皮革精品手袋保養5招：爽身粉、過期乳液唔洗嗮　划痕污漬秒失蹤

女人都愛買手袋，但往往都是刷「碌卡」的那一刻最開心，手袋一買回家就要開始煩惱清潔保養的問題，特別是容易出現划痕、發霉、發黃的皮革袋款。



今天小編就要來告訴大家，如何依照皮革的種類去妥善保養名牌袋，讓你開心買、安心用！

真皮名牌手袋5大保養秘訣，以後唔小心整污糟都冇咁心痛喇~（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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小羊皮

小羊皮質地柔軟彈性好，皮表紋理細緻但非常容易被劃傷，所以在使用時需要特別小心。建議大家要定期使用柔軟的棉布撢去手袋上的灰塵，如果真的不幸沾到水或油脂，就盡快用棉布以按壓的方式將污漬吸乾。

漆皮

表面光亮、經過特殊後加工的漆皮，本身防水不易變形，相對其他的皮革容易清潔保存也好打理，但切記不要用濕布或酒精去擦拭皮面，如果沾到污漬可以用棉花棒沾凡士林局部清潔即可。另外，淺色漆皮手袋容易出現染色的問題，所以穿著牛仔褲或深色單品時要注意避免摩擦。

小牛皮

相較於小羊皮，牛皮的質地較緊密強韌，所以除非真的太粗暴不然很少會出現太誇張的刮痕，如果手袋不小心沾到污漬，可以先將粉塵拍除後再用過期的白色乳液、護手霜把污漬抹去。但切記牛皮袋怕曬，不只是太陽連展示燈、日光燈都應盡量避免，不然會容易出現可怕的光褪色。

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麂皮

麂皮袋面本身有著特殊柔軟觸感，因此深受女孩子喜愛，但它同時也非常嬌嫩，既怕水也怕髒。平時建議定期使用麂皮專用刷，順著絨毛方向將沾染在袋面上的細小粉塵刷去，若出門在外真的不幸碰到午後雷陣雨，可以把少量爽身粉撲在袋面上，並靜待其吸收油脂和水分。

荔枝皮

表面有著像荔枝外皮網格紋的荔枝牛皮，同時兼具羊皮的細膩觸感又有牛皮的硬挺耐用，因此是許多人購買日常通勤袋時的首選皮革，如果想要延長手袋的壽命，除了要避免曝曬受潮之外，建議每隔幾個月要把袋裡的物品拿出來，並且報紙塞在袋內靜置1~2天，減少手袋變形的問題。

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