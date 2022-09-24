宋智雅公開超大私人化妝間　「假名媛風波」後4個轉變更得民心？

人生總會犯多少過錯，最重要是知錯能改。韓國網紅宋智雅自「假名媛風波」後，近日再活躍於社交媒體，有別過往奢華的富家女形象，現時她多添純樸和真摰，讓網民認為她以下決心改過。經歷事件後，或有人認為宋智雅會對分享名牌感忌諱，但她則勇敢地「從哪裡跌倒，便從那裡站起」。早前（21日）她大方公開寬敞的化妝間，亦從4方面作轉變，以減輕炫耀感，展現出舒適優雅感覺，不知大家有否對其好感度改觀呢？



【宋智雅】宋智雅大方公開寬敞的化妝間。(IG@dear.zia)

【宋智雅】宋智雅自「假名媛風波」後，有別過往奢華的富家女形象，現時她多添純樸和真摰。(IG@dear.zia)

宋智雅昔日透過節目《單身即地獄》爆紅，由於在拍攝期間，帶了多套名牌服飾替換，加上宣稱住高尚地區聖水洞住宅，引人幻想是位漂亮誘人的富二代。不過，隨其遭爆料多次穿仿冒品後，人氣短時間內急跌。她亦於社交網站發表親筆道歉信，認部分傳言為事實，「對不了解設計產權而發生的一切，會深切反省和思考。」

宋智雅其後清空所有Instagram和YouTube影片，沉寂半年後再度更新影片，主要分享私下日常生活，同時因被拍到平日會做義工，讓人認為其心態較以前更踏實和低調。雖然她依舊會用名牌，但沒予人不討好感覺，反而看來低調和高級，對其形象更為加分。到底在這半年來，她在日常生活和穿搭上，作出了甚麼變化？

【宋智雅】宋智雅轉用高質專業品牌，如Marshall無線藍牙喇叭等。(IG@dear.zia)

【宋智雅】打造低調優雅形象法：把奢華感揉入生活



宋智雅過往愛將時尚品牌標誌穿身上，讓人一看就知是名牌。現時她則較低調，造型穿搭簡約，並將奢華感融入生活，如學習油畫和打高爾夫球，帶來悠閒和知性感覺，同時用充滿設計感的家具裝飾和高質專業品牌，如Marshall無線藍牙喇叭和Castify手機殼等，隱約展現高級生活品味，不會只用名牌產品、予人「名牌奴」的負面形象。

【宋智雅】宋智雅戴上YSL珍珠耳環，價錢3,500港元。(IG@dear.zia)

【宋智雅】宋智雅介紹自己的Fendace系列漁夫帽，耳上戴的是YSL珍珠耳環。(Youtube@free지아)

【宋智雅】打造低調優雅形象法：名牌飾品替代衣服手袋



隨手袋每年加價，不少女生買袋前都會深思熟慮。由於飾品價格一般較手袋低，故宋智雅都從名牌飾品著手，如YSL珍珠耳環、Versace咕𠱸及Fendace系列漁夫帽等，價錢不到5,000港元，可以不顯高調之餘，同時點綴整個造型或氛圍，製造出高級時尚感。

宋智雅穿意大利街頭品牌GCDS針織上衣。(IG@dear.zia)

宋智雅穿高爾夫球品牌WAAC的運動球鞋。(IG@dear.zia)

【宋智雅】打造低調優雅形象法：使用合風格的小眾品牌



相較高級品牌，小眾品牌更顯獨特和親切氣質。宋智雅在今月初拍片分享近期愛用服飾，當中包括不少小眾品牌眼鏡、髮圈及耳環等，而彩色針織外套便是來自意大利街頭品牌GCDS，售價410美元（約3,218港元）。她在打高爾夫球時，更穿高爾夫球品牌WAAC的運動球鞋，售價約1600港元，相比以前已較親民。此外，要打造高級時尚感覺，宋智雅會選擇符合自己的服飾，如陽光、歐美及玩味風格，以增強自己的氣場。

宋智雅公開化妝間同時，展示自己的Chanel Classic Flap銀色手袋。(IG@dear.zia)

宋智雅早前亦曾使用Chanel手袋。(IG@dear.zia)

【宋智雅】打造低調優雅形象法：短期重覆用同一名牌袋



不少女星或網紅的社交平台Instagram裡，手袋幾乎不會重覆拍攝，以展示自己不同的造型風格。不過，宋智雅近期都用同一Chanel手袋作服飾配搭，顯出不愛奢華、作風低調的感覺，反而看來更為親切。