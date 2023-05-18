防水鞋推薦｜10款絕美易襯雨靴防水鞋：Crocs通爽、Hunter顯腿長

防水鞋推薦10款必買！雨靴及防水鞋該如何挑選？天文台最新公布受超級颱風影響未來一周都會有驟雨和狂風雷暴！每次遇到這種雨水不斷的天氣，出門前總會苦思到底要穿甚麼鞋子，才不會弄髒和濕漉漉一整天，同時可以維持好看的造型。這次《01女生》為大家集合了10款適合雨天穿著的雨靴及水鞋，包括：Hunter、PALLADIUM、Crocs等品牌，不同款式、風格都有，讓大家即使無論在陰天還是晴天，都能維持亮麗的夏日造型！



防水鞋推薦1. Hunter Commando Chelsea boots HK$588（原價HK$980）

美國品牌Hunter的雨靴款色多、顏色，絕對能從中選出心儀的防水靴，而且深受不少時尚達人喜愛，在雨天時會把它當作單品來搭配！其中這款Commando chelsea ankle boots，是品牌熱賣款之一，採用來自森林的天然橡膠製成，是按照品牌嚴格標準手工製作的100%防水，加上鞋型修腳顯腿長，大受女生喜愛！

購買方法：Farfetch

防水鞋推薦1. Hunter Commando Chelsea boots HK$588（原價HK$980）（Hunter）

防水鞋推薦2. PALLADIUM PUDDLE LITE 輕量防水靴 HK$1,213.5（原價HK$1,378.9）

PALLADIUM以製造飛機輪胎起家，後以先進注膠技術和軍事物料知識，推出Pampa軍靴，靴子以耐用、高度透氣及通爽著稱。而這款Pampa Puddle Lite採用了Lite Technology 防水鞋面混織純棉材質，輕量又舒適，加上使用了WATERPROOF橘標防水科技薄膜及防水塗層，高度防水！而且這款防水靴外型與一般靴子無異，平日穿也可以！

購買方法：Pinkoi

防水鞋推薦2. PALLADIUM PUDDLE LITE 輕量防水靴 HK$1,213.5（原價HK$1,378.9）（PALLADIUM）

防水鞋推薦3. Timberland® Premium 6吋防水靴 HK$1,579 (原價HK$1,799)

Timberland的黃靴是不少文青都有一雙，容易搭配不同衣服，品牌其中的這對Premium 6吋防水靴，同樣是四季皆宜的款式。防水靴採用優質防水皮革與車縫來密縫靴子，以及內部使用防水與透氣薄膜，使雙腳時刻保持乾爽。

購買方法：Zalora｜Farfetch

防水鞋推薦3. Timberland® Premium 6吋防水靴 HK$1,579 (原價HK$1,799)（Timberland）

防水鞋推薦4. Dr.Martens Jadon Smooth 8孔靴子 $649（原價HK$1,299）

下雨天走在路上，總會看到有人穿著Dr.Martens的靴子，時尚又好看！Dr.Martens的靴子由靴身到鞋舌的設計都容易讓雨水滑走，可以保持雙腳乾爽，而且靴子外型充滿個性、設計獨特，鞋型又修腳，是不少潮流達人的愛鞋。

購買方法：Catalog｜Zalora｜Farfetch

防水鞋推薦4. Dr.Martens Jadon Smooth 8孔靴子 $649（原價HK$1,299）（Catalog）

防水鞋推薦5. 花見小路 咖啡色防水雨鞋 HK$558.9（原價HK$620.9）

台灣品牌花見小路的手製鞋，以舒適耐穿、設計文藝好看，是不少台灣人都很喜歡的鞋履品牌。而這款咖啡色防水雨鞋在網店上已售出多雙，不少人都留言稱雨靴柔軟舒服。防水雨鞋的鞋底還特別採用了耐磨防滑材料製成，雨天走在路上不用擔心會滑掉，很貼心的設計！

購買方法：Pinkoi

防水鞋推薦5. 花見小路 咖啡色防水雨鞋 HK$558.9（原價HK$620.9）（Pinkoi）

防水鞋推薦6. Crocs Unisex Classic Marbled Clog HK$498

雨天防水鞋先想到的定必是Crocs洞洞鞋，在鞋子選材上就已經防水物料，而且在設計上，就算弄濕了也能讓雙腳很快回復乾爽，最適合在雨天穿著！而且近年Crocs不時會與名人推出限量聯名款，或是可以在洞洞鞋上加入喜歡的Jibbitz™ Charms，使鞋子的變化有更多，成為了不少人的夏天穿搭重點之一！

購買方法：Crocs官網

防水鞋推薦6. Crocs Unisex Classic Marbled Clog HK$498（Crocs）

防水鞋推薦7. Teva ORIGINAL UNIVERSAL HK$299（原價：HK$499）

Teva是美國潮流戶外運動品牌，推出的鞋子大多很適合戶外運動時穿著，部分更兼具適合水上運動使用，所以一到夏季不少人都會入手一對﹐即使不運動，下雨時穿著也很舒適！Teva的ORIGINAL UNIVERSAL涼鞋就是其中之一，色彩繽紛且顏色選擇多，簡單的魔術貼開口，方便快速穿脫，設計也很貼合腳型，長時間穿著很舒服！而織帶部分採用快乾Unifi®可追溯、可驗證的REPREVE®聚酯紗線回收塑料製成，環保又舒適、實用！

購買方法：Teva官網

防水鞋推薦8. NIKE AIR MAX KOKO SANDAL HK$419（原價：HK$699）

NIKE推出過很多適合不同類型運動的跑鞋，且設計多元成為了不少女生穿搭造型必備元素之一，近年品牌更推出不少山系運動鞋，成了潮流單品！而NIKE的這款厚底涼鞋，設計亮眼，而厚底是採用品牌的Air元素，厚實的分層泡綿，讓大家即使穿著厚底鞋也能走路靈活且無礙。

購買方法：NIKE官網

防水鞋推薦8. NIKE AIR MAX KOKO SANDAL HK$419（原價：HK$699）(NIKE)

防水鞋推薦9. Birkenstock Arizona Essentials Eva HK$550

提到Birkenstock總是第一時間想起軟木塞鞋底的涼鞋，只能在晴天時穿著，那就錯了！Birkenstock近年也推出了具防水功能的涼鞋，而且在款式設計上更新穎，顏色也更繽紛，像是這款Arizona Essentials Eva就以淺藍、粉橙和白色作暈染效果，充滿夏日氣息，而且可以輕鬆搭配不同類型的衣服！

購買方法：Catalog｜Marathon馬拉松

防水鞋推薦9. Birkenstock Arizona Essentials Eva HK$550（Birkenstock）

防水鞋推薦10. Keen WOMEN'S UNEEK CANVAS HK$990

備受不少潮人喜愛的Keen綁帶涼鞋，亦推出適合水上運動的款式，不論任何時候都提供全方位的舒適度，而且設計結合時尚與功能性，能完美服貼腳型。涼鞋使用的PU鞋墊為足弓提供良好的承托力與全日的舒適感，而且涼鞋採用環保抗臭技術，即使下雨天弄濕了雙鞋也不用擔心有異味。

購買方法：Catalog