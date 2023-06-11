SKECHERS夏日限時激減優惠！10大精選運動鞋飾　最低$149可入手

【運動鞋｜運動服飾】年中優惠一浪接一浪，夏天當然要運動、親親大自然，運動鞋、運動服飾當然必不可少！運動鞋、運動服飾除了運動時穿著，當作日常穿搭亦很不錯，透氣又舒適，如果你想入手運動鞋、運動服飾的話，不妨考慮正在進行夏日限時激減優惠的SKECHERS，一起了解更多抵買產品吧！



SKECHERS來自美國，品牌專注研發以舒適見稱的鞋履，更有推出相關運動服飾、用品等。由即日起至6月14日，SKECHERS推出夏日限時激減優惠，當中更有三重優惠，運動鞋、運動服飾最低$168可入手，實在超值！

SKECHERS 夏日限時激減優惠詳情



優惠1: 「綠色標籤區」以均一價（$168 / $268 / $368 ）發售

優惠2:「多件折扣專區」 購買兩件或以上貨品，可享75折優惠，三對以上更可低至5折！

優惠3:「特價專區」購買兩件產品再減$100

**貨品的優惠金額及數量均不能與其他優惠一併計算**



SKECHERS優惠2023：1. 女士休閒運動連帽外套 優惠價HK$368（原價HK$699）

這款長袖的女士休閒運動連帽外套，具有兩色選擇：粉色嬌柔、黑色型格。彈性面料觸感細膩，簡約的全色調設計，手䄂位以LOGO點綴，拉鍊開襟設計方便穿脫，外套線條流暢並無過多配搭，十分合適喜愛簡約、重視材質的女生。

SKECHERS優惠2023：2. ARCH FIT 女子運動鞋 優惠價HK$368（原價HK$899）

這款ARCH FIT最為合適平衡力不夠、容易腳痛、微扁平足的女生，鞋款使用了閉孔聚氨酯複合材料、ARCH FIT 鞋墊技術，符合人體工學及具有回彈力，能夠應付行走同時支撐雙腳。當中的穩定性、平衡度因為鞋款以三點穩定支撐，三點穩定支撐由超過20年足部掃描數據分析研發，能夠輕鬆貼合不同足型、紓解足部壓力。

SKECHERS優惠2023：2. ARCH FIT 女子運動鞋 優惠價HK$368（原價HK$899） （SKECHERS）

SKECHERS優惠2023：3. SPORT COURT 92 (POKEMON) 女子運動鞋 最抵價HK$399（原價HK$799）

對卡通動漫有興趣的女生，這款SKECHERS x POKEMON的運動鞋就不要錯過！厚底的鞋底可以無痛增加之外，鞋身以小精靈作靈感配色，鞋尾的位置有個可愛的配飾，時尚之餘又可以表現可愛個性！

SKECHERS優惠2023：3. SPORT COURT 92 (POKEMON) 女子運動鞋 原價$799

若購買2對可享額外6折即減至$479，購買3對或以上額外5折則減至$399



SKECHERS優惠2023：4. TOTE BAG 男女同款手提包 最抵價HK$149（原價HK$399）

小口袋的熱潮一直並未退去，特別當旅行、戶外運動時更需要輕裝出行！這個男女可用的手提包，小口袋設計方便收納，又能夠手提與斜跨兩用。而且啡色配以白色的配色，百搭又簡約，山系、工裝休閒又或是日系少女感都可以配襯到。

SKECHERS優惠2023：4. TOTE BAG 男女同款手提包 最抵價HK$149（原價HK$399） （SKECHERS）

SKECHERS優惠2023：4. TOTE BAG 男女同款手提包

原價$399，優惠期間減至$249

若購買2對可享「特價專區」優惠，額外減多$100，最抵價$149即可入手！



SKECHERS優惠2023：5. BOB'S系列女士一腳蹬時尚休閒鞋 最抵價HK$199（原價HK$499）

一對淺色、耐看百搭的小白鞋基本上是穿搭必備的單品，小白鞋百搭的程度的確不用再多說！這款可以直接穿入的時尚休閒鞋，以純色網布鞋面配以BEACH BINGO EVA鞋底及舒適貼合記憶回彈鞋墊，材質柔軟、透氣之餘又抗滑；更可以完全貼合腳步曲線、緩解步行腳部壓力及疲勞。除了套穿（Slip-on）的穿法，大家亦可以用作踩跟，更具有休閑、慵懶感。

SKECHERS優惠2023：5. BOB'S系列女士一腳蹬時尚休閒鞋 最抵價HK$199（原價HK$499） （SKECHERS）

SKECHERS優惠2023：5. BOB'S系列女士一腳蹬時尚休閒鞋

原價$499，優惠期間減至$299

若購買2對可享「特價專區」優惠，額外減多$100，最抵價$199即可入手！



SKECHERS優惠2023：6. BEACH BINGO 女子休閒鞋 最抵價HK$374（原價HK$499）

這個BEACH BINGO 女子休閒鞋是由港日混血兒莎莎與SKECHERS合作，為BOBS from SKECHERS萌寵系列拍攝造型照並與保護遺棄動物協會(SAA) 貓狗「模特兒」一同拍攝，藉此喚起社會對被遺棄動物的關注。

大家購買此系列鞋履除了可以體驗SKECHERS皇牌舒適科技外，更可以做善事，一舉兩得！大家凡購買一對這個系列，SKECHERS將捐出港幣50元予保護遺棄動物協會，以幫助更多被遺棄的小動物。若到門市購買的話，客人更可免費獲贈BOBS限定可摺疊式寵物碗。

SKECHERS優惠2023：6. BEACH BINGO 女子休閒鞋

原價$499，凡購買2對或以上可享「多件折扣專區」75折優惠，最抵價$374即可入手！



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