5大女星時裝週穿搭　BALCKPINK成員Jisoo、Rosé盡顯優雅氣質

【2022時裝週穿搭】各大時尚品牌相繼於紐約、倫敦、米蘭和巴黎時裝週發表2023春夏系列 SS23，為了參與時尚界的盛事，一眾女星紛紛飛到當地觀看時裝騷，例如有BALCKPINK的Jisoo及Rosé、李聖經、IU、王丹妮等，一起來看看她們以什麼造型亮相時裝週吧。



2022時裝週穿搭│BALCKPINK Jisoo

韓國人氣女團BALCKPINK成員Jisoo作為Dior的品牌大使一向都有「人間Dior」之稱，當然要親身飛往歐洲出席Dior的巴黎時裝週。在時裝騷上，Jisoo穿上Dior的標誌性抹胸小黑裙，並配以黑色綁帶高踭鞋及漁網絲襪，手提迷你Lady Dior手袋，盡顯Dior的甜美優雅之餘又帶點小性感，造型大獲好評。

2022時裝週穿搭│BALCKPINK Jisoo（Getty Image）

2022時裝週穿搭│BALCKPINK Rosé

同屬BALCKPINK的Rosé日前在東京出席活動後便趕往巴黎出席Saint Laurent的2023春夏時裝騷。Saint Laurent全球品牌大使Rosé穿上Saint Laurent黑色V領貼身短裙並搭配黑色絲襪現身品牌於巴黎鐵塔前舉行的時裝騷，大騷姣好身段。在之後的派對上，Rosé就換上了一身灰銀色的魚尾禮服，同樣迷人。

2022時裝週穿搭│IU

身為GUCCI的全球品牌大使，IU亦有親赴意大利米蘭出席GUCCI SS23的時裝騷。時裝週上，IU一改過往的甜美風格，穿上一套灰色GG Supreme老花西裝，同時配上白色Gucci馬銜扣1955迷你手挽袋，展現不同的幹練氣質。

2022時裝週穿搭│IU（Getty Image）

2022時裝週穿搭│李聖經

SS23米蘭時裝週中，李聖經親身飛往當地觀看在米蘭大教堂前舉行的Moncler 70週年慶典，她以一身綠色長裙配以Moncler的綠色印花羽絨亮相，保暖之餘又不失時尚感。

2022時裝週穿搭│李聖經（Getty Image）

2022時裝週穿搭│王丹妮

除了一眾韓星之外，香港的代表則有憑電影《梅艷芳》人氣急升的演員王丹妮。她日前參加了FENDI的米蘭時裝騷，與韓國人氣女演員金多美同場看秀。造型上，王丹妮穿上了一身FENDI服飾及Baguette手袋，大騷長腿。