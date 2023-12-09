Heattech 保暖內衣推薦｜$69起入手：BALENO超暖、馬莎大量好評

【Heattech｜保暖內衣褲推薦】在踏入24節氣「大雪」後，天氣亦開始明顯變冷了，是時候要出動Heattech 保暖內衣！市面上不少品牌都有推出保暖內衣，近年款式類型更是由背心、短袖、長袖到長褲都有，但是要怎樣入手呢？《01女生》就為大家集合了5款高性價比的Heattech 保暖內衣，今個冬季在考慮入手哪一款時，可以參考一下！



Heattech 保暖內衣褲推薦1. BALENO Thermal Wear 女裝長袖保暖內衣（圓領）HK$69

提到保暖度極佳的Heattech 保暖內衣，BALENO 往往都榜上有名，是不少女生每年必回購款！其中Thermal Wear 女裝長袖保暖內衣，採用緊密而蓬鬆的羊毛觸感面料，有效鎖住身體熱能，達致更佳保暖效能。而保暖內衣的觸感柔軟輕盈，當極好伸展性及回彈力，完美貼合體型，不僅穿著感仿如無物，還能提升更佳的保暖效果。

Heattech 保暖內衣褲推薦1. BALENO Thermal Wear 女裝長袖保暖內衣（圓領）HK$69（BALENO）

Heattech 保暖內衣褲推薦2. BALENO Thermal Extra 女裝超暖長袖內衣（高領）加強版 HK$99

BALENO的Heattech 保暖內衣，還有推出超暖加強版，這款長袖內衣同樣採用柔軟鎖暖面料，擁有緊密而蓬鬆的功能性纖維結構，能高效鎖住身體熱能。此外內層額外附加微細絨毛，可凝聚更強保暖空間，以及採用高領設計，大大提升全身的保暖效果。

Heattech 保暖內衣褲推薦2. BALENO Thermal Extra 女裝超暖長袖內衣（高領）加強版 HK$99（BALENO）

Heattech 保暖內衣褲推薦3. Marks & Spencer 馬莎 Heatgen™ 中等保暖長袖上衣 HK$229

馬莎推出了多款保暖上衣，由吊帶背心、連身衣、長袖、長褲等保暖衣物，都一應俱全，非常方便。其中這款中等保暖長袖上衣，在官網上獲得大量好評，大讚其保暖效果極佳，而且這款保暖上衣共推出了8款顏色，大家定必入手到喜愛的款式。

Heattech 保暖內衣褲推薦3. Marks & Spencer 馬莎 Heatgen™ 中等保暖長袖上衣 HK$229（ Marks & Spencer）

Heattech 保暖內衣褲推薦4. Marks & Spencer 馬莎 Heatgen™ 中等保暖絨毛緊身褲 HK$229

除了上身的保暖要做好外，雙腿的保暖也是很重要！馬莎就有推出保暖絨毛緊身褲，共推出3款顏色，分別是黑色、灰色和海軍藍色，在官網上亦是獲得大量好評。

Heattech 保暖內衣褲推薦4. Marks & Spencer 馬莎 Heatgen™ 中等保暖絨毛緊身褲 HK$229（ Marks & Spencer）

Heattech 保暖內衣褲推薦5. Under Armour ColdGear Mock 女款 Authentics 壓縮上衣 HK$294

美國運動用品品牌Under Armour，推出的ColdGear Mock Authentics 壓縮上衣，採用全新磨毛針織布料，可大大提高舒適度、透氣性和保暖性，而且選用4D拉伸布料，運動或活動伸展時，可更自如和舒適。