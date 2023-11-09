日本大田區酒店推薦｜近二手特賣會LV低至1折/人均HK$286起

日本大田區酒店推薦｜名牌手袋從不嫌多，特別在減價的時候，還會多買幾個。不少女生都愛到日本購物，因較易入手名牌精品，而當地最大的東京二手名牌大型特賣會，更是不容錯過！要在特賣會購得心頭好，便要搶先一步到場，以下精選附近5間酒店，讓大家盡情購物後，可以迅速回房內休息。（文章內提及之價錢以發稿日期為準）



每半年一度的日本東京二手名牌大型特賣會，將於12月1至3日舉行。根據官方社交媒體顯示，是次為第86屆，並如上屆般，選址東京都大田區舉行，為史上最多手袋售賣的一次。相信有留意日本精品消息的人，都曾看過以往都有不同品牌的手袋，如難入手的Hermès及CHANEL手袋，都能零配貨選購，而Louis Vuitton手袋更低至一折！

日本購物｜每半年一度的日本東京二手名牌大型特賣會，將於12月1至3日舉行。(FB@日本東京二手名牌特賣会)

由於拍賣會不設預約或拿籌，因此不少人都會選擇乘坐凌晨時間的飛機，抵達後直接抵達排隊，以取得更前的位置，容易找到特別款。亦有人會選擇在附近住宿，行程較舒適之餘，亦可更快將戰利品擺在酒店內，然後再出門旅遊。以下盤點附近5間酒店，都得到不俗的評價。

日本旅遊必逛二手名牌特賣！LV低至1折 Hermès、CHANEL免配貨

日本大田區酒店推薦【1】 東京蒲田東方快捷酒店（Hotel Oriental Express Tokyo Kamata）

這間酒店與特賣會超級相近，設有餐廳、按摩、無接觸入住或退房，同時免費上網亦非常方便。酒店員工會說英文和日文，而且接近京急蒲田站，較快到達羽田機場，而且不少網民都讚乾淨，鄰近亦有不少食店及藥妝店，得到不錯評價。

東京蒲田東方快捷酒店（Hotel Oriental Express Tokyo Kamata）

房價：人均HK$286起（東方雙人間）

地址：1-3-15 Minamikamata, Ota-ku

辦理入住時間：下午3時至凌晨1時

前台服務時間至： 凌晨12時

預訂：agoda

日本大田區酒店推薦【2】 VACATION INN KAMATA I

外觀以鮮艷藍色設計，方便尋找酒店，而裡面的裝潢，則以自然木材為主，予人舒適療癒氛圍，能夠放鬆心情休息。酒店得到很好評價，除了設有洗衣機及晾衣空間，而且床鋪寬敞，適合家庭旅遊居住。

VACATION INN KAMATA I

房價：人均HK$416起（單房公寓）

地址：4 Chome-26-4 Kamata, Ota City, Tokyo

辦理入住時間：下午4時至凌晨12時

預訂：agoda｜booking.com

日本大田區酒店推薦【3】 Sakura Stay Keikyukamata

若然預算較多的話，不妨選擇這房間，空間寬敞，而且設有兩層，有更多的活動空間。酒店得到不少網民推薦，表示乾淨方便，設備亦非常齊全，非常適合團體旅遊時入住。

Sakura Stay Keikyukamata

房價：人均HK$1,832起（雙臥室透天別墅）

地址：2-27-3 Kamata Honchou, Tokyo, Japan

辦理入住時間：下午3時至晚上11時30分

預訂：agoda

日本大田區酒店推薦【4】 東急Stay酒店 - 蒲田（Tokyu Stay Kamata）

酒店在服務態度方面，得到不俗的評價，態度友善、能夠溝通，而且設備新淨，還有拖鞋、浴缸和吹風機等，房內亦有洗衣機，可以即時清洗當日服飾，更可到1樓使用免費咖啡機，服務周到。酒店附近有餐廳和超市等，方便購買常用品。

東急Stay酒店 - 蒲田 （Tokyu Stay Kamata）

房價：人均HK$416起（小型大床房A 禁煙）

地址：日本東京大田區Kamata 4-23-1

辦理入住時間：下午3時後

預訂：Trip.com

日本大田區酒店推薦【5】蒲田站前Livemax酒店 （Hotel Livemax Kamata Ekimae）

酒店在用具方面得到很好的評語，如「床很好睡」、「裝潢較新」、「設微波爐」、「空氣清新機不錯」及「盥洗用具好用」等。酒店設計簡約，雖然空間較細小，不過價錢亦相較便宜。

蒲田站前Livemax酒店 （Hotel Livemax Kamata Ekimae）

房價：人均HK$318起（單床房 禁煙）

地址：日本東京大田區Kamata 4-21-6

辦理入住時間：：下午3時至凌晨12時

預訂：Trip.com