小白鞋推薦2023｜12款人氣白色波鞋：Converse顯高、VEJA百搭好襯

小白鞋12大推薦！買什麼好小白鞋？夏日炎炎，作為穿搭必備的單品，一對淺色、耐看百搭的小白鞋就少不免，小白鞋不論正式場合、休閑打扮、甜美約會都可以輕鬆搭配。小白鞋除了舒適好走之餘，更顯得清爽又有夏日風情，《01女生》就特選出以下12大熱門小白鞋推薦！



小白鞋推薦：1. Superga 2750 Plus HK$ 498

購買方法：Catalog（HK$ 478）｜Farfetch（HK$ 581）｜Zalora（HK$ 498）

Superga中最廣為人知的絕對是凱特王妃也穿過的經典2750小白鞋，作為潮流指標、熱愛平民穿搭的凱特王妃曾穿小白鞋出席倫敦切爾西花展，與孩童們奔跑。而這對2750 Plus，是一對帆布小白鞋，不單透氣舒適，更百搭、易襯。它的外觀看似一對平凡小白鞋，但其實大有內涵，它內附內增4cm 高鞋墊，連小個子女生都可以輕鬆駕馭，能夠秘密地無痛增高，顯得雙腳更修長。

小白鞋推薦：2. Calvin Klein Essential Vulcanized Monochrome Sneakers HK$ 790

近年環保議題備受重視，不少品牌都有推出可持續設計的概念，以再生物料製作服飾、鞋款等。而這對低筒的CK小白鞋，鞋底及鞋邊Monogram細節以至少50%再生物料製成，這對小白鞋設計簡潔，綴以黑色的鞋邊Monogram細節及Monogram貼飾鞋舌，另外橡膠鞋底有壓花標誌。

小白鞋推薦：2. Calvin Klein Essential Vulcanized Monochrome Sneakers HK$ 790（Calvin Klein）

小白鞋推薦：3. New Balance 574+ Classic Lifestyle Shoes HK$ 859

購買方法：ASOS（HK$ 1,166.99）｜Catalog（HK$ 639）｜SSENSE（HK$ 770）｜Zalora（HK$ 607.9）

一提及波鞋款式，絕對不能不提及 New Balance ，相信大家都對 New Balance並不陌生，熱賣程度簡直是人人一對。而原來鞋上的數字和英文字母型號都有各自的象徵意義：數字前的英文字母是鞋款功能的代表縮寫、數字代表的是鞋款細部的功能性。而在眾多型號中，574 最為受歡迎，不單因為外型圓潤、不挑腳型穿著，更因為配色選擇多，深得人心；而這款變奏版的574小白鞋，變得高挑及更圓形，增添了幾分可愛感。

小白鞋推薦：3. New Balance 574+ Classic Lifestyle Shoes HK$ 859（New Balance）

小白鞋推薦：4. Sam Edelman The Layla sneakers US$140(折合港幣$1096元)

來自美國的Sam Edelman，在購物平台、網絡上都有著極高評價，不少女生都大讚簡單風格以及舒適質感，而且重量輕巧，十分適合上班穿著。而這款混合材質的 Layla 運動鞋，圓頭設計綴以簡單綁帶，不頂腳而且很好行走。

小白鞋推薦：4. Sam Edelman The Layla sneakers US$140(折合港幣$1096元)（Sam Edelman）

小白鞋推薦：5. Alexander McQueen Oversized low-top sneakers HK$3,661

購買方法：Alexander McQueen（HK$5,000）｜Farfetch（HK$3,661）｜SSENSE（HK$4,410）｜Harrods（HK$5,000）｜Zalora（HK$4,980）｜Lanecrawford（HK$4,800）

就算不熟悉Alexander McQueen，一看到高辨識度的Oversized Sneaker：全白簡約外型、超厚鞋底，相信都會認得出來。Alexander McQueen厚底小白鞋款自2016年推出後，多年來人氣旺盛，更可以從不少明星穿搭中都可以尋找到它的蹤影。這對小白鞋並非只有單純的白皙，最具特徵位是鞋尾位置用上不同顏色及材質設計，令小白鞋簡約得來又帶點獨特感。

小白鞋推薦：5. Alexander McQueen Oversized low-top sneakers HK$3,661（Alexander McQueen）

小白鞋推薦：6. LOEWE Ballet Runner in nylon and calfskin HK$5,100

購買方法：LOEWE（HK$5,100）

LOEWE作為近年不少女生的愛牌，除了手袋款式吸引，當中的鞋款亦相當舒適、百搭。這款圓頭的平底Ballet Runner 小白鞋，以米色與白色混合對比，簡潔優雅，鞋舌部位附有標貼、鞋墊飾有品牌標識，基本上大部分風格都可以搭配得到。

小白鞋推薦：6. LOEWE Ballet Runner in nylon and calfskin HK$5,100（LOEWE）

小白鞋推薦：7. Adidas Stan Smith運動鞋 HK$799

購買方法：ASOS（HK$944.99）｜Catalog（HK$799）｜Net-A-Porter（HK$469）｜SSENSE（HK$608）｜Adidas HK（HK$799）｜Marathon 馬拉松（HK$799）｜Zalora（HK$799）

Adidas作為運動老品牌，當中的休閒風格，永不過時。而這款Adidas Stan Smith小白鞋適合日常多種場合，更為了實現全面使用環保聚酯纖維的承諾，鞋款改革，不含任何動物物料或成分，更使用環保物料：全純素物料結構，並以橡膠廢料製造外底，為經典風格注入環保概念。

小白鞋推薦：7. Adidas Stan Smith運動鞋 HK$799（Adidas）

小白鞋推薦：8. Charles & Keith Blythe 珍珠緞面休閒鞋 白色 HK$669

購買方法：Charles & Keith（HK$539）

Charles & Keith這個新加坡品牌相信大家都並不陌生，品牌以親民價錢售予兼具設計感與品質的單品，由手袋、銀包到鞋款都應有盡有。這款珍珠緞面小白鞋以高級的柔軟納帕羊皮與緞面製作而成，更稱為「新娘球鞋」，整體造型清雅，寬鞋帶上繫有大顆珠飾，能夠從細節中展現出柔美與優雅感。

小白鞋推薦：8. Charles & Keith Blythe 珍珠緞面休閒鞋 白色 HK$669（Charles & Keith）

小白鞋推薦：9. Converse Run Star Hike Hi HK$849

購買方法：Selfridges（HK$570）｜Catalog（HK$369）｜ASOS（HK$1055.9）｜SSENSE（HK$582）｜Zalora（HK$745.9）

Converse 作為陪伴大家成長的存在，百搭好襯的外形絕對深得民心，這款Run Star Hike 的高筒鋸齒鞋，特別在於鞋底後跟微黑色的細節，加上高筒設計，能夠拉高女生比例，輕鬆擁有修長纖細美腿。

小白鞋推薦：9. Converse Run Star Hike Hi HK$849（Converse）

小白鞋推薦：10. Nike Air Force 1 HK$899

購買方法：Nike（HK$899）

自從復古波鞋球潮一再興起，作為運動鞋、小白鞋榜中的經典必然不少得 Nike Air Force 1小白鞋，它是Nike首次將氣墊元素注入的籃球鞋，連陳冠希、余文樂都是它的捧場客之一。百搭的外形，不論正式場合混搭西裝，休閑打扮都可以輕鬆配合，加上鞋底微增高的設計，讓你偷偷變得更好看。

小白鞋推薦：10. Nike Air Force 1 HK$899（Nike）

小白鞋推薦：11. Maison Margiela Replica 皮革運動鞋

購買方法：NET-A-PORTER（HK$4,960）｜Farfetch（HK$2,700）｜SSENSE（HK$4,610）｜Lanecrawford（HK$4,960）

Maison Margiela 以極簡主義設計著名，簡潔、柔和的白色美學吸引著不少潮流愛好者，而這款Replica 小白鞋以全皮革製成，以復古鞋履為鞋型，以真皮和麂皮拼接展現出現代設計元素，質感與品味兼備。

小白鞋推薦：11. Maison Margiela Replica 皮革運動鞋（Maison Margiela）

小白鞋推薦：12. VEJA Campo 短筒綁帶運動鞋

購買方法：NET-A-PORTER（HK$1,105）｜Zalora（HK$1,540）｜Selfridges（HK$1,230）｜Harrods（HK$1,333）｜Farfetch（HK$1,105）｜SSENSE（HK$4,610）｜Lanecrawford（HK$1,570）

來自法國的 VEJA，絕對是名人的代表鞋之一，不論韓國明星宋仲基、Hani、英國王妃凱特、梅根等人都愛穿。Campo小白鞋以單色配以經典、標誌性的斜V Logo，加上環保材質，以天然橡膠、天然植鞣與有機棉花製作而成，簡約設計與外觀完美展現出法式慵懶感。

小白鞋推薦：12. VEJA Campo 短筒綁帶運動鞋（VEJA）

**價格以當日搜尋記錄根據而得，有機會因日子、優惠等浮動因素而造成價格不一**