中價名牌手袋2023｜5大春夏熱款預測 $750起入手Longchamp、Furla

中價名牌手袋2023｜手袋在任何時候都不嫌多，女生喜愛手袋，似乎都是不變定律。隨著衣櫥轉季，是時候也要買新手袋，對於選擇季節款式，大部分人都以中價位為主，手袋款也較多變，以迎合不同的風格造型。不過，若然買錯款式，用了一陣子便放在衣櫃內，或會太過可惜，以下為大家預測今年春夏的5款熱門袋款，價錢由$750港元起，包括Furla、Longchamp、See By Chloé、Tory Burch和Marimekko。



中價名牌手袋2023推薦一：Longchamp LE PLIAGE FILET手提包 $750 至 $1,700

中價名牌手袋2023｜Longchamp LE PLIAGE FILET手提包 $1,700 (品牌提供)

中價名牌手袋2023｜LE PLIAGE FILET 斜揹袋 XS $750 (品牌提供)

去年推出後，旋即深受女星們喜歡的Longchamp漁網袋，一度賣斷貨，劇集《Emily in Paris》的女主角，更將手袋當成買餸袋，造成不少話題，可謂年度討論最高的手袋之一。因此，相信在今年夏天，漁網袋依然是趨勢，雖然看來細小精緻，但因漁網彈性高，比想像中容下更多物品，更可在內放入絲巾，並定期更換，以配襯出不同的風格。Longchamp今季色彩「奢華露營」為靈感，推出漸變色漁網袋，同時亦加入湖水綠及桃紅兩色，展現出熱情和活力。

中價名牌手袋2023推薦二：Tory Burch T Monogram Bucket Bag $4,950

中價名牌手袋2023｜Tory Burch T Monogram Bucket Bag $4,950 (官網)

相信看過2023春夏時裝騷的人，都會發現水桶袋熱潮回歸，除了外型細小可愛，還能盛下多件物品，算是小廢包中的不廢款式。這款Tory Burch水桶袋為熱門款式，以簡約的標誌和格紋線條，增加造型感，同時米色和白色的配搭，亦可增添低調感，方便配搭色彩的造型。

中價名牌手袋2023推薦三：Marimekko KIOSKI Igelin LOGO Solid Tote Bag $895

中價名牌手袋2023｜Marimekko KIOSKI Igelin LOGO Solid Tote Bag $895 (品牌提供)

隨著花季盛開，愈多人選用花朵圖案的手袋，其中Marimekko的近來最為常見，連不少女星也有穿著品牌服飾。特別推薦品牌的托特袋，價錢較為親民，以活力的橙色點綴整體造型，而袋前的兩條直線手挽帶，更有助減少複雜感，配襯淨色造型，立即提升時尚魅力。

中價名牌手袋2023推薦四：Furla 1927 Mini Top Handle Felce $4,360

中價名牌手袋2023｜Furla 1927 Mini Top Handle Felce $4,360 (官網)

不知大家有否發現，很多品牌的最新手袋，都有盒形款式，以堅挺的線條，增加典雅感覺，同時可以遮擋肚腩、修飾身形。有別以往四正的長方形，今季大都以梯形為主，能夠保留原來的實用度同時，增添活力的氛圍。Furla手袋更利用薄荷綠，搭襯金屬扣子，略帶復古和知性的魅力。

中價名牌手袋2023推薦五：See by Chloé Cecilya Vertical Pouch $2,100

中價名牌手袋2023｜See by Chloé Cecilya Vertical Pouch $2,100 (官網)

每到春夏季，當然不能少了織紋手袋，以展現出活力。若怕籐編款難打理，編織紋更易於收藏，耐用度較高。See by Chloé手袋以多款不同的編織紋，製出多條直條，同時以皮革收邊，減少過於花俏的感覺，內裡亦設帆布袋，避免手袋弄髒。此外，今季繼續流行細小手袋，只需能夠放下簡直隨身物，如手機和散紙等便夠，因此手機袋絕對是個不錯的選擇。