名牌拖鞋2024｜Jisoo機場穿這雙爆紅！7款時尚且雨天穿也舒適推薦

韓國女團BLACKPINK成員的機場造型一直備受矚目，在去年（2023年）Jisoo和Jennie趕往英國倫敦海德公園（BST Hyde Park）參與英國音樂節時，Jisoo穿著的黑色人字拖，因現場過於擁擠被工作人員踩掉﹐讓她被嚇到驚慌失措。而這雙黑色人字拖也瞬間爆紅，被發現是來自Dior，Jisoo不愧是Dior最佳代言人。其實除了Dior外，不少所推出的拖鞋也是很時尚，最適合這個多雨的夏季，讓雙腳清爽同時又好看！



名牌水桶袋2023十大人氣推介！5千起入手：YSL、Dior未上架即爆紅

名牌拖鞋推薦1. Dior DIORSEA THONG SANDAL涼鞋 $6,500

BLACKPINK成員Jisoo去年在機場慘被踩掉的，是Dior 2023年秋季時裝展中的一款夾趾涼鞋，DIORSEA 夾趾涼鞋擁有一個厚鞋底，以黑色絲絨製成，搭帶則綴以金色色調 Christian Dior Paris標誌。就連橡膠鞋底也是充滿小心思，飾有Christian Dior先生的幸運星，難怪會火速爆紅！

名牌拖鞋推薦2. LOEWE Ease toe post sandal in goatskin $7,700

購買方法：LOEWE官網

LOEWE的夾趾涼鞋，是2023春夏鞋履系列中不容忽視的一款，鞋子採用了柔軟舒適的山羊皮，讓雙腳無時無刻保持最舒服狀態。此外，Ease涼鞋採用了花瓣形鞋頭和同色系漆面Anagram鞋扣，以及於鞋底印有Anagram壓紋，充滿著低調又時尚的小細節，而且鞋跟約25mm，會有微顯高效果。

名牌拖鞋推介2. LOEWE Ease toe post sandal in goatskin $7,700（LOEWE）

名牌拖鞋推薦3. GUCCI WOMEN'S INTERLOCKING G CUT-OUT SLIDE SANDAL $5,600

購買方法：GUCCI官網

GUCCI這款復古又優雅的拖鞋，是受品牌70年代設計影響，鞋面是有大大的鏤空Interlocking G，並採用真皮製作，穿上腳倍感舒適。而鞋跟高度僅10mm，是一雙平底鞋，讓大家無論是晴天還是雨天穿著時，都輕便易走路，而這雙鞋共推出三色，分別是皮革色、白色及橙色，都是很易搭配或者能為穿搭增添亮點的配色。

名牌拖鞋推介3. GUCCI WOMEN'S INTERLOCKING G CUT-OUT SLIDE SANDAL $5,600（GUCCI）

名牌拖鞋推薦4. SAINT LAURENT TRIBUTE MULES IN SMOOTH LEATHER HK$5,950

購買方法：Net-A-Porter

YSL的這雙拖鞋鞋面以簡約編織線條組成，低調又具吸引力，鞋子採用無金屬鞣製皮革製成，是100%小牛皮，就連鞋底也是皮革。鞋子更會印有金色品牌標誌「SAINT LAURENT」充滿時尚魅力，而且這款拖鞋共推出六色，分別是皮革色、黑色、亮面黑色、白色、灰色以及裸色，都是很百搭的顏色。

名牌拖鞋推介4. SAINT LAURENT TRIBUTE MULES IN SMOOTH LEATHER $5,950（SAINT LAURENT）

名牌拖鞋推薦5. Hermès Oran sandal $5,700

提到時尚涼鞋或拖鞋，就不得不提Hermès的「H」Logo涼鞋，以簡單百搭又有助修飾腿型，深受女生們喜愛。這款Oran Sandal涼鞋設計簡約，鞋面以「H」Logo為設計，一眼就認出是來自Hermès。而鞋子除了採用經典的小牛皮製成外，還有推出不同布料製成的款式，價格也是品牌眾多產品中，較易入手的，是很好的Hermès入門之選。

名牌拖鞋推薦6. LOUIS VUITTON Waterfront 涼鞋 HK$5,850

LOUIS VUITTON的Waterfront涼鞋，採用Monogram橡膠重現Monogram帆布造型，是品牌的經典池畔防水拖鞋，鞋身備有符合腳型鞋墊，倍添舒適。此外，輕巧柔韌的鞋底則綴有品牌的壓花標誌，兼具時尚和舒適度。

名牌拖鞋推薦6. LOUIS VUITTON Waterfront 涼鞋 HK$5,850（LOUIS VUITTON官網）

名牌拖鞋推薦7.MIU MIU Matelassé納帕軟皮拖鞋 HK$8,150

MIU MIU的Matelassé納帕軟皮拖鞋，採用品牌珍貴的Matelassé工藝來呈現這款拖鞋的精緻立體效果，極富質感，把涼鞋的經典美學重新演繹。此外，還以綴有金屬字樣標誌為鞋面昇華，而皮革鞋底及覆面鞋踭則為整個設計畫龍點睛。