瑜伽褲外碎花連花裙更具爭議？男女都愛這穿搭：身材好益大家無妨

【街訪｜扣分穿搭】瑜伽褲或碎花連身裙都是女生們的日常穿搭，但在男生們眼中卻接連扣分，兩者品味大不相同。甚至部分女生穿搭，曾多次被放上討論區，爭議熱度從未減褪。因此，《01女生》從中選出4款爭議穿搭，來到旺角街頭，看看大家的真實意見，到底有哪款服飾是大家最不能接受？



男女想法大不同，在穿搭喜好方面，也會出現分歧，或持相反的意見，有的認為好看，另一方則表示暴露。雖然互不理解，但大部分人也表示會尊重，只要對方喜歡便夠，不需表達太過直白，其中有男生指出，「我覺得無所謂，她們喜歡穿就可以，穿搭都是主觀的。」

【街訪｜穿搭】雖然互不理解，但大部分人也表示會尊重，只要對方喜歡便夠。(黃寶瑩攝)

街訪｜討論區爭議穿搭一：碎花連身裙

相信不少女生都覺得，碎花連身裙是個保險穿搭。筆者亦然，認為裙子看來大方得體，充滿日系甜美感，故對受訪男生們的評分，略感到詫異。女生一致認同下面造型有7、8分，表示「優雅和可愛」，而且很多人都能駕馭，「裙子能隱藏所有身形缺點，只要身形高瘦，配搭鞋子就行。」相反男生們則耍手擰頭，僅給3或5分，認為「老土」和「成熟」，「我讀視覺藝術時，有些女同學穿，也是看來像個阿嬸。」

【街訪｜穿搭】男女對於碎花連身裙的看法超不同。(IG@yui_kanno)

街訪｜討論區爭議穿搭二：整手水晶鏈

有些人較為迷信，甚至會將多串水晶戴上，助自己維持正能量。筆者身邊也有好友，出街時會戴多條水晶，佔據兩邊前臂的一半範圍，感覺反予人少許距離感。受訪者大都認為一、兩條還可以接受，只要服飾簡潔便沒問題，但如果佩戴太多，就「如結婚時戴那些金豬般，好像不太好看。」有人更笑言，「有些人說不戴水晶出街會撞車，戴整隻手不知整個人是否都很邪？」

有女生亦指出，身邊有好友會戴水晶鏈，「她們會想催旺戀愛運。」喜好水晶鏈無分性別，當中更有人爆自己的父親，也是整隻手都戴水晶鏈的人。

【街訪｜穿搭】受訪者大都認為一兩條還可以接受，只要服飾簡潔便沒問題。(IG@sqwhat)

街訪｜討論區爭議穿搭三：胸前挖空上衣

不論男女都接受胸前挖空上衣，表示「性感」和「型格」，有女生更謂，「如果身材好的話，便宜大家又無妨。」雖與瑜伽褲般，胸前挖空上衣同樣會露出敏感部位，但男生們則解釋情況不同，「男生穿背心也是為展露身材，兩性是一樣的，女生穿瑜伽褲即是男生穿緊身波褲出街。」

【街訪｜穿搭】不論男女都接受胸前挖空上衣，表示「性感」和「型格」，有女生更謂，「如果身材好的話，便宜大家又無妨。」(IG@95_mizuki)

街訪｜討論區爭議穿搭四：瑜伽褲

女生穿瑜伽褲出街，幾乎每個月都會在討論區出現一次，部分會認為衣著貼身，易顯露出敏感部位。在訪問約10名男女當中，大部分對上述造型評分，都落在中間位置，有男生更表示不好看、很奇怪，「又不是做運動。」

對於街上的瑜伽褲穿搭，女生們基本上都表示接受，其中有人指要看狀況，「若其臀部較不好看，那便需一條支撐力夠的瑜伽褲，以提升其身材優點。」雖討論區充斥不同聲音，但有女生則認為，「其實有穿就可以，不是說露內褲出來，不需太顧慮他人意見。」也有男生幫手平反，「男生都穿運動褲，女生穿瑜伽褲沒特別。」

【街訪｜穿搭】對於街上的瑜伽褲穿搭，討論區充斥不同聲音，但在街訪中，不少人都有為瑜伽褲平反。(IG@hyunah_aa)

街訪｜穿搭接受度需看身份？

對於部分性感衣服，大部分男生都較喜歡，但原來對方身份不同，也有各種意見。在訪問情侶時，有男生表示喜歡女友所有穿搭，甚至給出11分（10分滿分）。此外，也有男生表示「女友一定可以，但其他人則一般。」不過，在問到胸前挖空上衣，有人則不想女友穿著，「只有我可以看，不可以給他人看。」同時有暖男則不介意女友這樣穿，「可能會有多點人看她，但她喜歡的話就沒所謂，如果她穿裙子就會叫她小心走光。」

【街訪｜穿搭】在訪問情侶時，男生表示喜歡女友所有穿搭，甚至給出11分（10分滿分）。(黃寶瑩攝)

街訪｜其他不解穿搭

除了上述穿搭，不少人亦分享了看過的奇怪穿搭，如鮮艷花俏服飾，看來像個大媽；有女生亦表示，垂墜感皺褶褲子因質料太薄，易看到內褲邊和臀部外形，「臀部是女生們常忽略的一個部位，漂亮臀部是很少有的。」有人更指其任教經濟的老師，會穿美術袖套和賣魚雨靴上課，配搭紅色長褲，「總之很奇怪。」

【街訪｜穿搭】有女生亦表示，垂墜感皺褶褲子因質料太薄，易看到內褲邊和臀部外形，「臀部是女生們常忽略的一個部位，漂亮臀部是很少有的。」(黃寶瑩攝)