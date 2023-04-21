雨天防水涼鞋5推薦：Crocs、NIKE時尚又快乾！這款不怕有臭味

【雨天涼鞋｜春夏】最近天文台公佈未來一周都會下雨，也代表正式宣布踏入了多雨的春夏！每次想到雨水不斷，出門前總會苦思到底要穿甚麼鞋子，才不會弄髒和濕漉漉一整天，同時又可以維持好看的造型。這次《01女生》為大家集合了5款適合雨天穿著的涼鞋，不同款式、風格都有，讓大家即使無論在陰天還是晴天，都能維持亮麗的夏日造型！



雨天涼鞋推介1｜Crocs Unisex Classic Marbled Clog HK$498（Crocs）

雨天涼鞋推介1. Crocs Unisex Classic Marbled Clog HK$498

雨天防水鞋先想到的定必是Crocs洞洞鞋，在鞋子選材上就已經防水物料，而且在設計上，就算弄濕了也能讓雙腳很快回復乾爽，最適合在雨天穿著！而且近年Crocs不時會與名人推出限量聯名款，或是可以在洞洞鞋上加入喜歡的Jibbitz™ Charms，使鞋子的變化有更多，成為了不少人的夏天穿搭重點之一！

購買方法：Crocs官網

雨天涼鞋推介2. Teva ORIGINAL UNIVERSAL HK$349（原價：HK$499）

Teva是美國潮流戶外運動品牌，推出的鞋子大多很適合戶外運動時穿著，部分更兼具適合水上運動使用，所以一到夏季不少人都會入手一對﹐即使不運動，下雨時穿著也很舒適！Teva的ORIGINAL UNIVERSAL涼鞋就是其中之一，色彩繽紛且顏色選擇多，簡單的魔術貼開口，方便快速穿脫，設計也很貼合腳型，長時間穿著很舒服！而織帶部分採用快乾Unifi®可追溯、可驗證的REPREVE®聚酯紗線回收塑料製成，環保又舒適、實用！

購買方法：Teva官網

雨天涼鞋推介3｜NIKE AIR MAX KOKO SANDAL HK$419（原價：HK$699）(NIKE)

雨天涼鞋推介3. NIKE AIR MAX KOKO SANDAL HK$419（原價：HK$699）

NIKE推出過很多適合不同類型運動的跑鞋，且設計多元成為了不少女生穿搭造型必備元素之一，近年品牌更推出不少山系運動鞋，成了潮流單品！而NIKE的這款厚底涼鞋，設計亮眼，而厚底是採用品牌的Air元素，厚實的分層泡綿，讓大家即使穿著厚底鞋也能走路靈活且無礙。

購買方法：NIKE官網

雨天涼鞋推介4｜Birkenstock Arizona Essentials Eva HK$550（Birkenstock）

雨天涼鞋推介4. Birkenstock Arizona Essentials Eva HK$550

提到Birkenstock總是第一時間想起軟木塞鞋底的涼鞋，只能在晴天時穿著，那就錯了！Birkenstock近年也推出了具防水功能的涼鞋，而且在款式設計上更新穎，顏色也更繽紛，像是這款Arizona Essentials Eva就以淺藍、粉橙和白色作暈染效果，充滿夏日氣息，而且可以輕鬆搭配不同類型的衣服！

購買方法：Catalog｜Marathon馬拉松

雨天涼鞋推介5｜Keen WOMEN'S UNEEK CANVAS HK$990（Keen）

雨天涼鞋推介5. Keen WOMEN'S UNEEK CANVAS HK$990

備受不少潮人喜愛的Keen綁帶涼鞋，亦推出適合水上運動的款式，不論任何時候都提供全方位的舒適度，而且設計結合時尚與功能性，能完美服貼腳型。涼鞋使用的PU鞋墊為足弓提供良好的承托力與全日的舒適感，而且涼鞋採用環保抗臭技術，即使下雨天弄濕了雙鞋也不用擔心有異味。

購買方法：Catalog