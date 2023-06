名牌飾物｜10大品牌首飾3千內：VALENTINO簡約耳環/GUCCI花朵手飾

名牌飾物10大推薦!飾物作為配襯穿搭中的一環,既可以點亮造型,為配襯加分,亦可以表達個人喜好與風格。不過飾品種類繁多,由耳環、戒指、手環、手鍊到頸鏈都有,應該入手什麼首飾才好呢?



還在苦惱入手名牌飾物的女生們,近日 Selfridges 推出季節性優惠激減,即日起由服裝、首飾、鞋履到護膚化妝品都有優惠,優惠低至半價起,《01女生》這次就為大家精選了以下10大名牌飾物推薦,優惠期有限,售完即止。

購買方法:Selfridges

喜愛低調、淡雅的女生,這款以自然世界、植物奇觀作靈感的GUCCI Double GG手鏈絕對能夠滿足到你。它以925 純銀配以粉紅調的珍珠母貝以及花朵飾物,再加上標誌性「雙G」的GUCCI LOGO,低調中帶有一種復古感。

名牌飾物推薦:1. GUCCI Double GG sterling-silver and mother of pearl bracelet 優惠價HK$2600(原價HK$2950)(Selfridges)

購買方法:Selfridges

平日的上班打扮總感覺過於簡單、乏味,不妨以頸部裝飾去點亮造型以及當天心情吧,這款TED BAKER 的黃銅水晶項鍊,銀鏈綴以五顆水晶,不會過於搶眼但又有適當的拋光存在感。而且它能夠自由調節長度,可以靈活配搭不同領口的衣服。

名牌飾物推薦:2. TED BAKER Clemmee brass and crystal necklace 優惠價HK$270(原價HK$380)( Selfridges )

購買方法:Selfridges

耳環對於綁髮造型、中短髮女生而言,不失為一個方便快捷去改變造型風格的方法。SWAROVSKI 的這款水晶圈形耳環,以八角形的方式切割水晶再加以爪鑲,令到水晶的反射面更為多及亮眼,一戴上就成為矚目之最。

名牌飾物推薦:3. SWAROVSKI Millenia rhodium-plated and crystal hoop earrings 優惠價HK$875(原價HK$1,250)(Selfridges)

購買方法:Selfridges

來自法國南部的Jacquemus,最為人熟悉的必定是由一眾明星、明人都為之瘋狂的超迷你手袋Chiquito,雖然Chiquito 外觀十分可愛,不過索價約五千的小廢包的確叫人難以下手。若想將可愛的超迷你手袋收入囊中,不妨入手同一造型的黃銅項鍊,淡金色加上拋光面能夠輕鬆配襯。

購買方法:Selfridges

對於女性化的耳環並不來電?喜愛低調的女生,這個縮小的Valentino Garavani 黃銅耳環就是你的必入手之選,它的多變性能夠可鹽可甜。黃銅材質並不會過於閃亮,加上標誌性封閉的 V 字形,自然打造俐落中性感覺。

購買方法:Selfridges

一提及OFF-WHITE,大家可能會聯想起街頭服飾、鞋履,其實它們亦有不少備受忽略的珠寶首飾,品牌將街頭服飾廓形與高級時尚配飾兩者作為融合,打造出獨特風格。這款以黃銅配以全人造珍珠的Abloh 吊墜項鍊,將嬌柔的珍珠變為型格,特別合適偏好誇張、Y2K風格的女生入手。

名牌飾物推薦:6. OFF-WHITE C/O VIRGIL ABLOH Logo-pendant pearl-chain brass necklace 優惠價HK$1,250(原價HK$3,450) (Selfridges)

購買方法:Selfridges

珍珠單品無論作為耳環、手鏈或是手袋配飾,都是女生挑選首飾時的榜單之一,而這款樸實的Alighieri 珍珠耳環,以青銅、24 克拉鍍金以及珍珠所組成,簡單而美觀。

名牌飾物推薦:7. ALIGHIERI The Lustre of the Moon 24ct gold-plated bronze earrings 優惠價HK$1,540(原價HK$2,200)(Selfridges)