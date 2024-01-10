情人節禮物2024︱Burberry手袋推薦：郵筒紅高調典雅 紅調英倫風

【情人節禮物2024/Burberry手袋】情人節穿搭造型當中，少不免以浪漫紅色調作點綴。還在苦惱入手什麼樣的戰衣又或者禮物的話，高調典雅的紅調手袋會是不敗之選，不論約會或是出席重要場合都能用得到！



Burberry 發佈全新 2024 新春佳節系列 湯唯穿上一身典雅紅調（Burberry）

情人節手袋推薦：1. Chess Satchel HK$30,000

自Daniel Lee接手Burberry後，帶來有襯字的全新BURBERRY。而新春款式的Chess Satchel，整個外形充滿心思，裏裏外外都洋溢 BURBERRY的設計巧思，挺身小牛皮配以B 形底座設計，紅配黃的『B』字圖樣點綴，打造隨性感。

情人節手袋推薦：1. Chess Satchel HK$30,000（Burberry）

情人節手袋推薦：2. Small Knight Bag HK$29,000

想要一款壓場感的手袋，以外形略似馬鞍墊、馬頭般線條，呈現出馬匹與皮革關連的 Small Knight Bag 會是你的首選。整個手袋以羔羊皮製成，郵筒紅色加上金屬點綴，打造出中性極簡風格。

情人節手袋推薦：2. Small Knight Bag HK$29,000（Burberry）

情人節手袋推薦：3. Medium Rocking Horse Bag HK$25,500

想要低調好襯的紅調手袋，格紋款式的暗紅調手袋會是一個不敗之選。而Medium Rocking Horse Bag更是用上放大、斜放的格紋圖案，令玩味感與正式感兼備，四季配襯亦不感過季！

情人節手袋推薦：3. Medium Rocking Horse Bag HK$25,500（Burberry）

情人節手袋推薦：4. Rose Clutch HK$22,000

還在苦惱買什麼款式的情人節花束？要不搞搞新意思，送上永不枯萎的花朵，以手袋示愛。這款柔軟、光滑的Rose Clutch，以全羔羊皮製成，外形以代表整個英國的英格蘭玫瑰「都鐸玫瑰」為靈感，展現出實用與美觀揉合的作品。

情人節手袋推薦：4. Rose Clutch HK$22,000（Burberry）

情人節手袋推薦：5. Mini Shield Sling Bag HK$16,500

若對傳統的大紅色、格紋並不抱有興趣，這款改革款式的腋下包，以多邊形加上可拆式鈴鐺吊飾，外形略似馬鞍的手拿包，俐落又時尚。

情人節手袋推薦：5. Mini Shield Sling Bag HK$16,500（Burberry）

▼▼▼【按圖看更多】情人節禮物2024︱Burberry紅調手袋▼▼▼