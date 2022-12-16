Heattech推介｜精選5大高質保溫內衣 UNIQLO、Baleno高性價比

【Heattech｜保溫內衣推介】據天文台預測氣溫將再急跌至單位數，是時候要出動保溫內衣！不少服裝品牌都有推出保暖內衣，而款式更有再分長袖、短袖、緊身褲等等，到底要怎麼選呢？這次《01女生》為大家精選了5品牌的保溫內衣，不僅極具保暖效果還親膚舒適，其中一款更低至$79，性價比極高！



Heattech保溫內衣推介｜UNIQLO 女裝 HEATTECH U領短袖T恤$79 / 長袖T恤 $99

UNIQLO 保暖內衣設計非常貼身舒適，集發熱及保溫效果於同一件，還可防靜電功效，女生們不怕被電到頭髮飛起，這款T恤更推出了長、短袖款式，最平$79就可以買到，而且有特價值優惠，性價比極高！而且在消委會的保暖內衣報告中，發現Uniqlo保暖內衣經30次洗濯後，其保暖效果不但沒有減少，更比洗濯前高20%以上，越洗越暖，非常值得入手！

Heattech保溫內衣推介｜馬莎Heatgen™ 保暖長袖上衣 HK$399/兩件裝

穿著貼身的保暖內衣雖然很暖，但最怕在室內越穿越悶熱，不夠透氣！而且馬莎的自家保暖內衣，不僅布料纖薄、具彈性外，還非常透氣舒適！而且這款Heatgen™ 保暖長袖上衣共推4色，除了有百搭的黑色、藍色，還有推出膚色很適合作打底內衣用！

Heattech保溫內衣推介｜Baleno Thermal Extra 女裝超暖長袖內衣 HK$99

Baleno的保暖內衣一直不少人的首選，而這款加強版超暖長袖內衣，內層額外附加微細絨毛設計，能大幅提升保暖效果﹐很適合超級怕冷的女生！而且布料採用了輕巧的纖維築織而成，觸感更柔軟輕盈，長時間穿著也不會感焗促！

Heattech保溫內衣推介｜Under Armour ColdGear保暖內衣 HK$350起

運動愛好者很適合這款！運動品牌的Under Armour所推出的保暖內衣，兼顧了運動時所需的靈活性，其中的ColdGear系列保暖衣，很受歡迎，採用4D拉伸布料構造，即使運動時再大動作，都不用擔心變形，以及以全新磨毛針織布料製成，將舒適度、透氣度及保暖性集於一身！

Heattech保溫內衣推介｜Thermowave Women's Merino Arctic 保暖內衣 HK$1299

Heattech保溫內衣推介｜Thermowave Women's Merino Arctic 保暖內衣 HK$1299

Thermowave是主打戶外運動服裝，所以這款保暖內衣在設計上也貼切運動愛好者適要！這款Women's Merino Arctic 保暖內衣由美利奴羊毛以及彈性纖維，令到保暖內衣的保暖程度更高，同時兼具良好透氣性，即使去到更冷或會下雪地方旅行都能倍感溫暖！