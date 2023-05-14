5大Tiffany & Co.冷知識：售文具起家、Tiffany Blue靈感自鳥蛋？

Tiffany & Co.的珠寶深得女生們喜愛，除了象徵著精緻和耀眼，更珍貴的在於品牌的歷史價值。不少人都認識的Tiffany Blue，色調糅合高雅及時尚活力，連全球色彩權威Pantone，也為品牌設立「專屬色號」，不過原來色調靈感，非取自鑽石珠寶，而是一顆鳥蛋？以下整理出5個Tiffany & Co.特別歷史知識，為其從普通小店起家，搖身一變成女生趨之若鶩的高級珠寶店。



Fendi聯乘Tiffany & Co. 夢幻Tiffany Blue Baguette手袋登場

由創立至今，Tiffany & Co.有約186年歷史，在美式珠寶行業上，佔據不可或缺的地位，連LVMH集團創辦人Bernard Arnault也曾盛讚品牌的歷史價值，形容其為美國唯一真正的奢侈品牌，並於2021年更以天價158億美元（約1,238億港元）收購，足見品牌的地位。Tiffany & Co.多年來多次經歷重大改變時刻，為其定下鮮明的地位，以下4點，不知大家有否聽過？

Tiffany & Co.曾獲LVMH集團創辦人Bernard Arnault盛讚其歷史價值，形容為美國唯一真正的奢侈品牌。(IG@tiffanyandco)

Tiffany & Co.歷史知識一：非珠寶起家！前身是文具店

雖然Tiffany & Co.以珠寶聞名，但其實Charles Lewis Tiffany在1837年創店時，竟是售賣文具及陶藝品起家，創業資金僅花1,000美元（約7,833港元），收入一般。後來創辦人在1840年起，開始收購法國貴族珠寶，漸建立出品牌形象，並以Tiffany Blue封面，在1845年設計出當時全美首本郵購目錄，慢慢開拓成功之路。

Tiffany & Co.｜對於Tifffany Blue的夢幻色彩，也許會令人誤以為靈感源自珠寶，但其實它的別稱為知更鳥蛋藍，即是美洲知更鳥蛋殼的色調。(IG@tiffanyandco)

Tiffany & Co.歷史知識二：Tiffany Blue靈感源自鳥蛋

對於Tifffany Blue的夢幻色彩，也許會令人誤以為靈感源自珠寶，但其實它的別稱為知更鳥蛋藍，即是美洲知更鳥蛋殼的色調。由於色調寓意幸福，多家門戶在1873年都會在室外門廊的天花板上，漆上這種顏色，創辦人亦將此混入珠寶中，為珠寶倍添意義。品牌其後向Pantone調製出專屬色號PMS1837，同時為「Tiffany Blue」註冊商標，若未得品牌首肯，不能印刷或使用。

Tiffany & Co.旗艦店位於美國紐約第五大道，近期完成大翻新。(IG@tiffanyandco)

Tiffany & Co.｜柯德莉夏萍在拍攝《珠光寶氣》（Breakfast at Tiffany’s）時，站在櫥窗前，邊吃冬甩、喝咖啡，邊表示「在這吃早餐不會不愉快！」(《珠光寶氣》劇照)

Tiffany & Co.歷史知識三：經典打卡地標

位於美國紐約第五大道，便是Tiffany & Co.的旗艦店，自1940年開設至今，一直是拍攝經典電影場面的勝地。最為人熟知的，是柯德莉夏萍在拍攝《珠光寶氣》（Breakfast at Tiffany’s）時，站在櫥窗前，邊吃牛角包、喝咖啡，邊表示「在這吃早餐不會不愉快！」引起不少關注。近日旗艦店進行大翻新，不僅加建3個樓層，而且擴充博物館及藝文展覽空間，規劃出Blue Box Cafe及酒店位置，相信定會有不少人打卡留念。

Tiffany & Co.最為著名的巨型Tiffany黃鑽。(IG@tiffanyandco)

Tiffany & Co.歷史知識四：無法抗拒的Tiffany傳奇黃鐨

柯德莉夏萍在《珠光寶氣》中，曾戴的128.54卡巨型黃鑽項鏈，引起不少注目。這顆巨鑽原重287.42卡，開採自南非金伯利礦場，隔年被Tiffany以1.8萬美元（約14.1萬港元）買下，並切割成幾塊鑽石。其中柯德莉夏萍所戴的為最大一顆，取名為「Tiffany」，以史無前例的82個切割面，配合特別設計的Ribbon Rosette頸鏈，打造出經典耀眼的一幕。除了柯德莉夏萍，Lady Gaga亦曾在奧斯卡紅地毯上配戴，而Gal Gadot在拍攝《尼羅河謀殺案》時，也曾戴這Tiffany黃鑽作造型，看來高雅大方。

Tiffany & Co.為多個比實設計獎盃，圖中為今年的世界棒球經典賽獎盃。(IG@tiffanyandco)

Tiffany & Co.歷史知識五：曾設計美國國徽、職業棒球隊標誌

除了售賣珠寶，其實品牌也有「兼職」，曾在1885年時，協助美國修改國徽圖案，以提升整體氣勢，同時為知名職業棒球洋基隊設計標誌，更助NBA打造冠軍獎盃，展現出多元時尚的新感覺。