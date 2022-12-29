The Korner冬日減價全場鞋款低至3折　全新限定鞋履毛絨拖鞋必收

The Korner優惠2022｜本地鞋履品牌The Korner的鞋款多而且性價比高，向來吸引到不少女生入手！品牌最近推出3款全新冬季限定鞋履，其中的可愛毛絨拖鞋，就像絨毛公仔一樣相當迷人，絕對值得入手！加上品牌由即日起至1月2日舉行Winter Sales大減價，全線鞋款3折起發售，部分款式最平$150有找即可入手，大家趕快看看有甚麼心水鞋款吧！



The Korner優惠2022｜Kita Fluffy Slippers $472（原價：$590）（K11 及利舞臺分店限定）

每逢冬季，毛毛可說是不可或缺的元素，除了毛毛外套、毛毛手袋外，也不妨入手毛毛鞋履吧！The Korner 推出全新 Kita Fluffy Slippers，毛絨絨的拖鞋有助保暖，而且相當可愛！白色、杏色同樣百搭易襯，配搭毛毛大褸或長裙瞬間塑造出冬日優雅時尚造型！

The Korner優惠2022｜Kita Fluffy Slippers $472（原價：$590）（The Korner 官網）

The Korner優惠2022｜The Korner 推出全新 Kita Fluffy Slippers，毛絨絨的拖鞋有助保暖，而且相當可愛！（The Korner 官網）

The Korner優惠2022｜Kome Mule Slippers $392（原價：$490）

Kome Mule Slippers 走簡約輕熟日和風格，圓鞋頭設計配合無縫曲線，設計簡單散發知性美。鞋履設計不花巧，容易配搭不同單品，輕鬆打造各種時尚風格。品牌採用了特軟鞋面物料，為女生帶來親膚體驗，給予無比舒適感！

The Korner優惠2022｜Kome Mule Slippers $392（原價：$490）（The Korner 官網）

The Korner優惠2022｜Kome Mule Slippers 走簡約輕熟日和風格，圓鞋頭設計配合無縫曲線，設計簡單散發知性美。（The Korner 官網）

The Korner優惠2022｜Kiff Suede Oxford $392（原價：$490）（K11 及利舞臺分店限定）

牛津鞋款向來深受女生喜愛，尤其是在打造復古穿搭造型時，一雙牛津鞋便能派上用場，更能為整個造型增添優雅輕熟感。The Korner 推出 Kiff Suede Oxford 融合了品牌經典鞋款 Kiff Oxford II 的設計，採用流線型杏仁鞋型，再配合冬日限定 Suede 物料，為鞋款增添質感與冬日感！

The Korner優惠2022｜Kiff Suede Oxford $392（原價：$490）（The Korner 官網）

The Korner優惠2022｜The Korner 推出 Kiff Suede Oxford 融合了品牌經典鞋款 Kiff Oxford II 的設計，採用流線型杏仁鞋型，再配合冬日限定 Suede 物料，為鞋款增添質感與冬日感！（The Korner 官網）

來到2022年尾聲，The Korner 為答謝女生們在過去1年的支持，在即日起到1月2日，在全線門市及網店舉行年度 Winter Sales 大減價，全線鞋款3折起發售，部分款式最平$150有找即可入手。在優惠期間，大家到門市買任何一對鞋，也即可獲贈禮盒一份，機會難逢，大家趕快到 The Korner 購物吧！

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