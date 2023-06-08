GUCCI WOC萬元即可入手！精選5復古優雅：馬銜扣、DIANA竹製開合

GUCCI萬元入手！GUCCI的手袋以精緻時尚備受喜愛，但其實手袋區外，但它們銀包配件也發現疑似WOC的蹤影。其實是GUCCI的鏈帶銀包（Chain Wallet），將實用的銀包配上充滿魅力的鏈帶，讓它無論是手拿還是肩揹，都是散發出時尚氣息！這次整理了4款萬元可入手的鏈帶銀包，以及1款雖超過萬元，但集合了品牌經典設計及優雅配色，同樣不能錯過！



GUCCI BLONDIE中型鏈帶銀包 HK$8,300

購買方法：GUCCI官網

GUCCI BLONDIE中型鏈帶銀包，猶如精緻的小廢包，這款以綠色皮革配上金色幾何形狀版本的Interlocking G標誌，增添精緻的復古氣息。鏈帶銀包打開後中間有一個零錢口袋，同時間隔開兩邊較大收納空間，以及兩邊都有多個卡片位，很實用。此外鏈帶是採用可拆式設計，可作肩揹包亦可是銀包。除了綠色外，還推出了黑色、粉紅色、白色以及GG Supreme款式，供大家選擇。

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GUCCI馬銜扣1955鏈帶銀包 HK$9,800

購買方法：GUCCI官網

GUCCI馬銜扣1955鏈帶銀包，是經典又優雅的款式，以全黑色皮革製成，是Gucci馬銜扣1955配飾系列中的作品之一，採用了與手袋相同的雙環及棒扣設計，萬元內就可入手同款設計。手袋採用按扣開合摺疊式，內裡備有6個卡片夾層、拉鏈口袋及開口式口袋，金色鏈帶亦是可拆式。

GUCCI DIANA鏈帶銀包 HK$9,700

購買方法：GUCCI官網

GUCCI的DIANA鏈帶銀包雖然是全黑色皮革設計，但在細節上有不少特色，這款銀包以竹製開合，是向品牌主要傳統物料致敬，亦為銀包增添亮眼之處。此外還綴有Guccio Gucci的字母組合圖案，以可拆式鏈條肩帶。銀包內裡備有12個卡片位、2個鈔票隔層、2個獨立的內部隔層及拉鏈零錢口袋，相當實用的間隔。

GUCCI OPHIDIA JUMBO GG長型銀包 HK$ 8,300

購買方法：GUCCI官網

GUCCI的OPHIDIA JUMBO GG長型銀包糅合了品牌為人熟悉的不同元素，以清新的米色及香蕉黃色Jumbo GG帆布，正面綴有金色經典雙G標誌，是為整體穿搭添玩味氣息。銀包內備有有一個拉鏈口袋作間隔兩邊較大收納空間，以及有多個卡片位，很實用。

GUCCI GG MARMONT絎縫迷你袋 HK$ 14,900

購買方法：GUCCI官網

GUCCI的GG MARMONT絎縫迷你袋雖不能萬元入手，但其高雅的玫瑰米色皮革，讓人難以抗拒！產品採用了玫瑰米色絎縫V形圖案皮革製成，綴有同色陶瓷效果飾面黃銅配件，雙G標誌和可拆式鏈條肩帶就是以此製成。銀包內裡備有16個卡片位、2個鈔票隔層、3個獨立的內部隔層及拉鏈零錢口袋，即使作為日常手袋也很夠用！