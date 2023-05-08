台女星王思佳回應揹假Hermès！愛馬仕迷：專櫃不驗真偽＋4招自檢

台灣女星王思佳日前帶著2款Hermès手袋上節目分享，卻遭網友質疑是高仿，並提供疑點，而王思佳其後也拍片回應指手袋是透過代購方式購入，目前已將它送至美國鑑定真偽，需要些時間才知結果。而王思佳亦提到為甚麼會選擇代購方式購入，而不是Hermès專門店，此外她也在送檢時聽到不少假手袋案例，真的防不勝防！



王思佳其後拍片回應指手袋是透過代購方式購入，目前已將它送至美國鑑定真偽（YouTube@王思佳的王美頻道Beauty Wang）

購入奢侈品手袋時，不少人都選擇透過代購方式，而王思佳的名媛好友關穎都提到入手Hermès手袋因需先配貨﹐所以不喜歡，現時已很少去專櫃買：「因為我覺得配貨要時間和耐心，花錢就是馬上得到你要的。」配貨除了花時間，還有可能在花一筆錢購入其他產品情況下，也不一定可以購入心儀的手袋款式，這也是不少人寧願冒險找代購買手袋的原因。

王思佳拍片回應指手袋是透過代購方式購入（Youtube影片截圖）

Hermès手袋鑒定真偽：專櫃是不提供真偽檢驗（YouTube@Xiaoma Picks）

Hermès手袋鑒定真偽方法1. 專櫃是不提供真偽檢驗

部分代購為了增加可信度，會在註明「支持專櫃驗貨」，讓不少人認為賣家敢拿去專櫃檢驗，賣的都是正貨。然而Hermès收藏家Xiaoma在影片中，提到專櫃是不提供驗貨服務，因為假如你是拿著一個手袋前往專櫃檢驗真偽，代表手袋並不是從專櫃中購入，而品牌當然不希望大家透過專櫃以外的方式購買。所以不管是Hermès還是其他奢侈品品牌都是不提供真偽檢驗，如果看到代購註明「支持專櫃驗貨」的話，大家要想清楚再購買。

Hermès手袋鑒定真偽方法2. 第三方機構鑒定（YouTube@Xiaoma Picks）

Hermès手袋鑒定真偽方法2. 第三方機構鑒定

尋找第三方機構鑒定，是不少人想到最便捷和可靠的方法。Hermès收藏家Xiaoma提到以日本為例：「鑒定水平參差不齊，市場上多得是短期培訓了一段時間，就直接上崗的新手鑒定師」，表示時常會聽到誤鑒的案例，而且在運送和鑒定時會有損傷，或被弄丟的可能性。

Xiaoma就分享了更便捷的方法，可以把存疑的手袋拿到信任的二手中古店，在資深的鑒定師檢驗後，可即時給予回收價錢，也代表手袋是真的，而你可以選擇不賣。但如果鑒定師給的回覆是「這個手袋不屬於他們的鑒定範圍內」、「不屬於他們公司要求的」，這種婉轉的話語，代表很大機會是假的，因為很多時候他們都不會直接回答手袋是假的﹐而是表示手袋不會收。

Hermès手袋鑒定真偽方法3. 自己鑒定（YouTube@Xiaoma Picks）

Hermès手袋鑒定真偽方法3. 自行鑒定

如果覺得拿到外面機構檢查都太麻煩，Hermès收藏家Xiaoma亦在影片中分享了幾個不需要工具就能輕易看到的鑒定點。

Hermès手袋自行鑒定方法1. 五金上的「小蘑菇釘」（YouTube@Xiaoma Picks）

Hermès手袋自行鑒定方法1. 五金上的「小蘑菇釘」凸起感

Xiaoma以Birkin Bag為例，可以先看手袋五金上的「小蘑菇釘」，在手袋上扣帶的五金以及旋轉扣的五金，都是由四個角的「小蘑菇釘」固定在皮革上，這是Hermès傳統搖鑽工藝，看似簡單，但其實很難模仿得相像。蘑菇釘是從皮革的背面向正面打入，然後工匠再以手工仔細研磨，把多出的頭釘部分磨短及磨圓，四個釘頭慢慢磨成相同大小，是相當考驗功夫的步驟。

Hermès手袋自行鑒定方法1. 五金上的「小蘑菇釘」凸起感（YouTube@Xiaoma Picks）

在檢驗時，可先觸摸凸起的手感，五金的正面會有輕微的凸起感，四個凸起的高度幾乎是一致。而很多的高仿是使用成品的組件，蘑菇釘的尾端是不需打磨，所以當手摸時，會感到四個釘凸起比較高，甚至是有刺手的尖銳感，更差的會是4個凸起點是高低不一，甚至有些是沒有凸起點。

Hermès手袋自行鑒定方法2. 蘑菇釘表面的磨砂感（YouTube@Xiaoma Picks）

Hermès手袋自行鑒定方法2. 蘑菇釘表面的磨砂感

第二可檢查表面磨砂感，正貨的蘑菇釘是被捶打穿過皮革，以及被工匠手工研磨至圓潤，所以釘頭和釘尾會有磨砂感，甚至有點划痕。但如果是高仿手袋，會使用成品的組件，蘑菇釘就沒有經過打磨，看上去是光滑的。

Hermès手袋自行鑒定方法3. 蘑菇釘的整齊度（YouTube@Xiaoma Picks）

Hermès手袋自行鑒定方法3. 蘑菇釘的整齊度

第三是檢驗釘頭的整齊度，像是Birkin Bag的手袋扣帶背面，可以看到四個小釘頭，非常對稱分布在四角上。但高仿手袋會是分布不均，例如靠外側的兩個釘頭﹐可能是釘在繨線上，另兩個釘頭甚至是釘在繨線外，一眼就看出不整齊。

Hermès手袋自行鑒定方法4. 蘑菇釘嵌入皮革的狀態（YouTube@Xiaoma Picks）

Hermès手袋自行鑒定方法4. 蘑菇釘嵌入皮革的狀態

第四是檢查皮革的嵌入感，正貨的蘑菇釘是被手工敲入皮革裡，所以釘頭處會稍微有一點凹進皮革的嵌入感。但高仿手袋是使用成品的組件，直接安裝就可以不需要敲打﹐所以蘑菇釘就如浮在皮革表面，沒有凹進去的感覺。但也有一些仿真度更高的手袋，也是以敲打方式，但手袋的皮革會相較真貨厚一點，所以被敲打進的釘子，就會有點嵌入「贅肉裡的感覺」。