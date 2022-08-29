OO剪裁短褲助視覺上減5kg　造型師公開隱藏肥肉穿搭法

【減肥｜穿搭】減肥是每年夏天決心要做的事，但若來不及減手臂和雙腿等局部位置，可靠穿搭來補救。台灣造型師Sweety和Anita早年常透過Youtube頻道「爆走造型師」分享穿搭心得，並教授如何巧妙利用服飾遮住缺點，大家不妨從她們的影片中偷師吧！



【減肥｜穿搭】台灣造型師Sweety和Anita早年常透過Youtube頻道分享穿搭心得。(Youtube@爆走造型師)

【減肥｜穿搭】Sweety和Anita的日常穿搭。(IG@sweexanita)

【減肥｜穿搭】挑選褲子時，要選寬鬆的款式，並挑斜角度的剪裁，以顯得腿部又瘦又長。(IG@yoona__lim)

【減肥｜穿搭】象腿女生必學：視覺上顯長腿的3大要訣



不少女生在夏天時期都穿短褲和短裙散熱，但若雙腿太粗，便會展露缺點。Sweety和Anita在影片《不怕肉肉腿在夏天炸開！3個技巧讓視覺瘦5KG！》中，分享挑選褲子和裙子的三大重點：褲管、長度和片裙。由於褲管太緊，更易展現出肉感，因此她們都指要選寬鬆的款式，並挑斜角度的剪裁，以顯得腿部又瘦又長。

【減肥｜穿搭】Sweety和Anita指「片裙」可減輕視覺上的線條感，令人不會注意到腿粗的問題。(Youtube@爆走造型師)

她們特別提到別穿馬褲，即非常緊貼腿型的褲子，指「若腿形不漂亮的女生別嘗試」，而長度落在膝蓋位置的褲子，更會視覺上「截斷」腿型，使雙腿更顯粗壯。因此，兩人建議購買膝蓋往上至少5公分的款式，打造更好的腿型比例。兩人亦推介「片裙」，裙上的不規則設計，可減輕視覺上的線條感，令人不會注意到腿粗的問題，而且裙子多為雪紡設計，能夠展現出輕盈感覺。

【減肥｜穿搭】中長裙的長度落在小腿肚位置，令人容易注視到小腿肚。(IG@nyanchan22)

【減肥｜穿搭】嬌小女生必學：穿長裙也能顯高？



不少個子嬌小的女生，都會不敢穿長裙，怕會顯得更矮。因此，Sweety和Anita在《裙子長度對了，身高直接變170cm》的影片中，分享如何靠穿搭視覺上增高。她們認所有女生都可駕馭短裙，特別對個子小的女生而言，由於露腿的長度較多，腿型比例上會顯得更漂亮，看起來會較高。

至於及膝裙，她們指出「小個子女生腿部比例或沒那麼漂亮」，購買時可選擇膝上3至5厘米的款式，以露出膝蓋。同樣，中長裙的長度落在小腿肚位置，令人容易注視到小腿肚，因此若然小腿肚不算幼的女生，需要配搭高跟鞋增加高度。若然不想穿高跟鞋，但又想穿長裙的女生，可挑選及腳眼位置的長度，這樣不會截去腿部線條，更有效直接拉長身高。此外，穿長裙的重點還要注意腰身位置，個子嬌小的女生穿低腰的話，或會看來沉重，因此建議別挑中腰以下的款式。

【減肥｜穿搭】林明禎愛穿短身上衣打造更好身形比例。（IG@minchen333）

【減肥｜穿搭】55身形女生必學：三七搭配法



不少女生都覺得自己的身形比例不夠標準，一般都是五五身形，但Sweety和Anita在《教妳擺脫五五身》中指出，其實大部分都是在穿搭上出錯。她們舉例有位女生穿及臀T恤，配襯不適合版型緊身牛仔褲和平底褲，這樣凸顯不到身形比例，因此建議使用「三七搭配法」。

這個方法顧名思義，即是上身比下身的比例為3比7，可利用高腰和短衫款式，打造出這個比例，亦能紮起上衣，先紮平再往外拉鬆一點，這樣便能製造出一種自然蓬鬆的感覺。若想穿連身裙的話，她們建議需注意腰線，使用寬身皮帶並扣在腰部最細的地方。

資料來源：Youtube @ 爆走造型師