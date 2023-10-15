Dior重塑經典袋向歷史致敬！Jisoo、倪晨曦同袋不同風格各展魅力

近期話題度高的手袋，非Dior最新推出的Miss Dior手袋莫屬，從社交媒體看出，不少網絡紅人都揹起手袋拍攝，展現出時尚的一面。近期不少品牌都翻推帶有手柄的手袋，而全新的Miss Dior手袋，更糅合品牌的基因，打造出典雅溫柔的氛圍。要知道如何襯搭，不妨參考韓國女團BLACKPINK成員Jisoo、其好友洪秀珠、泰國女星Tontawan及倪晨曦等的搭法，締造出多種風格特色。



Dior Miss Dior手袋(共4色) $32,000 (Dior提供)

現任Dior創意總監Maria Grazia Chiuri，再次品牌傳統和歷史致敬，重新演繹經典的Miss Dior手袋。設計以筆直的長方外形，保留經典元素，搭襯流暢弧度的手柄和肩扣帶，增添優雅和活力氛圍。新款令人聯想到Cargo垂蓋手袋，採用絲質皮革，並以精湛縫紉工藝，打造經典Cannage藤格紋，聯同品牌金屬字母吊飾，襯托出精細和藝術感覺，瞬間將人迷住。

經典黑白造型散發簡約舒適氛圍

不少女星配搭Miss Dior手袋，都以黑白造型為主，既能型格，亦可打造甜辣mix的魅力。黑白色調分別，即使簡單的設計，仍有著強烈線條感，使整個穿搭個性更分明，散發簡練和知性的氣息。例如韓國女演員兼Jisoo好友的洪秀珠，使用白色雙排鈕扣大衣、牛仔褲和波鞋，襯搭白色Miss Dior手袋，締造出舒適悠閒的風格，而剛新婚不久的泰國巨星Kimberley，則選擇高腰黑色紗裙，配搭黑色手袋，打造出帶點氣勢的芭蕾舞風格。

韓國女演員兼Jisoo好友的洪秀珠及泰國巨星Kimberley。(Dior提供)

圖案單品增添一致感

想增添造型的一致性，可選擇圖案服飾，與Cannage藤格紋互襯。可以參考Jisoo的機場穿搭，簡單一件豹紋毛茸外套，便能點綴整個造型，提升華麗氣場。迪麗熱巴的華麗服飾，輕紗上亦縫有經典圖案及小圓點，打造活力玩味，締造出與別不同的感覺。

Jisoo 及 迪麗熱巴。(Dior提供)

不少得搭襯畫家帽

倪晨曦及泰國演員Tontawan等，則選擇經典的巴黎人時尚，利用帶藝術感的畫家帽點綴造型，帶出不經意的知性優雅氣質，相信回頭率甚高。