新年禮物推薦｜長輩老人家必愛！持續更新新春限定手袋/首飾/腕錶

新年禮物推薦｜即將農曆新年，不少人都會向長輩老人家拜年，並送禮感謝對方過去一年的關照。適逢踏入龍年，在傳統觀念裡，「龍」象徵威武、財富和吉祥，因此不妨趁機向對方送上龍年相關的禮物，傳遞美好的祝福。以下持續更新盤點龍年手袋、飾品和腕錶系列，大家不妨作參考。



新年禮物手袋推薦

新年禮物推薦1. Gucci 龍年別注系列SMALL DIONYSUS手袋 HK$22,500

Gucci全新的別注系列，將不同的新年元素，包括紅色、龍圖案和圖騰等，注入經典系列中，寓意風調雨順，向新一年送上祝福。手袋以簡單的紅色鏈扣圍邊點綴，為經典設計增添艷麗和活力感，而且梯形外表優雅易搭，能夠擺放多樣物品，非常實用。

新年禮物推薦1. Gucci 龍年別注系列SMALL DIONYSUS手袋 (Gucci提供)

新年禮物推薦2. Loro Piana 農曆新年膠囊系列圖案手袋

Loro Piana的2024春夏系列糅合日式和風，因此農曆新年膠囊系列都帶這種感覺，再結合龍形刺繡花紋和風格化圖案，並採用品牌獨家紗線製作，展現艷華麗氣場。Extra Pocket手袋色調偏柔和及近似，營造出舒適的和諧感，綴以鮮明的藍色龍形刺繡，威武得來不會太高調，盡顯今年流行的老錢風格（Old Money）。

新年禮物推薦｜Loro Piana 農曆新年膠囊系列圖案手袋 (Loro Piana提供)

新年禮物飾品推薦

新年禮物推薦1. Messika Lucky Move新春特別款紅繩手鍊18K玫瑰金，鑽石 HK$17,600

若然不知送甚麼，首飾都是個不錯答案，容易襯搭和擺放，而且亦夠貴重。Messika特別推出Lucky Move新春特別款紅繩手鏈，以紅色帶來吉祥和好運，而且價錢也較其他款式親民。手鏈以圓圈拼出圖案，最外圍的鑲滿鑽石，中間則為18K玫瑰金，而裡面便是一顆較大的鑽石，看來充滿不同層次，締造出精緻感覺。

新年禮物推薦｜Messika Lucky Move新春特別款紅繩手鍊 (Messika提供)

新年禮物推薦2. Buccellati Opera Galileo Pendant 約HK$86,000

近年Buccellati的精緻工藝，得到不少人喜愛，而近日推出的Opera Galileo系副，亦巧妙採用黃金和白金配色，與材質互相交織，譜寫出璀璨喜慶的新春氛圍。吊墜以菱形四葉草設計，加上鏤空設計，展現出典雅的層次感，予人高貴優雅的感覺。

新年禮物推薦｜Buccellati Opera Galileo Pendant (Buccellati提供)

新年禮物腕錶推薦

新年禮物推薦1. Chopard L.U.C XP龍年蒔繪腕錶

「龍」一直予人威武氣勢，因此Chopard捉緊這種感覺，從中國傳統文化中汲取靈感，搭配18K玫瑰金錶殼，打造出龍年蒔繪腕錶。錶面不會過於厚重，而錶盤亦採用日本傳統蒔繪工藝繪製，飾以金粉及以珍珠貝母镶嵌的圖案，看來宛如藝術品，配戴充滿強勢的氣場。

新年禮物推薦｜Chopard L.U.C XP龍年蒔繪腕錶 (Chopard提供)

新年禮物推薦2. Swatch DRAGON IN GOLD 龍年系列手錶 HK$1,510

除了皮革錶帶，金色和銀色也是個不錯選擇。Swatch推出了5個龍年錶款，其中這款以金色為主，錶盤加入紅、藍和金色線條，繪製出充滿氣勢的龍紋圖案，而在黑夜中指針亦能發光，為整隻腕錶畫龍點睛。圖案不會太高調，柔和低調感覺更適合女士們穿戴。