Heattech 保暖內衣10大推薦｜$69起入手：BALENO、雞仔嘜衣櫃必備

【Heattech｜保暖內衣褲推薦】近日明顯變冷了許多，今日（21/12）天文台更錄得最低氣溫僅得8度，未來幾日更是持續寒冷天氣，是時候Heattech 保暖內衣要準備多幾件作替換！市面上不少品牌都有推出保暖內衣，近年款式類型更是由背心、短袖、長袖到長褲都有，但是要怎樣入手呢？《01女生》就為大家集合了10款高性價比的Heattech 保暖內衣，在考慮入手哪一款時可以參考一下！



Heattech 保暖內衣褲推薦1. 雞仔嘜 心膚吸女裝圓領長袖 HK$288

提到保暖內衣相信不少人都會想到雞仔嘜，是小時候家人每逢冬天都會為自己添置的，是香港知名的本地名牌。其中這款心膚吸女裝圓領長袖，是品牌歷久不衰的一款保暖內衣，採用高存溫性布料製造，有效保存體溫，衣服輕巧透氣，長時間穿著不覺焗促，是冬季衣櫃必備的一款。

Heattech 保暖內衣褲推薦1. 雞仔嘜 心膚吸女裝圓領長袖 HK$288（雞仔嘜）

Heattech 保暖內衣褲推薦2. 雞仔嘜 心膚吸女裝中腰長褲 HK$298

雞仔嘜除了有推出保暖內衣外，保暖長褲亦是相當值得入手。其中心膚吸女裝中腰長褲，採用歐洲進口的Polycolon功能紗線，具保暖和排汗透氣的雙核功能，能讓皮膚自然呼吸，減低焗促感覺。此外，長褲採用高存溫性布料製造，有效無時無刻為身體保持溫暖。

Heattech 保暖內衣褲推薦2. 雞仔嘜 心膚吸女裝中腰長褲 HK$298（雞仔嘜）

Heattech 保暖內衣褲推薦3. BALENO Thermal Wear 女裝長袖保暖內衣（圓領）HK$69

提到保暖度極佳的Heattech 保暖內衣，BALENO 往往都榜上有名，是不少女生每年必回購款！其中Thermal Wear 女裝長袖保暖內衣，採用緊密而蓬鬆的羊毛觸感面料，有效鎖住身體熱能，達致更佳保暖效能。而保暖內衣的觸感柔軟輕盈，當極好伸展性及回彈力，完美貼合體型，不僅穿著感仿如無物，還能提升更佳的保暖效果。

Heattech 保暖內衣褲推薦3. BALENO Thermal Wear 女裝長袖保暖內衣（圓領）HK$69（BALENO）

Heattech 保暖內衣褲推薦4. BALENO Thermal Extra 女裝超暖長袖內衣（高領）加強版 HK$99

BALENO的Heattech 保暖內衣，還有推出超暖加強版，這款長袖內衣同樣採用柔軟鎖暖面料，擁有緊密而蓬鬆的功能性纖維結構，能高效鎖住身體熱能。此外內層額外附加微細絨毛，可凝聚更強保暖空間，以及採用高領設計，大大提升全身的保暖效果。

Heattech 保暖內衣褲推薦4. BALENO Thermal Extra 女裝超暖長袖內衣（高領）加強版 HK$99（BALENO）

Heattech 保暖內衣褲推薦5. Marks & Spencer 馬莎 Heatgen™ 中等保暖長袖上衣 HK$229

馬莎推出了多款保暖上衣，由吊帶背心、連身衣、長袖、長褲等保暖衣物，都一應俱全，非常方便。其中這款中等保暖長袖上衣，在官網上獲得大量好評，大讚其保暖效果極佳，而且這款保暖上衣共推出了8款顏色，大家定必入手到喜愛的款式。

Heattech 保暖內衣褲推薦5. Marks & Spencer 馬莎 Heatgen™ 中等保暖長袖上衣 HK$229（ Marks & Spencer）

Heattech 保暖內衣褲推薦6. Marks & Spencer 馬莎 Heatgen™ 中等保暖絨毛緊身褲 HK$229

除了上身的保暖要做好外，雙腿的保暖也是很重要！馬莎就有推出保暖絨毛緊身褲，共推出3款顏色，分別是黑色、灰色和海軍藍色，在官網上亦是獲得大量好評。

Heattech 保暖內衣褲推薦6. Marks & Spencer 馬莎 Heatgen™ 中等保暖絨毛緊身褲 HK$229（ Marks & Spencer）

Heattech 保暖內衣褲推薦7. Under Armour ColdGear Mock 女款 Authentics 壓縮上衣 HK$294

美國運動用品品牌Under Armour，推出的ColdGear Mock Authentics 壓縮上衣，採用全新磨毛針織布料，可大大提高舒適度、透氣性和保暖性，而且選用4D拉伸布料，運動或活動伸展時，可更自如和舒適。

Heattech 保暖內衣褲推薦7. Under Armour ColdGear Mock 女款 Authentics 壓縮上衣 US$36.33（Under Armour）

Heattech 保暖內衣褲推薦8. GIORDANO 女裝保暖內衣 HK$190

GIORDANO 所推出的女裝保暖內衣，採用圓領設計，易於藏在外衣之內，不影響整體造型。而保暖內衣是選用30%腈綸、5%彈性纖維、49%粘膠纖維/人造絲(Viscose以及16%聚酯纖維，質地柔軟親膚，衣物厚度適中，不顯臃腫。

Heattech 保暖內衣褲推薦8. GIORDANO 女裝保暖內衣 HK$190（GIORDANO）

Heattech 保暖內衣褲推薦9. THERMOWAVE Women's Merino Warm Shirt HK$799

Thermowave從設計到生產都採用歐盟認可的方法，提供由性能、耐用性到舒適性都極高的服裝，其中Merino Warm採用獨特的針織結構，以最小的體積實現保暖效果。保暖內衣採用100% 美利奴羊毛，具高效透氣速乾、抗菌防臭及調節體溫功能，且不會刺激皮膚，讓大家在活動時都自在舒適。

Heattech 保暖內衣褲推薦9. THERMOWAVE Women's Merino Warm Shirt HK$799（THERMOWAVE）

Heattech 保暖內衣褲推薦10. COLUMBIA W OH3D KNIT CREW II 女裝保暖內衣 HK$799

COLUMBIA 所推出的W OH3D KNIT CREW II 女裝保暖內衣，採用打破傳統禦寒概念，引入3大突破性科技—銀色圓點有效反射體熱並保存溫度，再結合高效保暖夾層物料，帶來全方位彈性舒適同時保暖的功效。