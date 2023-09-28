鞋靴推薦2023｜不同腿型挑選短靴/膝上長靴法則 打造顯瘦顯高秘密

【短靴推薦/膝上長靴推薦】秋意漸濃，微風撲面而來，終於可以擺脫悶焗炎熱的盛夏！相信不少女生都喜歡涼爽的秋天，既可以盡情混搭穿搭又不會過熱，妝容也比較持久，而打造秋冬穿搭的秘密武器，就是顯瘦又顯高的鞋靴。不論是短靴或膝上長靴，均可以可鹽可甜，搭配褲裝或裙裝穿著都可以，展露出最完美的腿部線條！



4大腿型挑選鞋靴法則

有些女生也許擔心鞋靴會將小腿、大腿顯得粗大，但其實當中亦有學問。只需根據自己的腿型與身高，就可以挑選出合適款式，將身型修飾！

鞋靴絕對是秋冬必備單品！（左：:IG@sooyaaa__中：〈Money〉MV 右：IG@hyunah_aa）

1.小腿粗大、O型腿、X型腿的女生

對於腿型比較不完美的女生而言，建議選擇筒圍較寬，偏直筒設計的短靴，因為能夠轉移視覺注意力，修飾到小腿以及腳踝線條，加上長裙搭配就可以將蘿蔔腿、腿型不好收藏好，令人誤以為腿部幼細又直！

筒圍較寬，偏直筒設計的短靴適合小腿粗大、O型腿、X型腿的女生（IG@miyayeah、@hyunah_aa）

鞋靴推薦：SAM EDELMAN MARSELLA SHORT BOOTIE HK$1,700



想拉高身型比例，轉移視覺注意力的話，細跟短靴就會是個好選擇， SAM EDELMAM這個美國品牌，一直大獲好評。這款尖頭鞋靴除了能夠拉長雙腿外，時尚精緻的金色配件亦令整體添上雅緻感覺。

鞋靴推薦：SAM EDELMAN MARSELLA SHORT BOOTIE HK$1,700（SAM EDELMAN）

鞋靴推薦： The Korner KARL KNIT BOOTS HK$690



擔心斗零踭不便於行又感覺過於女性化？不妨試試彈性針織、彈貼筒位、粗鞋跟的KARL KNIT BOOTS ，舒適好走又時尚，就算是蘿蔔腿、較闊的腳型，穿上亦完全沒有問題，顯瘦十足！

鞋靴推薦： The Korner KARL KNIT BOOTS HK$690(The Korner)

2.蜜大腿的女生

蜜大腿的女生最擔心就是露出腿部的穿搭，顯得自己腫脹非常，其實選對款式就不用再左遮右掩，更可以修飾腿部的不足，打造逆天大長腿！想修飾大腿，可以選擇包裹較好的中、長筒鞋靴，深色、有裝飾設計的膝上靴亦可以幫忙轉移視覺焦點！

中、長筒鞋靴打造逆天大長腿！（IG@lalalalisa_m、@hyunah_aa）

鞋靴推薦：Roger Vivier Over-the-Knee Belle Vivier Metal Buckle Boots in Suede HK$18,700



Belle Vivier 系列始創於1965年，以簡約、優雅設計見稱，更是品牌代表作之一。這款過膝靴以整個柔軟絨面皮革製成，鞋面點綴品牌標誌性的金屬扣，背部更有優雅的蝴蝶結設計，盡顯女性美。

鞋靴推薦：Roger Vivier Over-the-Knee Belle Vivier Metal Buckle Boots in Suede HK$18,700（Roger Vivier）

鞋靴推薦：SAM EDELMAM CLIVE WIDE CALF BOOT HK$2,300



黑色中長筒靴亦能夠將大、小腿的肉藏起來，而這款皮革整成的中長筒靴，筒圍寬，加上優雅的馬銜扣細節，低調奢華的風格油然而生。

鞋靴推薦：SAM EDELMAN CLIVE WIDE CALF BOOT HK$2,300（SAM EDELMAN）

3. 粗腳踝、小個子女生

誰說鞋靴是高個子女生的專利？小個子女生只要搭配厚底、內增高的短靴，又或者大面積露出腳背的仿鞋靴，就可以打造出有別平日的型格風格！

厚底、內增高的短靴打造出有別平日的型格風格（IG@lalalalisa_m、@hyunah_aa）

鞋靴推薦：CHARLES&KEITH Evie 襪套粗跟靴 HK$739



購買方法：CHARLES&KEITH官網（HK$739）

這款襪套粗跟靴結合了襪子鞋靴，一靴三穿打造出多變俐落的造型，加上輕柔的灰白色調不會令視覺重點全放在下身，更能提亮秋冬穿搭。

鞋靴推薦：CHARLES&KEITH Evie 襪套粗跟靴 HK$739（CHARLES&KEITH ）

鞋靴推薦：ORiental TRaffic Wood Heel Deep Instep Pumps HK$590



對於小個子、短腿女生而言，穿上過於厚重的鞋履就會打亂整體造型，變得頭輕身重，將身高缺憾盡露。想擺脫真實身高的話，不妨入手大面積露出腳背的鞋款，這款中跟鞋，鞋側有個V型開叉細節，露出較多腳踝與腳背，令雙腳更顯利落與苗條。

鞋靴推薦：ORiental TRaffic Wood Heel Deep Instep Pumps HK$590（ORiental TRaffic）

4. 直長幼腿女生

直長腿女生簡直是人人羨慕的腳型，可謂人型衣架的存在，基本上任何鞋靴都可以穿搭到，展現出完美身型與質感！

鞋靴推薦：The Korner KNEE SUEDE BOOTS HK$790



對於完美腳型的女生而言，簡潔的設計經典好襯，沒有過多的花巧點綴的鞋履亦不會令整體造型失色，而這款及膝靴擁有俐落剪裁輪廓，彈性高，十分方便穿搭配穿著，輕鬆打造岀都會女性時尚風格。

鞋靴推薦：The Korner KNEE SUEDE BOOTS HK$790(The Korner)

鞋靴推薦：Roger Vivier Viv' Rangers Strass Buckle Chelsea Ankle Boots in Patent Leather HK$17,400



喜愛型格風格的女生，這款Viv' Rangers鑽扣切爾西踝靴絕對能夠勝任。它以閃亮漆皮製成，側邊的扣帶點綴加大閃鑽飾扣，加上低粗跟設計，在每步行走間展現精緻感。