入時尚創意靈魂的EMPHASIS，不時都會聯乘頂尖或年輕珠寶設計師，推出煥然一新的系列。品牌設計一般以質感和花巧視覺為主，特別喜歡Harmony「合」的黑色貝母戒指，鍊帶以18K黃金鍊扣製成，配合不規則的珍珠貝母設計，展現出最純粹和柔和的感覺，無論配搭任何造型，都能散發出女性的知性氣場。此外，品牌現時部分商品亦有特價，大家不妨趁機入手。

【消費券第二期2022】謝瑞麟的玫瑰金頸鍊以左右長度不一的設計，展現出活力和優雅的魅力。(謝瑞麟)

【消費券第二期2022】圓形吊墜亦刻有「LOVE」字句。(謝瑞麟)

【消費券第二期2022】謝瑞麟 18K玫瑰金頸鍊 $1,590



相較普通的吊墜款式，謝瑞麟的玫瑰金頸鍊以左右長度不一的設計，展現出活力和優雅的魅力。圓形吊墜亦刻有「LOVE」字句，低調得來別具意思，非常適合買來送禮，亦適合甜美女生自己穿戴。

【消費券第二期2022】六福珠寶的耳環由兩款不同外形和感覺的圓圈相扣而成。(六福珠寶/HKTV Mall)

【消費券第二期2022】六福珠寶Dear Q金(紅色)鑲鑽石耳環 $1,960



不少女生都喜歡心形首飾，六福珠寶的鑽石耳環不僅外形優雅和細緻，仔細一看其實是由兩款不同外形和感覺的圓圈相扣而成， 並綴以鐨石增加閃爍，締造高尚迷人的品味。耳環適合重要場合如約會和宴會時穿戴。

【消費券第二期2022】Blue Nile亦有推出金飾。(Blue Nile)

【消費券第二期2022】Blue Nile 三星長形釘款耳環 $959



若然留意鑽戒的話，都會認識Blue Nile這個品牌。除了鑽飾，品牌亦有推出金飾，如以上的星形黃金耳環，以三顆星星相連，拼湊出長形設計，看來簡單而不失設計感。相較小巧款式，近期流行誇張的設計，而這款耳環正好平衡了兩者的感覺，非常適合愛低調的時尚女生。

【消費券第二期2022】其他推介款式：

