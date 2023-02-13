5千元LV頸巾慘變不明物體 事主：做少1事 導致印花消失、變殘舊

前一段時間天氣寒冷，都將頸巾再次拿出來，但過後的清洗要非常注意，尤其是名牌！早前一位台灣女生就把價值港幣5,000元的Louis Vuitton頸巾，放入洗衣機清洗和烘乾。不料清洗後竟如破舊抹布般，在表示很心痛時，更分享她是因做漏一件事才導致悲劇發生。



$5,000 LV頸巾慘變破舊抹布

$5,000 LV頸巾慘變破舊抹布（IG@1105ya）

這位台灣女生表示這是她人生第一條名牌頸巾，價值港幣5,000元，但放進洗衣機清洗和烘乾後，在洗衣機內找不到那條LV頸巾，只看到一團不明物體。而這「物體」正正是她的LV頸巾，但LV Monogram 印花全都消失，也變成如破舊抹布般。

女事主慘痛分享：看不懂衣物標籤

慘痛分享：看不懂衣物標籤 （LV官網）

女事主分享是因為她看不懂衣物標籤，所以直接放入洗衣機洗，其後再看衣物標籤，才發現原來那條頸巾只能乾洗。她也告誡大家不能胡亂清洗和烘乾，現在的她非常心痛。在LV官網上的資料顯示，這款頸巾是由60%絲及40%羊毛組成，更註明了只能乾洗，難怪一洗就變形！

花重金購買奢侈品，不妨多花時間看清衣物標籤或保養方法（LV官網）

時常都出現名牌衣物或手袋，因處理不當而出現各種慘案，但在花重金購買奢侈品下，不妨花多少少時間，看看衣物標籤或保養方法，讓這些心儀的物品，陪伴你更久！