波鞋推薦2023｜12款聯乘波鞋：ASICS富少女心 BLACKPINK同款易襯

聯乘波鞋推薦2023!運動鞋、波鞋絕對是穿搭之中必不可少的單品,除了舒適好走之外,波鞋款式推陳出新,由日常百搭款式、運動風格到少女款式都有。隨著Y2K的興起,以運動風格作混搭的機能風「Cropcore」、休閑感「Golfcore」等亦隨之帶起,當中以鬆弛運動服飾主打的運動街頭風格「Blokecore」更是本年大熱!



「Blokecore」是什麼?80到90年代男性會穿著足球球衣到酒吧看比賽的打扮,「Blokecore」就採用了寬鬆的運動衣、牛仔褲、波鞋作為靈感;不少明星都有作此打扮:Kim Kardashian、Bella Hadid、Blackpink 的《Pink Venom》 MV等。「Blokecore」中的寬鬆剪裁,露出一雙大長腿,柔美碰撞街頭感覺更顯平衡。要造就「Blokecore」,一雙獨特的波鞋更是少不免,一起來看看今年大熱的聯乘波鞋款式吧!

這個三方聯乘消息相信令到不少人為之瘋狂,因為在本月14日時adidas Originals 正式宣佈與時尚達人 陳冠希成為全球合作夥伴關係。為了慶祝這次陳冠希的回歸,則推出NEIGHBORHOOD CLOT SUPERSTAR BY EDISON CHEN,將標誌性 SUPERSTAR 重塑新的輪廓與細節。

購買方法:Farfetch(HK$5,178)

Stone Island 與New Balance 不時推出合作聯乘,繼7月的合作後,今次則推出全新打造的 New Balance 991v2,鞋底有Stone Island 羅盤標誌,而鞋身採用網狀材質、皮革塗層紋理及反光裝飾等工業元素,打造出機能性與工業風合一的低調作品。

波鞋推薦2023:2. Stone Island x New Balance Made in UK(New Balance Made in UK)