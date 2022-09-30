消費券2022｜日牌ORiental TRaffic $3XX起　OL上班鞋秋冬必備！

【消費券2022｜OL上班鞋｜ORiental TRaffic】消費券第2期將於10月1日發放，大家想好如何使用沒有？！秋天將要來臨！日前，日本人氣連鎖鞋履品牌ORiental TRaffic推出多款秋冬鞋款，不少鞋款又高級而耐看，而且相當適合一眾辦公室女郎。有興趣的女生切勿錯過以下推介，看看有沒有心儀的鞋款吧！



女士天生購物狂，平日消費大多數都是衝動大於需要。踏入秋季當然又是購物消費的好藉口，不妨考慮一下ORiental TRaffic的秋冬鞋款。每天換穿不同的服裝造型，都有合適的鞋子可以搭配，且ORiental TRaffic的鞋款性價比高，設計及質量絕不輸給多個奢侈品牌。

【OL上班鞋｜ORiental TRaffic】日本人氣連鎖鞋履品牌ORiental TRaffic推出多款秋冬鞋款，不少鞋款又高級而耐看，（ORiental TRaffic 官網）

ORiental TRaffic Double Strap Babouche Pumps HK$490.00



ORiental TRaffic品牌向來推出的鞋款都是偏向休閒時尚風，基本上不挑人的穿搭風格，所有人都適合。這一款黑色瑪莉珍鞋搭配毫無難道，一條連身裙或牛仔褲即時可以直接出門，且不失時尚感。一年四季及任何場合都合適，絕不失禮。

【OL上班鞋｜ORiental TRaffic】ORiental TRaffic Double Strap Babouche Pumps HK$490.00（ORiental TRaffic 官網）

ORiental TRaffic WA Comfort Square Toe Ballet Shoes HK$390.00



近年時尚界都採出各種大膽搶眼的顏色，這類顏色比想像中更好搭配。至於ORiental TRaffic這款綠色千鳥格紋的平底鞋顏色上相對更低調，加上秋季當然不能缺少千鳥格紋的單品。若果擔心千鳥格紋的大衣或服裝跟自己不合襯，不妨可考慮一下這對千鳥格紋平底鞋，既低調又不顥俗氣。

【OL上班鞋｜ORiental TRaffic】ORiental TRaffic WA Comfort Square Toe Ballet Shoes HK$390.00（ORiental TRaffic 官網）

ORiental TRaffic Tube Belt Multi-Color Pumps HK$490.00



上班鞋當然不能沒有樂福鞋，樂福鞋向來都是OL女生的熱愛鞋款。鞋款獨特又好看，而且亦設有幾種配色，這對深紫色及棕色混色的樂福鞋比單色鞋款更具特色，完美把復古穿搭襯出另一番風味，平日簡簡單單上衣牛仔褲再搭上這對樂福鞋，讓整個打扮增添不少時尚魅力。

【OL上班鞋｜ORiental TRaffic】ORiental TRaffic Tube Belt Multi-Color Pumps HK$490.00（ORiental TRaffic 官網）

ORiental TRaffic Square-toe Horsebit Mules HK$590.00



誰說包頭鞋秋冬不能穿！自懶人鞋成為潮流單品後，各大奢侈品牌都紛紛推出，亦在眾女星的穿搭打扮都常看到懶人鞋的影子。這款包頭鞋酒紅色配色相當適合秋冬，而且鞋面以花紋設計，鞋款十分獨特又好看。

【OL上班鞋｜ORiental TRaffic】ORiental TRaffic Square-toe Horsebit Mules HK$590.00（ORiental TRaffic 官網）

▼▼▼【按圖看】ORiental TRaffic OL上班一族鞋款：性價比高又不失時尚的4大鞋款，讓服裝造型增添色彩▼▼▼

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