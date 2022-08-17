顧紀筠因1事「入坑」為Hermès瘋狂自嘲垃圾婆　手持7位數限量包款

【顧紀筠｜Hermès手袋】眾所皆知Hermès完全是「有錢都買唔到」，Hermès的魔力完全是令全球女士都為它而瘋狂，為求一袋不惜「配貨」。演藝圈的女星都為Hermès紛紛搶購起來，人稱「顧老闆」的顧紀筠不時在個人社交平台上分享入手Hermès購買後記，幾乎在顧紀筠的個人社交平台經常發現眾多Hermès手袋的蹤影，原來初期顧紀筠毫不了解「包包威力」？



昔日「顧老闆」的顧紀筠對名牌手袋完全是零關心，她曾在電台節目上大談自己「入坑」經過，以往她認為自己並非是一個需要擁有大量手袋的人，完成不明白為何身旁的朋友及各位女生為一系列的名牌手袋瘋狂。直到一次機緣巧合無緣認識Hermès，無故愛上漸漸開始收藏每款Hermès的手袋，如同著魔一樣，任何Hermès的東西絕不放過，甚至連包裝盒，絲帶都收藏，她更把自己其行為形容垃圾婆般，完全深深被Hermès吸引著。一同盤點一下顧紀筠所擁的Hermès手袋，其手袋的總價如同幾層樓。

【顧紀筠｜Hermès手袋】顧紀筠愛Hermès的程度至蛋糕都要是Hermès。（IG@kooloban）

盤點顧紀筠8大Hermès手袋 總價如同幾層樓

顧紀筠手袋1. Hermès Birkin Cargo



Hermès Birkin Cargo是2020年首次亮相的屬於一款最新設計的限量款式，採用輕巧的帆布製作，有五個外袋，稱得上是一個最實用的手袋。根據佳士得拍賣紀錄一個Hermès Birkin Cargo近期的成交價約60,000美元（約470,379.00 港幣）。

【顧紀筠｜Hermès手袋】Hermès Birkin Cargo（IG@kooloban）

【顧紀筠｜Hermès手袋】根據佳士得拍賣紀錄一個Hermès Birkin Cargo近期的成交價約60,000美元（約470,379.00 港幣）。（佳士得 官網）

顧紀筠手袋2. Hermès Halzan



Hermès Halzan對比Hermès其他包款相對低調，但無阻顧紀筠收藏的欲望。她手持一個粉紅色的Halzan，而且包款實用性極高，配有4種用法：手挽、肩帶及袋釦，變出手提、短揹、長揹、斜揹。根據Hermès美國官網顯示價錢為$5,050美金（約39,594港幣）。

【顧紀筠｜Hermès手袋】Hermès Halzan（IG@kooloban）

【顧紀筠｜Hermès手袋】根據Hermès美國官網顯示價錢為$5,050美金（約39,594港幣）。（Hermès 官網）

顧紀筠手袋3. Hermès Mini Constance



Hermès The Constance bag在自推出後短期間增長了十倍，Mini Constance雖則小巧，但是相當實用容量勁大，同樣配有多種用法。包身設有Hermès標誌性H扣，高雅又時尚成為眾多女生喜愛的款式。自現時根據lbuy.hk官網顯示售出價為122,000港幣。

【顧紀筠｜Hermès手袋】Hermès Mini Constance（IG@kooloban）

顧紀筠手袋4. Hermès Kelly 25



顧紀筠自對Hermès著魔後，在她個人社交平台不時看到她入手Hermès Kelly系列的手袋，目測她至少手持至少6個Hermès Kelly，未計特別款，現時一般Kelly包款已售約舊價為USD$11,000(約HK$ 85,958)，新價為USD $11,400(約HK$ 89,085)，加價幅度為3.64%。

【顧紀筠｜Hermès手袋】Hermès Kelly 25（IG@kooloban）

▼▼▼【按圖看】顧紀筠其餘幾款手持的Hermès手袋：Hermès Birkin、Hermès Evelyne▼▼▼

【顧紀筠Hermès手袋 Q&A】