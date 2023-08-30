颱風天必備5對防水小白鞋！adidas復古、The North Face透氣抓地

撰文：女人我最大
出版：更新：

颱風天毫不留情的大暴雨，每當要出門的瞬間，都會讓人懷疑人生啊！面對這個不得不出門的時候，擁有一雙防水的鞋子就非常重要啦～

這回就為大家盤點出「防水小白鞋」推薦。

5對防水小白鞋推薦，香港夏季雨天必備！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+7

PALLADIUM OX TRAVEL LITE+ WP+

要提到防水鞋，法國品牌PALLADIUM的WATERPROOFPLUS橙標防水，正是不少人的雨天首選！這款太空白的OX TRAVEL LITE+ WP+，使用了永續再生纖維防水科技，FAST LACING快速綁帶系統，用單手就可以調整鬆緊，低筒法式軍靴，側踝低筒剪裁設計，看起來個性、穿起來輕盈，超強防水性，大暴雨也不擔心！

adidas Golf ZG23 VENT

adidas Golf在今年新推出的ZG23 Vent鞋款，冰雪白的鞋身，採用輕盈、透氣的紡織網眼鞋面，提供良好透氣性，鞋子的下半部加入了輕量的PU膜，有效防止露水、泥漿與污漬等問題，鞋面至少含有50%的再生成分。

同場加映：嚴選5對櫻花粉紅色波鞋　NIKE Dunk Low無得輸、HOKA顏值機能兼備（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+11

adidas Golf MC80

MC80鞋款中adidas Golf更與Bogey Boys聯名推出限量系列，此次推出的常規版則包括了經典黑、白兩大色系、白黃雙色點綴色系，以及結合白藍色系的特別款式，像是牛津鞋的復古外型，鞋面上細緻雕花，皮革質感鞋面且具有防水效果。

The North Face M OXEYE WP

The North Face在今年秋冬戶外探索系列中，這款白色的防水透氣抓地戶外休閒徒步鞋，就使用了DryVent防水薄膜，並搭配SurfaceCTRL抓地大底，在從事戶外活動的時候，遇上水窪、下雨，都能有效防水，唯一一個小提醒，是這雙鞋是分類在男鞋區，最小號是25號。

同場加映：New Balance防水波鞋新3款　IU同款奶茶色GORE-TEX跑鞋　男女皆宜（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+7

CONVERSE Chuck Taylor All Star

Chuck Taylor All Star 高筒鞋款使用「橡膠」材質製作鞋身，讓經典帆布鞋變身另類「防水鞋」。鞋筒高度是以 Chuck Taylor All Star 為原型設計，鞋身採用橡膠設計，以及防滑鞋底，使機能性更進階，就算雨天出門也不用擔心！

凱特王妃、IU也大愛！4個永續波鞋品牌　VEJA從用料到生產也環保2023夏季5對運動涼鞋、拖鞋推薦　NB、adidas、PUMA酷熱天氣必備蘿蔔腿女生買涼鞋指南　3大設計剪裁顯腿細　加碼3款百搭涼鞋推薦UGG厚底涼鞋、防水鞋、波鞋推介　春夏6款戶外玩水度假打卡必備！春夏5對米白色波鞋　BLACKPINK同款adidas、NB雕花運動鞋手刀搶！Onitsuka Tiger經典鞋款變身運動涼鞋　3款新鞋舒適百搭夏日必備

延伸閱讀：

午後雨狂下！Jennie、宋智雅「雨天穿搭」提案，她靠1招腳不濕還顯腿長

【本文獲「女人我最大」授權轉載。】

防水鞋
新款波鞋
波鞋
球鞋
adidas
The North Face
Converse
運動時尚
鞋履
Hogan
美妝穿搭
穿搭時尚
女人我最大