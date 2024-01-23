婚鞋推薦2024｜婚紗穿搭10大必備結婚鞋$600起：小CK McQueen

【婚鞋推薦2024／新娘結婚鞋】籌備婚禮前，又要準備拍攝婚紗照（Pre Wedding），又要四處試婚紗、試妝；要準備的工夫可不少！而準備拍攝婚紗照前，準新娘們更要準備拍攝風格，拍攝婚紗照時的法寶：拍攝小道具、輕婚紗、婚鞋等等都是必不可少的！還在考慮婚紗穿搭的話，不妨考慮以下《01女生》精選的婚鞋推薦吧！



婚鞋推薦2024：1. Sam Edelman HALIE BOW HEEL HK$2,000

喜愛誇張設計或想成為焦點的話，Sam Edelman 這款HALIE 蝴蝶結高跟鞋則是最佳選擇。由沉穩到華麗奪目銀色都有，配上3.8寸極高細鞋跟，完美展現你的纖細美腿！

婚鞋推薦2024：2. Charles & Keith 寶石方釦跟鞋 混色 HK$639

想在低調地不平凡的話，可以考慮入這款充滿細節感的寶石方釦跟鞋 ！亮麗的極光鞋面加上鑲鑽寶石方釦，走動時會隨著光線反射出色彩光芒，更為造型添上迷人感。而這款低調鞋款除了婚禮等重要場合之外，日常休閒裝扮亦可以輕鬆搭配，絕對不會浪費！

婚鞋推薦2024：Charles & Keith 寶石方釦跟鞋 混色 HK$639（Charles & Keith）

婚鞋推薦2024：3. RENÉ CAOVILLA 85 STRASS EMBELLISHED MESH SLINGBACK HEELS HK$11,700

RENÉ CAOVILLA在意大利創立於1928年，是世界上最古老的奢侈鞋履品牌之一，品質絕對經得起考驗。這對以裸膚色的真皮中跟鞋絕對是小個子女生的不二之選，鞋尖以網紗配以水晶閃鑽，透氣之餘又可以拉長身形比例。

婚鞋推薦2024： RENÉ CAOVILLA 85 STRASS EMBELLISHED MESH SLINGBACK HEELS HK$11,700（Lane Crawford）

婚鞋推薦2024：4. Sam Edelman BIANKA FEATHER SLINGBACK PUMP HK$1,600

誰說婚紗只有純白一色？近年不少女生都會穿上特別顏色的婚紗或禮服，想有一個完美搭配的話，就需要不同的婚鞋。 Sam Edelman這款秋冬登場的鞋款，沉穩色調加上玩味羽毛，時尚與展現真我兼備，輕鬆展現性感與佻皮個性，助你成為人群中的主角！

婚鞋推薦2024：5. JIMMY CHOO Avril HK$34,000

一提及JIMMY CHOO，絕對是每位女生心中的夢幻鞋款。品牌的經典水鑽婚鞋可說是世界知名，就連英國王室已故戴安娜王妃亦有收藏過百款JIMMY CHOO的鞋款。而這款Avril 從鞋尖到鞋跟都密貼著璀璨施華洛世奇水晶，穿上宛若童話公主與她的水晶鞋般，耀眼又夢幻。

婚鞋推薦2024： JIMMY CHOO Avril HK$34,000（ JIMMY CHOO）

婚鞋推薦2024：6. GIANVITO ROSSI ‘SYLVIE’ 70 NAPPA LEATHER SANDALS HK$6,900

GIANVITO ROSSI 這款低跟鞋，以高筒羅馬涼鞋作靈感，正正利用線條交錯視覺，去營造出腿部修長效果，令整體鞋款造型更活潑百搭，除了當婚鞋，婚後派對穿上亦毫不突兀，十分合適喜愛實用性高，以及對腿部線條自信的女生！

婚鞋推薦2024： GIANVITO ROSSI ‘SYLVIE’ 70 NAPPA LEATHER SANDALS HK$6,900（Lane Crawford）

婚鞋推薦2024：7. JIMMY CHOO Amita Flowers 45 HK$ 8,590

想要一雙實朵又美觀的婚鞋，JIMMY CHOO這款花卉飾納帕革露跟高跟鞋，集齊方便行動、透氣與時尚等優點，舒適又亮眼。優雅彈力綁帶交結穿著配襯容易，結婚大日子外相信亦有它的位置！

婚鞋推薦2024：8. SERGIO ROSSI 60 STRASS EMBELLISHED BUCKLE LEATHER PUMPS HK$8,500

以皮革配以鞋頭標誌性方形閃石的低跟鞋，皮革更有微珠光的映射，低調地閃爍，就像結婚時的閃光燈，襯出一對新人主角的甜蜜。

婚鞋推薦2024：SERGIO ROSSI 60 STRASS EMBELLISHED BUCKLE LEATHER PUMPS HK$8,500（SERGIO ROSSI）

婚鞋推薦2024：9. Roger Vivier Flower Strass Pearl Buckle Pumps in Fabric HK$17,400

Roger Vivier這款Flower Strass，外型用上優雅的Sin高跟，能夠保持舒適度同時糅合都市時尚設計，鞋款以羊羔絨織物配以珍珠鑽扣，整體內儉而溫柔。

婚鞋推薦2024： Roger Vivier Flower Strass Pearl Buckle Pumps in Fabric HK$17,400（Roger Vivier）

婚鞋推薦2023：10. ALEXANDER MCQUEEN Women's Court Trainer HK$4,700

擔心高跟婚鞋難以行走？平日不習慣穿高跟鞋款？不妨考慮令自己舒緩、最為放鬆的運動鞋，就算拍攝婚紗照時需要上山下海都無所恐懼，能夠將最好的自己都表現出來。