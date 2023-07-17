防水鞋推薦｜13款絕美易襯雨靴防水鞋：Crocs通爽、Hunter顯腿長

防水鞋推薦13款必買！雨靴及防水鞋該如何挑選？夏季總是雨水不斷，常常早上是天清氣朗，下午卻是磅礴大雨，讓大家出門前總會苦思到底要穿甚麼鞋子，才不會弄髒和濕漉漉一整天，同時可以維持好看的造型。這次《01女生》為大家集合了13款適合雨天穿著的雨靴及水鞋，包括：Hunter、PALLADIUM、Crocs等品牌，不同款式、風格都有，讓大家即使無論在陰天還是晴天，都能維持亮麗的夏日造型！



防水鞋推薦1. Columbia WOMEN'S PLATEAU WP HK$549（原價$1,099）

購買方法：Columbia官網

Columbia起初是生產雨具起家，品牌的防水鞋絕對有保證，而且近年多了不少好看又實用的款式！其中這雙WOMEN'S PLATEAU WP以淡雅的配色，配上高性能的設計，不論是雨天、戶外活動，還是平日外出的穿搭都能輕易搭配！這雙防水鞋鞋面是以透氣紡織鞋面及合成面料製成，鞋墊則是採用OrthoLite® Eco，能保持一整天的透氣、防菌和控濕，時刻都輕鬆舒適。

防水鞋推薦1. Columbia WOMEN'S PLATEAU WP HK$549（原價$1,099）（Columbia）

防水鞋推薦2. The North Face Vectiv Enduris Futurelight 女裝登山鞋 HK$599（原價$1,390）

購買方法：Marathon 馬拉松

The North Face專注生產戶外連動產品，是不少專業運動員的愛牌！其中登山鞋是備受歡迎產品之一，這款女裝登山鞋以深綠色、白色和粉色作主要色調，配上弧形中底設計，外觀更時尚！鞋面採用貼合足部的網眼面料，更舒適透氣，而鞋底則有3.5毫米深的抓地凸紋，適合在各類地形條件下穿著，雨天也能自如在行走。

防水鞋推薦2. The North Face Vectiv Enduris Futurelight 女裝登山鞋 HK$599（原價$1,390）（Marathon Sports）

防水鞋推薦3. AIGLE MYRICA RUBBER BOOTS HK$1,480

即使是雨天，也要保持時尚亮麗造型，AIGLE的全新MYRICA天然橡膠靴，設計同樣優雅，但會多了一份中性俐落感，輕易打造出時尚又百搭的造型。其中這雙以法式簡約深藍色配上橙紅色條紋的短筒橡膠靴，充滿夏日感！短筒橡膠靴採用了柔軟舒適的鞋筒與速乾內襯，並具良好抓地及緩震功能的鞋底，使這雙短靴即使有小鞋跟，在雨天也能放心走路！

防水鞋推薦3. 袁澧林Angela Yuen也換上AIGLE MYRICA RUBBER BOOTS（AIGLE）

防水鞋推薦4. Hunter Commando Chelsea boots HK$588（原價HK$980）

購買方法：Farfetch

美國品牌Hunter的雨靴款色多、顏色，絕對能從中選出心儀的防水靴，而且深受不少時尚達人喜愛，在雨天時會把它當作單品來搭配！其中這款Commando chelsea ankle boots，是品牌熱賣款之一，採用來自森林的天然橡膠製成，是按照品牌嚴格標準手工製作的100%防水，加上鞋型修腳顯腿長，大受女生喜愛！

防水鞋推薦4. Hunter Commando Chelsea boots HK$588（原價HK$980）（Hunter）

防水鞋推薦5. PALLADIUM PUDDLE LITE 輕量防水靴 HK$877.8（原價HK$1,371.5）

購買方法：Pinkoi

PALLADIUM以製造飛機輪胎起家，後以先進注膠技術和軍事物料知識，推出Pampa軍靴，靴子以耐用、高度透氣及通爽著稱。而這款Pampa Puddle Lite採用了Lite Technology 防水鞋面混織純棉材質，輕量又舒適，加上使用了WATERPROOF橘標防水科技薄膜及防水塗層，高度防水！而且這款防水靴外型與一般靴子無異，平日穿也可以！

防水鞋推薦5. PALLADIUM PUDDLE LITE 輕量防水靴 HK$1,213.5（原價HK$1,378.9）（PALLADIUM）

防水鞋推薦6. Timberland® Premium 6吋防水靴 HK$HK$1,169

購買方法：Farfetch

Timberland的黃靴是不少文青都有一雙，容易搭配不同衣服，品牌其中的這對Premium 6吋防水靴，同樣是四季皆宜的款式。防水靴採用優質防水皮革與車縫來密縫靴子，以及內部使用防水與透氣薄膜，使雙腳時刻保持乾爽。

防水鞋推薦6. Timberland® Premium 6吋防水靴 HK$1,579 (原價HK$1,799)（Timberland）

防水鞋推薦7. Dr.Martens Jadon Smooth 8孔靴子 $949（原價HK$1,899）

購買方法：Zalora｜Farfetch

下雨天走在路上，總會看到有人穿著Dr.Martens的靴子，時尚又好看！Dr.Martens的靴子由靴身到鞋舌的設計都容易讓雨水滑走，可以保持雙腳乾爽，而且靴子外型充滿個性、設計獨特，鞋型又修腳，是不少潮流達人的愛鞋。

防水鞋推薦7. Dr.Martens Jadon Smooth 8孔靴子 $649（原價HK$1,299）（Catalog）

防水鞋推薦8. 花見小路 咖啡色防水雨鞋 HK$617.5

購買方法：Pinkoi

台灣品牌花見小路的手製鞋，以舒適耐穿、設計文藝好看，是不少台灣人都很喜歡的鞋履品牌。而這款咖啡色防水雨鞋在網店上已售出多雙，不少人都留言稱雨靴柔軟舒服。防水雨鞋的鞋底還特別採用了耐磨防滑材料製成，雨天走在路上不用擔心會滑掉，很貼心的設計！

防水鞋推薦8. 花見小路 咖啡色防水雨鞋 HK$558.9（原價HK$620.9）（Pinkoi）

防水鞋推薦9. Crocs Unisex Classic Marbled Clog HK$498

購買方法：Crocs官網

雨天防水鞋先想到的定必是Crocs洞洞鞋，在鞋子選材上就已經防水物料，而且在設計上，就算弄濕了也能讓雙腳很快回復乾爽，最適合在雨天穿著！而且近年Crocs不時會與名人推出限量聯名款，或是可以在洞洞鞋上加入喜歡的Jibbitz™ Charms，使鞋子的變化有更多，成為了不少人的夏天穿搭重點之一！

防水鞋推薦9. Crocs Unisex Classic Marbled Clog HK$498（Crocs）

防水鞋推薦10. Teva ORIGINAL UNIVERSAL HK$299（原價：HK$499）

購買方法：Teva官網

Teva是美國潮流戶外運動品牌，推出的鞋子大多很適合戶外運動時穿著，部分更兼具適合水上運動使用，所以一到夏季不少人都會入手一對﹐即使不運動，下雨時穿著也很舒適！Teva的ORIGINAL UNIVERSAL涼鞋就是其中之一，色彩繽紛且顏色選擇多，簡單的魔術貼開口，方便快速穿脫，設計也很貼合腳型，長時間穿著很舒服！而織帶部分採用快乾Unifi®可追溯、可驗證的REPREVE®聚酯紗線回收塑料製成，環保又舒適、實用！

防水鞋推薦11. NIKE NIKE ACG AIR DESCHUTZ+ HK$549

購買方法：NIKE官網

NIKE推出過很多適合不同類型運動的跑鞋，且設計多元成為了不少女生穿搭造型必備元素之一，近年品牌更推出不少山系運動鞋，成了潮流單品！而NIKE的這款厚底涼鞋，設計亮眼，採用經典90 年代造型配搭靈感源自戶外活動的耐穿設計，以透氣物料製成，更加入柔軟緩震效能，讓大家無時無刻也能走路靈活且無礙。

防水鞋推薦12. Birkenstock Arizona Essentials Eva HK$389（原價HK$550）

購買方法：Marathon馬拉松｜Catalog

提到Birkenstock總是第一時間想起軟木塞鞋底的涼鞋，只能在晴天時穿著，那就錯了！Birkenstock近年也推出了具防水功能的涼鞋，而且在款式設計上更新穎，顏色也更繽紛，像是這款Arizona Essentials Eva就以淺藍、粉橙和白色作暈染效果，充滿夏日氣息，而且可以輕鬆搭配不同類型的衣服！

防水鞋推薦12. Birkenstock Arizona Essentials Eva HK$550（Birkenstock）

防水鞋推薦13. Keen WOMEN'S UNEEK CANVAS HK$990

購買方法：Catalog

備受不少潮人喜愛的Keen綁帶涼鞋，亦推出適合水上運動的款式，不論任何時候都提供全方位的舒適度，而且設計結合時尚與功能性，能完美服貼腳型。涼鞋使用的PU鞋墊為足弓提供良好的承托力與全日的舒適感，而且涼鞋採用環保抗臭技術，即使下雨天弄濕了雙鞋也不用擔心有異味。