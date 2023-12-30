情人節禮物2024｜名牌髮飾推薦：Lisa Jennie愛髮圈 髮夾增精緻度

情人節禮物2024/髮飾推薦｜首飾向來是點綴整體造型的好幫手，除了項鍊、手鍊、戒指等等之外，時尚的髮飾更是能使造型變得更亮眼！許多明星和時尚達人，都很喜歡透過配搭不同髮飾來增添造型精緻度，在拍照時更搶眼讓人移不目光。不少品牌都有推出不同髮飾，款式由甜美精緻到充滿個性型格的都有，價格也相對易入手，近期有打算增添新飾物或作為禮物的話，髮飾是一個不錯的選擇。



名牌髮飾推薦1. CHANEL 頭飾 HK$4,700

CHANEL的絲綢頭飾，是由一個蓬鬆大髮圈與一條長綢帶組成，而且是可以分開或一起使用。這款絲綢頭飾曾現身於「人間香奈兒」BLACKPINK Jennie的出遊照中，她除了用作綁髮外，還把它當作飾物綁在手腕上，以大蝴蝶結的造型呈現，非常搶眼！

名牌髮飾推薦2. CELINE SCRUNCHY RAYURE IN BRASS WITH GOLD FINISH AND SILK GOLD / BLACK HK$ 2,450

CELINE黑色絲綢髮圈曾是BLACKPINK Lisa的愛用物，在她即使是短髮造型，和旅遊時連換3個造型，仍會當作飾物綁在手腕上。而這款絲綢髮圈是以黑色絲綢配上白色的CELINE英文標誌，再在中間飾有品牌經典的凱旋門金屬浮雕，時尚又型格。

名牌髮飾推薦3. miu miu 金屬髮夾 HK$3,150

miu miu的金屬髮夾，以金色金屬為基底，再以縷空方式呈現品牌名字除了延續品牌一貫的甜美外，更散發出優雅的氣息。miu miu品牌大使允兒早先在Instagram上分享生活照時，正正就配戴了這款金屬髮夾，她旁夾方式演繹，更突顯她的溫柔氣質。

名牌髮飾推薦4. FENDI O'lock Hair Clip HK$2790

FENDI 的髮飾同樣相當吸引﹐這款O'lock Hair Clip曾被宋慧喬配戴後，被搶購一空。當時宋慧喬以麻花辮髮型配上兩個這款髮夾，使簡直的麻花辮精緻度大大升級。

名牌髮飾推薦5. DIOR DIO(R)EVOLUTION 髮夾 HK$3,700

DIOR的DIO(R)EVOLUTION 髮夾，以金色飾面金屬「DIOR」標誌鑲上白色水晶，採用夾扣設計，帶來以優雅而雋永的髮飾。不論是普通側夾，還是為精心塑造的髮型添上髮夾﹐都能營造出高雅又甜美的氛圍。

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