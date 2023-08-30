颱風天必備5對防水小白鞋！adidas復古、The North Face透氣抓地

颱風天毫不留情的大暴雨，每當要出門的瞬間，都會讓人懷疑人生啊！面對這個不得不出門的時候，擁有一雙防水的鞋子就非常重要啦～



這回就為大家盤點出「防水小白鞋」推薦。

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PALLADIUM OX TRAVEL LITE+ WP+

要提到防水鞋，法國品牌PALLADIUM的WATERPROOFPLUS橙標防水，正是不少人的雨天首選！這款太空白的OX TRAVEL LITE+ WP+，使用了永續再生纖維防水科技，FAST LACING快速綁帶系統，用單手就可以調整鬆緊，低筒法式軍靴，側踝低筒剪裁設計，看起來個性、穿起來輕盈，超強防水性，大暴雨也不擔心！

adidas Golf ZG23 VENT

adidas Golf在今年新推出的ZG23 Vent鞋款，冰雪白的鞋身，採用輕盈、透氣的紡織網眼鞋面，提供良好透氣性，鞋子的下半部加入了輕量的PU膜，有效防止露水、泥漿與污漬等問題，鞋面至少含有50%的再生成分。

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adidas Golf MC80

MC80鞋款中adidas Golf更與Bogey Boys聯名推出限量系列，此次推出的常規版則包括了經典黑、白兩大色系、白黃雙色點綴色系，以及結合白藍色系的特別款式，像是牛津鞋的復古外型，鞋面上細緻雕花，皮革質感鞋面且具有防水效果。

The North Face M OXEYE WP

The North Face在今年秋冬戶外探索系列中，這款白色的防水透氣抓地戶外休閒徒步鞋，就使用了DryVent防水薄膜，並搭配SurfaceCTRL抓地大底，在從事戶外活動的時候，遇上水窪、下雨，都能有效防水，唯一一個小提醒，是這雙鞋是分類在男鞋區，最小號是25號。

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CONVERSE Chuck Taylor All Star

Chuck Taylor All Star 高筒鞋款使用「橡膠」材質製作鞋身，讓經典帆布鞋變身另類「防水鞋」。鞋筒高度是以 Chuck Taylor All Star 為原型設計，鞋身採用橡膠設計，以及防滑鞋底，使機能性更進階，就算雨天出門也不用擔心！

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