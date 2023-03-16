Hermès玫瑰金手鏈5推介！標誌船錨、Kelly鎖扣、經典手袋化作墜飾

Hermès手鏈推介︳Hermès除了手袋讓女生們著迷不已外，愛馬仕珠寶系列也吸引不少人爭相入手，無論是項鏈、手鐲、胸針，還是戒指都蘊藏著優雅的靈魂氣質。珠寶大多以Hermès品牌經典元素或手袋化為首飾，像是船錨、Kelly、Constance等作為墜飾，這次《01女生》集合了5款Hermès玫瑰金手鏈，精緻浪漫！



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Hermès手鏈推介1. Hermès Chaine D'ancre Contour Bracelet HK$89,900

Hermès Chaine d'ancre Chaos玫瑰金鑲鑽手鍊，系列首飾都採用了系列玩味的不同材質、形狀、色彩和鍊條，將眾多不同元素融入其中，打造出浪漫又獨一無二手鍊。整條手鍊共使用了46顆閃爍鑽石，配上溫柔的玫瑰金，以及品牌標誌性的船錨作墜飾，中間再加上一條金屬鏈條，形成了Hermès珠寶系列代表作之一。

Hermès手鏈推介2. Hermès Chaine d'ancre Contour bracelet HK$100,600

充滿個性又簡約的Hermès Chaine d'ancre Contour手鐲，同樣以Hermès品牌標誌性的錨鍊作中間重點綴飾，是由愛馬仕家族成員Robert Dumas受到船錨鍊的靈感啟發，決定設計的一款手環。而這款手鐲鐲身及錨鍊是玫瑰金及131顆鑽石所組成，整個都散發著耀眼光芒。

Hermès手鏈推介3. Hermès Kelly Cadenas bracelet US$5,600（約港幣43,700）

Hermès手鏈推介3. Hermès Kelly Cadenas bracelet US$5,600（約港幣43,700）(Hermès)

在每個Hermès Kelly Bag上都有一把鎖扣，是手袋的標誌性象徵，而這款手鍊就將此鎖扣縮小成迷你墜飾，放在手鍊上，更加上18顆粉紅色藍寶石（pink sapphire gemstones）組成「H」，更加的甜美柔和。再配上同樣的玫瑰金幼手鍊，更突顯女性的優雅。

Hermès手鏈推介4. Hermès Amulettes Constance bracelet US$5,450（約港幣42,600）

Hermès手鏈推介4. Hermès Amulettes Constance bracelet US$5,450（約港幣42,600）(Hermès)

將Hermès的經典Constance Bag化作Amulettes珠寶系列中的之一，打造出獨特的手鐲。Hermès Constance Bag本身的優美輪廓已讓不少女生著迷，這次化作動人的玫瑰金墜飾，更添加了一種優美的氣息，同時在墜飾上添加了一顆鑽石作點綴，更非凡高雅。而這款Hermès幼手鍊同樣使用玫瑰金，更貼合女性手腕，舉手投足間流露出優雅的美感。

Hermès手鏈推介5. Hermès Amulettes Constance bracelet US$7,450 （約港幣58,400）

Hermès手鏈推介5. Hermès Amulettes Constance bracelet US$7,450 （約港幣58,400）(Hermès)

Hermès Amulettes Constance bracelet同樣以經典Constance Bag靈感，但這款Hermès手鍊的玫瑰金墜飾表面鑲嵌了43顆藍色寶石，更加的與眾不同。而藍色寶石墜飾配上玫瑰金幼手鍊，使其亮麗而不俗氣，如果是想尋找一款獨特的首飾，這是很不錯的選擇。