飯戲攻心｜女神都是短髮？林明禎6大清純無害髮型！男生最愛Bob頭

【飯戲攻心｜林明禎】電影《飯戲攻心》昨日（7日）正式上映，有份參演的林明禎，日前現身「螢幕男友」黃子華的舞台劇打氣，並向對方送一籃雪梨，暗示「我愛梨（你）」，非常可愛。林明禎一直予人女神形象，擁有甜愛外貌和無害眼神，加上讓人印象深刻的清爽短髮，無論男女都難免對她有心軟感覺。



【飯戲攻心｜林明禎】林明禎日前現身「螢幕男友」黃子華的舞台劇打氣。(IG@edkofilmsltd)

綜觀大部分女星，不少被譽為「女神級別」的，如新垣結衣、綾瀨遙、宋智孝和袁澧林等，近日都是短髮造型。雖有指短髮不及長髮具女性魅力，但其實也會悄悄在別人心中加分，日本交友平台《Love Seek》曾做過一項調查，針對30至35歲的中年單身男性，列出他們「最沒法抗拒的女生髮型」，其中短髮造型佔據頭5名中的3個席位，可見短髮愈來愈受歡迎。

▼▼▼ 按圖點擊男生「最沒法抗拒的女生髮型」頭5位▼▼▼

或許有人認為，短髮造型變化不大，特別對女星而言，難每次活動都予人嶄新感覺。不過，林明禎的造型則是百看不厭，雖她維持短髮一段時間，但會透過不同髮型技巧，展示活力和清新的一面。現在就讓我們看看，這位「短髮教科書」到底會有怎樣的造型變化和改變吧！

【飯戲攻心｜林明禎】Bob頭是林明禎的招牌髮型。(IG@minchen333)

短髮造型一：梨花Bob頭



這髮型可謂林明禎的招牌髮型，只需夾直頭髮，並在髮尾位置稍為向內卷，便能塑造出可愛感滿分的Bob頭，再加上齊瀏海，視覺上易有變小臉的效果。由於髮型感覺清爽，可配搭露肩或露胸的小清新款式，締造年輕活力，亦為炎熱夏天帶來清涼感。

【飯戲攻心｜林明禎】把頭髮繞耳後可展現性感。(IG@minchen333)

短髮造型二：頭髮繞耳後



繞髮動作誘人，而將一側頭髮繞到耳後，更可展現出頸部線條和鎖骨，締造性感的感覺。林明禎間中也會繞起頭髮拍照，呈現出整潔和精神感覺。

【飯戲攻心｜林明禎】林明禎間中也會打造曲髮造型。(IG@minchen333)

短髮造型三：波浪捲髮



頭髮雖短，但也能塑造曲髮造型。林明禎間中也會打造曲髮造型，而一般女生若怕弄成「公仔麵」頭，可像她般只選擇在耳下位置捲曲，打造甜美活力感覺。這款髮型重點在於捲翹度和層次感，建議選擇大波浪款式，以減輕強烈的線條感，避免膨脹感覺。同時，林明禎亦會將頭髮三七分界，提升活力感，並把分界髮線旁的頭髮，左右交差梳理，以遮住髮線，並打造出層次感。

【飯戲攻心｜林明禎】林明禎間中會紮半馬尾。(IG@minchen333)

短髮造型四：半馬尾 All back



半馬尾髮型可締造少女感，林明禎間中會紮半馬尾，展現溫柔一面。額頭較寬的女生，亦可以將瀏海向後梳，並將馬尾紮高，增加活力感，同時視覺上拉長額頭，打造更好看的面形比例。為減少寬面感，林明禎會將髮角的一撮頭髮悄為拉出，以修飾臉形。

短髮造型五：低馬尾



林明禎也會以低馬尾，呈現溫柔的形象。她會將所有頭髮梳後紮起，並將耳上的頭髮輕輕拉出，營造出帶隨性的蓬鬆感。這款髮型偏向日系，配以碎花連身裙可締造出甜美和優雅的氛圍。

【飯戲攻心｜林明禎】林明禎不時會利用帽子塑造不同形象。(IG@minchen333)

短髮造型六：帽子造型



帽子可以視覺上增長身形比例，同時能為日常造型提升型格和時尚感覺。林明禎不時會戴貨車帽，亦會用畫家帽增添氣質。